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Đông Hùng xin mạng xã hội ngừng đăng tải lại chuyện nợ nần của gia đình

Thứ Ba, 14:12, 29/09/2026
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VOV.VN - Những hình ảnh cũ gắn với quãng thời gian gia đình gặp biến cố nợ nần bất ngờ được chia sẻ trở lại, khiến Đông Hùng mong các đơn vị truyền thông, trang tin không tiếp tục đăng tải hình ảnh của anh và gia đình trong quá khứ.

Những ngày gần đây, một số hình ảnh cũ của Đông Hùng bất ngờ được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội. Trong đó có những khoảnh khắc nam ca sĩ ngồi trong nhà tắm, trên người có nhiều vết thương và tự rửa, băng bó. Một số bài đăng khiến người xem lầm tưởng anh vừa gặp biến cố nghiêm trọng liên quan đến nợ nần.

Thực tế, đây là những hình ảnh từ nhiều năm trước, gắn với giai đoạn Đông Hùng phải đối diện biến cố tài chính của gia đình. Câu chuyện được chú ý trở lại sau khi nam ca sĩ xúc động nhắc về quãng thời gian nợ nần, tự ti tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Trước việc những chia sẻ và hình ảnh quá khứ tiếp tục được lan truyền, Đông Hùng mới đây bày tỏ trên trang cá nhân Facebook mong muốn các đơn vị truyền thông, trang tin không đăng tải lại những hình ảnh cũ của anh và gia đình.

Dong hung xin mang xa hoi ngung dang tai lai chuyen no nan cua gia dinh hinh anh 1
Ca sĩ Đông Hùng. Ảnh: FBNV.

“Những chia sẻ của Hùng trong buổi trải lòng với anh em đã được chia sẻ lại khá nhiều trên các trang thông tin và mạng xã hội. Hùng rất cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và những lời động viên mà mọi người đã dành cho Hùng”, nam ca sĩ viết.

Đông Hùng nói thêm: “Hùng rất mong muốn: các đơn vị truyền thông, các trang tin xin đừng tiếp tục sử dụng, đăng tải lại những hình ảnh cũ của Hùng và gia đình trong quá khứ. Hãy để buổi trải lòng ấy được giữ nguyên vẹn ý nghĩa của nó, là câu chuyện được nói ra để tâm sự và trải lòng trong ‘vùng an toàn’ của mình”.

Nam ca sĩ cũng mong sự chú ý của khán giả được dành nhiều hơn cho những phần trình diễn, âm nhạc và nỗ lực của các nghệ sĩ tại chương trình. Đặc biệt, khi nói về lý do không muốn hình ảnh quá khứ tiếp tục xuất hiện, Đông Hùng nhắc đến con: “Mình không thể thay đổi những điều đã qua, nhưng trên hành trình con lớn, Hùng mong bé Mập luôn được nhìn thấy những hình ảnh đẹp về bố mẹ và gia đình mình”.

Trước đó, sau Công diễn 5 của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Đông Hùng có những chia sẻ xúc động khi nhìn lại giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Trong vòng “Nước đắng thật lòng”, câu hỏi về những thay đổi sau ba tháng tham gia chương trình mở ra câu chuyện phía sau sự tự ti của nam ca sĩ.

Nhắc lại quãng thời gian nợ nần, nam ca sĩ cho biết sân khấu từng là nơi giúp anh cảm nhận rõ nhất mình đang thực sự sống: “Khi mà em còn nợ nần, em có một suy nghĩ rằng là một bài hát chỉ có ba đến năm phút thì em sẽ sống bằng được ở sân khấu, vì ba đến năm phút ấy được coi như là thời gian em đang thực sự sống”.

Đông Hùng cũng cho biết từng có khoảng thời gian anh không nghĩ mình có thể sống đến hiện tại. Khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, tình cảm và sự quan tâm của khán giả giúp nam ca sĩ dần nhận ra mình được yêu thương, ủng hộ và tìm lại sự tự tin.

Dong hung xin mang xa hoi ngung dang tai lai chuyen no nan cua gia dinh hinh anh 2
Đông Hùng trải lòng về những giai đoạn khó khăn từng trải qua trong cuộc sống.

Những chia sẻ này khiến nhiều đồng nghiệp xúc động. Hà An Huy nói: “Em rất hiểu hoàn cảnh anh Hùng. Em biết anh ấy trải qua những gì và nó rất kinh khủng. Nó quá sức tưởng tượng so với một người chưa đủ 30 tuổi. Anh ấy trải qua những thứ kinh khủng hơn em nhiều, em chỉ thấy thương anh Hùng”.

Câu chuyện nợ nần của Đông Hùng bắt đầu từ thời điểm anh tham gia Vietnam Idol 2014. Theo những chia sẻ trước đây của nam ca sĩ, mẹ anh vay tiền để kinh doanh nhưng sau đó mất khả năng chi trả. Đông Hùng cho biết khoản nợ gốc có thời điểm lên tới gần 28 tỷ đồng và anh phải cùng gia đình tìm cách giải quyết.

Để trả nợ, nam ca sĩ từng bán căn nhà ở Hà Nội, chuyển vào TP.HCM sinh sống và liên tục nhận show đi hát. Đông Hùng từng kể có giai đoạn các chủ nợ tìm đến nơi anh biểu diễn để đòi tiền, khiến áp lực tài chính đeo bám cả cuộc sống lẫn công việc.

Năm 2017, Đông Hùng tiếp tục gây chú ý khi đăng những hình ảnh cánh tay bị thương cùng dòng tâm sự về áp lực nợ nần. Khi đó, anh cho biết đã nhiều năm làm việc để giải quyết các khoản nợ của gia đình, đồng thời mong được tiếp tục đi hát và lo cho em trai ăn học.

Sau nhiều năm làm việc, Đông Hùng cho biết đã hoàn tất việc trả nợ. Ở lần chia sẻ hiện tại, nam ca sĩ không phủ nhận những gì từng trải qua nhưng mong hình ảnh cũ của bản thân và gia đình không tiếp tục được khai thác, đặc biệt khi anh đã có cuộc sống mới và con nhỏ.

Hà Phương/VOV.VN
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