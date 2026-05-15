Nguyễn Hùng, Phan Mạnh Quỳnh mộc mạc, giản dị trong “true Concert - Tình Đất”

Tối 14/5, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, chương trình nghệ thuật “true Concert 2026 - Tình Đất” diễn ra với cách kể chuyện lấy thiên nhiên, đất đai và ký ức làm trục cảm xúc chính. Đêm diễn không đơn thuần là sự nối tiếp của các tiết mục âm nhạc, mà được xây dựng như một hành trình sân khấu có chủ đề rõ ràng, đưa khán giả đi qua nhiều tầng cảm xúc về cội nguồn sự sống.

Sau hai mùa trước với chủ đề “Nước” năm 2019 và “Thanh âm của thiên nhiên” năm 2021, “Tình Đất” tiếp tục khai thác thiên nhiên như một chất liệu nghệ thuật. Ở mùa này, hình ảnh đất được đặt ở trung tâm, không chỉ như nơi khởi sinh mà còn là biểu tượng của sự nuôi dưỡng, chở che và gắn bó bền bỉ giữa con người với môi trường sống.

Ngay từ khu vực sảnh Nhà hát Hồ Gươm, tinh thần của chương trình đã được gợi mở qua cách bài trí những chậu cây Kim Ngân nhỏ, nhánh hoa nhài gói trong túi cói và không gian hoa lá được sắp đặt nhẹ nhàng. Những chi tiết này tạo cảm giác gần gũi, mộc mạc, đồng thời dẫn dắt khán giả bước vào thế giới nghệ thuật gắn với đất, cây cỏ và sự sống.

Đêm diễn được chia thành 5 chương gồm “Cánh đồng”, “Hoa trái”, “Nước”, “Rừng” và “Tình đất”. Cách sắp xếp này tạo nên dòng chảy tự nhiên: từ đất đai sinh ra cánh đồng, cánh đồng kết thành hoa trái, nước nuôi dưỡng vạn vật, rừng giữ lại sinh khí, để rồi tất cả trở về với tình đất như một điểm kết nối nguồn cội.

Điểm đáng chú ý của chương trình là sự liền mạch trong dàn dựng. Âm thanh, ánh sáng, hình ảnh visual và chuyển động sân khấu được phối hợp để tạo nên các lớp không gian khác nhau. Có những đoạn chuyển cảnh gần như không cần lời dẫn, nhưng khán giả vẫn có thể cảm nhận sự dịch chuyển từ cánh đồng buổi sớm sang mùa hoa trái, từ sông nước tới rừng sâu.

Trong chương mở đầu “Cánh đồng”, không gian sân khấu được gợi lên bằng những hình ảnh quen thuộc như giọt sương, ngọn cỏ, nhịp lao động buổi sớm. Hình ảnh cánh đồng hiện ra gần gũi, bình dị, đưa người xem trở về với nhịp sống thôn quê và những điều thân thuộc trong đời sống thường ngày.

Sang chương “Hoa trái”, không khí trở nên rực rỡ và tươi sáng hơn. Khoảnh khắc 1.000 quả bóng tượng trưng cho những trái ngọt được tung lên tạo hiệu ứng thị giác sinh động. Trong mạch cảm xúc này, Phan Mạnh Quỳnh thể hiện “Hoa mặt trời” và “Từ đó”, mang đến màu sắc tự sự, nhẹ nhàng. Ca khúc “Hoa mặt trời” cũng được làm mới bằng bản phối của nhạc sĩ Thanh Phương.

Ở chương “Nước”, Marzuz mang đến sắc thái khác biệt với ca khúc “Nước sâu”. Phần kết có đoạn dân ca tạo nên khoảng lặng mềm mại, sâu lắng. Trong khi đó, màn kết hợp giữa Hà An Huy và Thùy Chi qua mashup “Ngồi tựa mạn thuyền – Người ở người về” đem lại cảm giác bảng lảng, giàu chất thơ nhưng vẫn giữ tinh thần đương đại.

Chương “Rừng” ghi dấu với phần trình diễn của Nguyễn Hùng qua mashup “Ở trong khu rừng - Phép màu - 5 ngón bàn tay”. Không quá phô diễn, tiết mục tạo cảm giác như một cuộc đối thoại giữa con người với thiên nhiên và nội tâm. Sân khấu phủ sắc xanh cùng giọng hát mộc mạc khiến phần trình diễn trở thành một trong những điểm lắng của đêm nhạc.

Ở chương cuối “Tình đất”, danh ca Bảo Yến xuất hiện với ca khúc “Tình cây và đất”. Giọng hát giàu trải nghiệm của nữ danh ca tạo nên chiều sâu ký ức, đồng thời làm rõ tinh thần tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ trong chương trình.

Một điểm nhấn khác của đêm diễn là ca khúc “Mãi nương tựa bên Người” của tác giả Thường Tâm Diệu Huệ. Giữa dòng chảy âm nhạc, tác phẩm xuất hiện như một khoảng tĩnh tại, gợi suy tưởng về lòng biết ơn, sự nương tựa và mối liên kết giữa con người với thiên nhiên.

Sau 90 phút, chương trình khép lại bằng màn đồng ca “Và hoa sẽ nở (Hana wa Saku)”. Đêm diễn để lại dư âm về một không gian nghệ thuật được dàn dựng công phu, nơi âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn gợi nhắc khán giả về đất đai, thiên nhiên và những giá trị bình yên đang âm thầm nuôi dưỡng đời sống con người.