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Đông Hùng bật khóc, day dứt vì từng cãi lời mẹ

Chủ Nhật, 11:00, 04/10/2026
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VOV.VN - Đông Hùng bật khóc khi nhớ những lần từng cãi lời mẹ. Nam ca sĩ day dứt khi nhận ra trong những lúc tranh cãi, anh đã quên rằng mẹ mình cũng là một người con từng mất mẹ.

Đông Hùng bật khóc khi nhớ lại những lần từng cãi lời mẹ, thừa nhận có những thời điểm anh chỉ nhìn sự việc từ góc độ của một người con mà quên rằng mẹ mình cũng từng là một người con, cũng mang trong lòng những mất mát riêng.

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Đông Hùng xúc động khi chia sẻ câu chuyện về mẹ tại Chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Câu chuyện được nam ca sĩ chia sẻ khi cùng It’s Charles, Toki Thành Thỏ, Thơm Da LAB và Thái VG thể hiện tiết mục Cơm nhà tại Chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Sân khấu xoay quanh hình ảnh gia đình, người mẹ và những bữa cơm quen thuộc - những điều tưởng như bình thường nhưng đến một lúc nào đó có thể trở thành ký ức không thể tìm lại.

Với Đông Hùng, ca khúc khiến anh nhớ lại những lần bản thân từng vô tình làm tổn thương mẹ. Nam ca sĩ nói khi tranh cãi hay cãi lời, anh đã không nghĩ đến việc người phụ nữ trước mặt mình cũng có những tổn thương và khoảng trống riêng.

“Lúc khi mình cãi lời mẹ, mình đã không nghĩ đến việc rằng người phụ nữ ấy đã là người mồ côi mẹ của mình”, Đông Hùng chia sẻ.

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"Cơm nhà" quy tụ Đông Hùng, Thái VG, Toki Thành Thỏ, Thơm Da LAB và It’s Charles.

Từ sự day dứt của chính mình, nam ca sĩ nhắn nhủ những người vẫn còn cha mẹ hãy trân trọng những bữa cơm và khoảng thời gian được ở bên gia đình. Đông Hùng cũng cho rằng mỗi người con đôi khi đặt quá nhiều kỳ vọng vào cha mẹ mà quên rằng họ cũng lần đầu trải qua hành trình làm cha, làm mẹ.

“Họ cũng mới lần đầu làm bố làm mẹ. Đừng trách họ”, nam ca sĩ nói.

Không chỉ Đông Hùng, "Cơm nhà" còn là dịp để các thành viên khác kể những câu chuyện riêng về gia đình. Thơm Da LAB nhắc đến mẹ và những bữa cơm mà bà từng không có nhiều cơ hội được ăn cùng mẹ mình. Khi cuộc sống tốt hơn, điều giản dị ấy lại trở thành một mong ước không còn có thể thực hiện. Từ câu chuyện cá nhân, anh gửi lời nhắn đến những người vẫn còn mẹ rằng hãy dành thời gian trở về ăn một bữa cơm cùng gia đình.

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Thái VG lại nhìn về tuổi thơ của mình. Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, nam rapper chứng kiến mẹ một mình chăm sóc ba người con sau khi cha rời đi. Khi đã có gia đình riêng, những trải nghiệm đó khiến anh mong muốn trở thành một người cha luôn hiện diện bên các con.

“Bây giờ khi có gia đình riêng của mình, mình luôn muốn ở đó với các con, trao cho các con sự yêu thương mà lúc nhỏ mình chưa bao giờ được nhận”, Thái VG chia sẻ.

Toki Thành Thỏ, một trong hai Anh Tài được trở lại chương trình, cũng cho biết Cơm nhà khiến anh thay đổi cách nhìn về sân khấu Chung kết. Thay vì đặt nặng việc phải cạnh tranh hay chứng minh bản thân xứng đáng với cơ hội trở lại, anh muốn xem tiết mục như món quà dành cho gia đình, cho mẹ và những khán giả vẫn chờ đợi mình.

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Đông Hùng cùng các thành viên Liên minh Khải Hoàn thể hiện tiết mục Cơm nhà.

NSƯT Lê Thiện xuất hiện trong tiết mục và nhắn nhủ: “Tổ quốc là mẹ, mà mẹ cũng là Tổ quốc. Điều hạnh phúc nhất đối với một người mẹ là được đón các con từ tất cả các nơi trở về”.

Cơm nhà sau đó nhận 1.540 điểm, nhỉnh hơn 1.530 điểm của Em tôi, qua đó giúp Liên minh Khải Hoàn giành chiến thắng ở trận đấu Vocal của vòng Tiến Công.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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