Đêm diễn đặc biệt về thiên nhiên “true Concert - Tình Đất’’ lên sóng VTV

Thứ Năm, 15:17, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - “true Concert 2026 - Tình Đất” sẽ lên sóng VTV1 vào 20h10 ngày 31/5, sau đêm diễn tại Nhà hát Hồ Gươm. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ như Bảo Yến, Phan Mạnh Quỳnh, Thùy Chi, Hà An Huy, Pia Linh, Oplus, Marzuz…, mang đến câu chuyện về thiên nhiên, ký ức và sự gắn bó giữa con người với đất đai, môi trường sốn

Tiếp nối các mùa trước với chủ đề “Nước” năm 2019 và “Thanh âm của thiên nhiên” năm 2021, “true Concert 2026” lựa chọn “đất” làm cảm hứng chính. Nội dung chương trình hướng đến mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, ký ức quê hương và những giá trị gắn bó với đời sống thường ngày.

Đêm diễn được chia thành 5 phần gồm “Cánh đồng”, “Hoa trái”, “Nước”, “Rừng” và “Tình đất”. Các phần được kết nối bằng âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh và chuyển động sân khấu, tạo nên mạch trình diễn xuyên suốt. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau như danh ca Bảo Yến, Phan Mạnh Quỳnh, Thùy Chi, Nguyễn Hùng, nhóm Oplus, Hà An Huy, Pia Linh và Marzuz.

Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu cho biết chương trình năm nay mang màu sắc khác so với nhiều concert thông thường khi đặt thông điệp về thiên nhiên ở trung tâm. Theo anh, chủ đề “Tình Đất” gợi đến nơi nâng đỡ sự sống, đồng thời nhắc con người trân trọng môi trường sống quanh mình. Sau thời gian gián đoạn từ sau dịch Covid-19, sự trở lại của chương trình cũng mang ý nghĩa đặc biệt với ê-kíp thực hiện.

Trong dàn dựng, chương trình sử dụng nhiều hình ảnh liên quan đến giọt sương, hoa lá, khu rừng, cội rễ và những chuyển động của tự nhiên. Bên cạnh âm nhạc và múa đương đại, ê-kíp đưa vào các yếu tố công nghệ như trình chiếu mapping, tương tác màn hình LED nhằm mở rộng không gian sân khấu tại Nhà hát Hồ Gươm.

Âm nhạc của chương trình do nhạc sĩ Trần Thanh Phương đảm nhiệm. Theo anh, mỗi chất liệu âm nhạc được sử dụng để gợi một lớp cảm xúc khác nhau về thiên nhiên. Dàn nhạc giao hưởng mang lại cảm giác rộng lớn, jazz gợi sự tự do và chuyển động, rock diễn tả sức mạnh, còn acoustic tạo cảm giác gần gũi, mộc mạc.

Một trong những tiết mục được chú ý là “Mãi nương tựa bên người” của tác giả Thường Tâm Diệu Huệ, do Pia Linh và nhóm Oplus thể hiện. Ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng, hướng đến cảm giác bình yên và suy ngẫm. Nhạc sĩ Trần Thanh Phương cho biết khi hòa âm, ê-kíp đưa thêm các âm thanh tự nhiên như tiếng chim, tiếng gió để phù hợp với tinh thần chung của chương trình.

Pia Linh chia sẻ cô xúc động khi lần đầu thể hiện ca khúc này trên sân khấu cùng Oplus. Nữ ca sĩ cho rằng lời bài hát gợi nhắc con người sống chậm lại và quan tâm hơn đến những điều quan trọng trong cuộc sống.

Phan Mạnh Quỳnh tham gia chương trình với hai ca khúc “Hoa mặt trời” và “Từ đó”. Nam ca sĩ cho biết anh tìm thấy sự đồng điệu với tinh thần của “Tình Đất” bởi trong âm nhạc của mình thường có nhiều hình ảnh thiên nhiên, ký ức và đời sống. Anh cũng ấn tượng với phần dàn dựng hình ảnh cánh đồng hoa hướng dương, cây cỏ và không gian thiên nhiên trên sân khấu.

