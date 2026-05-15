  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Nguyễn Hùng, Phan Mạnh Quỳnh mộc mạc, giản dị trong “true Concert - Tình Đất”

Thứ Sáu, 09:29, 15/05/2026
VOV.VN - Diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm tối 14/5, “true Concert - Tình Đất” mang đến hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc với âm nhạc, ánh sáng và sân khấu kể câu chuyện về thiên nhiên, đất đai và ký ức. Đêm diễn ghi dấu bằng sự kết hợp của nhiều thế hệ nghệ sĩ cùng cách dàn dựng liền mạch như một tác phẩm sân khấu.

Tối 14/5, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, chương trình nghệ thuật “true Concert 2026 - Tình Đất” diễn ra với cách kể chuyện lấy thiên nhiên, đất đai và ký ức làm trục cảm xúc chính. Đêm diễn không đơn thuần là sự nối tiếp của các tiết mục âm nhạc, mà được xây dựng như một hành trình sân khấu có chủ đề rõ ràng, đưa khán giả đi qua nhiều tầng cảm xúc về cội nguồn sự sống.

Sau hai mùa trước với chủ đề “Nước” năm 2019 và “Thanh âm của thiên nhiên” năm 2021, “Tình Đất” tiếp tục khai thác thiên nhiên như một chất liệu nghệ thuật. Ở mùa này, hình ảnh đất được đặt ở trung tâm, không chỉ như nơi khởi sinh mà còn là biểu tượng của sự nuôi dưỡng, chở che và gắn bó bền bỉ giữa con người với môi trường sống.

Ngay từ khu vực sảnh Nhà hát Hồ Gươm, tinh thần của chương trình đã được gợi mở qua cách bài trí những chậu cây Kim Ngân nhỏ, nhánh hoa nhài gói trong túi cói và không gian hoa lá được sắp đặt nhẹ nhàng. Những chi tiết này tạo cảm giác gần gũi, mộc mạc, đồng thời dẫn dắt khán giả bước vào thế giới nghệ thuật gắn với đất, cây cỏ và sự sống.

Nhóm OPlus

Đêm diễn được chia thành 5 chương gồm “Cánh đồng”, “Hoa trái”, “Nước”, “Rừng” và “Tình đất”. Cách sắp xếp này tạo nên dòng chảy tự nhiên: từ đất đai sinh ra cánh đồng, cánh đồng kết thành hoa trái, nước nuôi dưỡng vạn vật, rừng giữ lại sinh khí, để rồi tất cả trở về với tình đất như một điểm kết nối nguồn cội.

Điểm đáng chú ý của chương trình là sự liền mạch trong dàn dựng. Âm thanh, ánh sáng, hình ảnh visual và chuyển động sân khấu được phối hợp để tạo nên các lớp không gian khác nhau. Có những đoạn chuyển cảnh gần như không cần lời dẫn, nhưng khán giả vẫn có thể cảm nhận sự dịch chuyển từ cánh đồng buổi sớm sang mùa hoa trái, từ sông nước tới rừng sâu.

Thùy Chi
Phan Mạnh Quỳnh

Trong chương mở đầu “Cánh đồng”, không gian sân khấu được gợi lên bằng những hình ảnh quen thuộc như giọt sương, ngọn cỏ, nhịp lao động buổi sớm. Hình ảnh cánh đồng hiện ra gần gũi, bình dị, đưa người xem trở về với nhịp sống thôn quê và những điều thân thuộc trong đời sống thường ngày.

Sang chương “Hoa trái”, không khí trở nên rực rỡ và tươi sáng hơn. Khoảnh khắc 1.000 quả bóng tượng trưng cho những trái ngọt được tung lên tạo hiệu ứng thị giác sinh động. Trong mạch cảm xúc này, Phan Mạnh Quỳnh thể hiện “Hoa mặt trời” và “Từ đó”, mang đến màu sắc tự sự, nhẹ nhàng. Ca khúc “Hoa mặt trời” cũng được làm mới bằng bản phối của nhạc sĩ Thanh Phương. 

Nguyễn Hùng

Ở chương “Nước”, Marzuz mang đến sắc thái khác biệt với ca khúc “Nước sâu”. Phần kết có đoạn dân ca tạo nên khoảng lặng mềm mại, sâu lắng. Trong khi đó, màn kết hợp giữa Hà An Huy và Thùy Chi qua mashup “Ngồi tựa mạn thuyền – Người ở người về” đem lại cảm giác bảng lảng, giàu chất thơ nhưng vẫn giữ tinh thần đương đại.

Chương “Rừng” ghi dấu với phần trình diễn của Nguyễn Hùng qua mashup “Ở trong khu rừng - Phép màu - 5 ngón bàn tay”. Không quá phô diễn, tiết mục tạo cảm giác như một cuộc đối thoại giữa con người với thiên nhiên và nội tâm. Sân khấu phủ sắc xanh cùng giọng hát mộc mạc khiến phần trình diễn trở thành một trong những điểm lắng của đêm nhạc.

Danh ca Bảo Yến

Ở chương cuối “Tình đất”, danh ca Bảo Yến xuất hiện với ca khúc “Tình cây và đất”. Giọng hát giàu trải nghiệm của nữ danh ca tạo nên chiều sâu ký ức, đồng thời làm rõ tinh thần tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ trong chương trình.

Một điểm nhấn khác của đêm diễn là ca khúc “Mãi nương tựa bên Người” của tác giả Thường Tâm Diệu Huệ. Giữa dòng chảy âm nhạc, tác phẩm xuất hiện như một khoảng tĩnh tại, gợi suy tưởng về lòng biết ơn, sự nương tựa và mối liên kết giữa con người với thiên nhiên.

Các nghệ sĩ chào khán giả

Sau 90 phút, chương trình khép lại bằng màn đồng ca “Và hoa sẽ nở (Hana wa Saku)”. Đêm diễn để lại dư âm về một không gian nghệ thuật được dàn dựng công phu, nơi âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn gợi nhắc khán giả về đất đai, thiên nhiên và những giá trị bình yên đang âm thầm nuôi dưỡng đời sống con người.

Món quà tri ân Ngày của Mẹ đầy tinh tế từ giọng ca Nguyễn Ngọc Anh

VOV.VN - Tiếp nối thành công của album "Lời hẹn ước", ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh chính thức ra mắt MV "Chuyện của mẹ" vào đúng Ngày của Mẹ 10/5. Với giai điệu ballad sâu lắng cùng thông điệp "thanh xuân của mẹ chính là con", sản phẩm là một nốt lặng đầy xúc động, khơi gợi lòng thấu hiểu và sự biết ơn.

Thiếu Anh/VOV.VN
Tag: true Concert Tình Đất true Concert 2026 Tình Đất Nhà hát Hồ Gươm danh ca Bảo Yến Phan Mạnh Quỳnh true Concert Hà Nội đêm nhạc Tình Đất Marzuz Hà An Huy Thùy Chi Nguyễn Hùng Tình cây và đất Mãi nương tựa bên Người
Âm nhạc cộng đồng: Khi nghệ thuật trở thành một phần đời sống Thủ đô

Dương Cầm tạo sân khấu âm nhạc kết nối 3 thế hệ

Giai điệu đằm thắm trong ca khúc nhạc sĩ Văn Cao viết về Bác Hồ

“Tổ quốc ơi, ta mãi yêu người”: Khúc hát về Trường Sa từ trái tim người lính

Khai thác chất liệu truyền thống vào âm nhạc: Giới hạn nào cho sáng tạo

