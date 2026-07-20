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Justin Bieber và lựa chọn ngược dòng giữa sân khấu World Cup

Thứ Hai, 10:39, 20/07/2026
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VOV.VN - Giữa sân khấu rực lửa của Madonna, BTS, Shakira hay Burna Boy, Justin Bieber lại chọn một hướng đi hoàn toàn trái ngược. Không vũ đoàn, không pháo hoa, nam ca sĩ chỉ mang theo cây đàn guitar và giọng hát, tạo nên khoảnh khắc lắng đọng hiếm có trong halftime show đầu tiên của lịch sử FIFA World Cup.

Nếu Madonna mang đến sự choáng ngợp, BTS khuấy động bằng năng lượng K-pop, còn Shakira khiến cả sân vận động bùng nổ với những giai điệu Latin quen thuộc, thì Justin Bieber lại xuất hiện như một khoảng lặng giữa bữa tiệc âm nhạc.

Nam ca sĩ bước ra sân khấu với bộ trang phục giản dị, cầm trên tay cây guitar acoustic. Không có màn dàn dựng công phu, không pháo hoa hay hiệu ứng ánh sáng dồn dập. Trước hàng chục nghìn khán giả trên sân và hàng triệu người theo dõi qua truyền hình, Bieber chỉ đứng đó, hát và chơi nhạc.

Đó là hình ảnh rất khác với những gì người ta thường hình dung về một chương trình halftime show.

justin bieber va lua chon nguoc dong giua san khau world cup hinh anh 1
(Ảnh: Reuter)

Khi sự tối giản trở thành điểm nhấn

Halftime show vốn được xem là nơi các ngôi sao cạnh tranh bằng những màn trình diễn ngày càng hoành tráng. Khán giả đã quen với những sân khấu khổng lồ, hàng trăm vũ công và hiệu ứng thị giác liên tục.

Bởi vậy, sự xuất hiện của Justin Bieber khiến nhiều người bất ngờ.

Thay vì chạy theo sự phô diễn, anh chọn cách kéo toàn bộ sân vận động trở về với âm nhạc thuần túy. Chỉ còn tiếng guitar, giọng hát và cảm xúc của một nghệ sĩ.

Đây cũng là lựa chọn phù hợp với hình ảnh Justin Bieber những năm gần đây. Sau nhiều biến cố về sức khỏe và cuộc sống cá nhân, nam ca sĩ không còn theo đuổi hình tượng ngôi sao pop sôi động như trước mà hướng đến sự trưởng thành và gần gũi hơn.

justin bieber va lua chon nguoc dong giua san khau world cup hinh anh 2
(Ảnh: Reuter)

Màn trình diễn tạo nhiều ý kiến trái chiều

Chính vì khác biệt, tiết mục của Justin Bieber nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến.

Một số khán giả cho rằng đây là phần trình diễn "quá nhỏ" so với quy mô của trận chung kết World Cup. Họ kỳ vọng những bản hit sôi động, các màn vũ đạo hay hiệu ứng sân khấu đủ sức khuấy động không khí.

Nhưng cũng có rất nhiều người đánh giá đây lại là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chương trình.

Giữa một đêm diễn liên tục được đẩy lên cao trào, sự xuất hiện của Bieber giống như một quãng nghỉ cần thiết. Nó giúp chương trình có thêm nhịp điệu, tránh cảm giác mọi tiết mục đều cố gắng tạo ra sự bùng nổ.

Đôi khi, điều khiến người xem nhớ nhất lại không phải tiếng pháo hoa, mà là khoảnh khắc cả sân vận động lặng đi để lắng nghe một giọng hát.

justin bieber va lua chon nguoc dong giua san khau world cup hinh anh 3
(Ảnh: Reuter)

Một Justin Bieber trưởng thành hơn

Điều đáng chú ý là Justin Bieber không cố gắng tái hiện hình ảnh của chính mình cách đây mười năm.

Khán giả không còn thấy chàng ca sĩ tuổi teen với những màn trình diễn đầy năng lượng, mà là một nghệ sĩ đã trải qua nhiều biến cố, bình tĩnh và tiết chế hơn. Sự thay đổi ấy cũng phản ánh rõ trong cách anh lựa chọn sân khấu World Cup. Thay vì cố gắng cạnh tranh với Madonna, BTS hay Shakira về độ hoành tráng, Bieber chọn kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc.

Đó là lựa chọn có thể gây tranh cãi, nhưng cũng là điều khiến màn trình diễn trở nên khác biệt.

justin bieber va lua chon nguoc dong giua san khau world cup hinh anh 4
(Ảnh: Reuter)

Không phải màn diễn lớn nhất, nhưng có lẽ là màn diễn chân thật nhất

Halftime show đầu tiên trong lịch sử FIFA World Cup được nhớ đến bởi quy tụ hàng loạt tên tuổi hàng đầu thế giới.

Thế nhưng, giữa những màn trình diễn rực rỡ ấy, Justin Bieber lại chứng minh rằng một nghệ sĩ không nhất thiết phải tạo ra sự choáng ngợp để được nhắc đến. Đôi khi, chỉ cần một cây đàn guitar, một giọng hát và sự chân thành cũng đủ để tạo nên dấu ấn riêng.

Chính sự đối lập ấy đã khiến phần trình diễn của Justin Bieber trở thành một trong những khoảnh khắc được bàn luận nhiều nhất sau đêm chung kết World Cup 2026.

Hải Hà/VOV.VN
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