Ở nhóm nghệ sĩ trẻ, Marzuz thể hiện “Nước sâu”, trong khi Hà An Huy kết hợp cùng Thùy Chi trong mashup “Ngồi tựa mạn thuyền - Người ở người về”. Hà An Huy cho biết chương trình để lại cho anh cảm xúc về sự gần gũi với thiên nhiên, đồng thời nhắc đến nhu cầu quan tâm hơn tới sức khỏe, môi trường và các giá trị bền vững trong đời sống hiện đại.

Sự xuất hiện của danh ca Bảo Yến với ca khúc “Tình cây và đất” tạo điểm nhấn về sự kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ. Giữa nhiều giọng ca trẻ và màu sắc âm nhạc đương đại, phần trình diễn của nữ danh ca mang đến cảm giác hoài niệm, gắn với ký ức và những giá trị được tiếp nối theo thời gian.

Nhà văn Dương Bình Nguyên nhận xét chương trình lựa chọn cách thể hiện tiết chế, đặt thiên nhiên vào trung tâm cảm xúc nghệ thuật. Theo ông, “Tình Đất” không chỉ là một concert âm nhạc mà còn gợi ra thông điệp văn hóa về mối quan hệ giữa con người với đất đai, môi trường và đời sống bền vững.

Bên cạnh phần trình diễn, chương trình còn gửi tới khán giả thông điệp về việc gìn giữ môi trường qua những chi tiết nhỏ. Hình ảnh khán giả ra về cùng một chậu cây Kim ngân được xem như cách nối dài cảm xúc của đêm diễn vào đời sống thường ngày.

Với chủ đề “Tình Đất”, chương trình chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng khi nói về thiên nhiên, ký ức và sự gắn bó giữa con người với môi trường sống. Phiên bản phát sóng trên VTV1 tối 31/5 sẽ đưa đêm diễn đến đông đảo khán giả truyền hình.

Nguyễn Hùng, Phan Mạnh Quỳnh mộc mạc, giản dị trong “true Concert - Tình Đất”

VOV.VN - Diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm tối 14/5, “true Concert - Tình Đất” mang đến hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc với âm nhạc, ánh sáng và sân khấu kể câu chuyện về thiên nhiên, đất đai và ký ức. Đêm diễn ghi dấu bằng sự kết hợp của nhiều thế hệ nghệ sĩ cùng cách dàn dựng liền mạch như một tác phẩm sân khấu.

Thiếu Anh/VOV.VN
VOV.VN - Biển người rực sáng bên vịnh di sản Hạ Long, nơi âm nhạc hoà cùng tiếng hò reo trong những đêm nhạc hội hoành tráng. Chuỗi concert từ cuối năm 2025 đến nay đã dần định hình thương hiệu công nghiệp văn hoá mới của Quảng Ninh: Đưa âm nhạc làm "đòn bẩy" để biến di sản thành tài nguyên sáng tạo.

VOV.VN - Với sân khấu LED gần 700m², trực thăng, xe tăng cùng hàng loạt khí tài quân sự lần đầu xuất hiện trong một concert âm nhạc, Sao nhập ngũ Concert 2026 đã mang đến "bữa tiệc" thị giác và cảm xúc mãn nhãn cho gần 20.000 khán giả tại Mỹ Đình.

VOV.VN - Ồn ào liên quan đến ca sĩ Hải Đăng Doo đang thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Phía BTC "Sao nhập ngũ" vừa xác nhận Hải Đăng Doo sẽ không tham gia concert diễn ra tối 9/5 tại Hà Nội.

VOV.VN - Trong không gian hào hùng của chương trình nghệ thuật chính luận "Âm vang Tổ quốc" vừa diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình, giữa những giai điệu hiện đại và trẻ trung, tiếng hát dân ca xứ Nghệ của nghệ sĩ Lê Thanh Phong như một sự kết nối thiêng liêng, đưa hàng vạn trái tim trở về với những giá trị cội nguồn.

VOV.VN - Tối 28/4, chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Âm vang Tổ quốc" diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thu hút khoảng 40.000 khán giả.

