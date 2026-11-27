Hoàng Thùy Linh vừa tổ chức buổi nghe trước (listening party) giới thiệu album phòng thu Vol.5 mang tên “Thùy”, đánh dấu màn tái xuất sau bốn năm kể từ “Link”. Với dự án lần này, nữ ca sĩ chính thức hoàn tất mảnh ghép cuối cùng cho bộ ba (trilogy) âm nhạc mang trọn vẹn tên gọi của cô: Hoàng – Thùy – Link.

Đen Vâu gây bất ngờ khi Hoàng Thùy Linh bị trêu “cưới thôi”

Vừa xuất hiện tại sự kiện, Đen Vâu đã tiến đến trao cho Hoàng Thùy Linh một cái ôm ấm áp, thay cho lời chúc mừng chân thành dành cho cột mốc mới của “cô bạn siêu thân”. Không chỉ hiện diện để chia vui, nam rapper còn được hé lộ là nghệ sĩ khách mời duy nhất góp giọng trong album “Thùy”. Ngay sau đó, màn trình diễn trực tiếp đầy bất ngờ của cả hai trên sân khấu đã chạm đến cảm xúc người nghe, mang lại bầu không khí phấn khích cho toàn bộ khán phòng.

Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh tại buổi nghe trước (listening party) giới thiệu album phòng thu Vol.5 mang tên “Thùy”.

Khoảnh khắc khiến cả khán phòng thích thú nhất diễn ra ở phần giao lưu, lúc Phạm Quỳnh Anh bất ngờ "bắt sóng" Hoàng Thùy Linh qua câu hỏi chơi chữ rồi vui vẻ khép lại bằng lời trêu đùa: "Cưới thôi!".

Trước màn "đẩy thuyền" trực diện khiến cả khán phòng ồ lên thích thú, Hoàng Thùy Linh chỉ mỉm cười mà không đưa ra câu trả lời trực tiếp. Đen Vâu chăm chú lắng nghe, mỉm cười rồi đưa hai tay tạo hình trái tim hướng về phía Hoàng Thùy Linh và hội bạn. Phản ứng đúng lúc, chừng mực nhưng đầy thiện cảm của nam rapper nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu nhiều lần được công chúng đồn đoán về mối quan hệ tình cảm nhưng cả hai luôn giữ thái độ kín tiếng, không xác nhận cũng không phủ nhận. Chính sự tinh tế "không công khai nhưng cũng không giấu giếm" này khiến những khoảnh khắc đồng hành của bộ đôi luôn tạo sức hút tự nhiên mỗi khi xuất hiện cùng nhau.

Trong album gồm 11 ca khúc lần này, Đen Vâu góp giọng cùng Hoàng Thùy Linh ở ca khúc mang tên “Hầu quạt”. Ngay khi vừa phát hành, màn kết hợp này đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả và nhanh chóng chạm mốc #1 Zing MP3 Realtime Charts, nối dài sức hút sau dự án Miền Đất Hứa trước đó của cả hai.

"Thùy" được cho là tiếp tục nối dài con đường sáng tạo đặc trưng của Hoàng Thùy Linh khi khai thác đa dạng chất liệu, lấy văn hóa truyền thống và âm sắc nhạc cụ Việt Nam làm tinh thần chủ đạo - mạch nguồn từng thể hiện rõ nét qua các tác phẩm như “Thầy dùi” hay “Vô lượng kiếp”.

Đồng hành cùng nữ ca sĩ trong vai trò sản xuất âm nhạc xuyên suốt album là nhạc sĩ Khắc Hưng. Bên cạnh đó, dự án còn có sự tham gia của nhiều cộng sự như Triple D, Cheng, Khôi Vũ cùng một số nghệ sĩ trẻ.

Nếu Hoàng từng ghi dấu ấn mạnh mẽ bằng nguồn năng lượng rực rỡ khi đưa chất liệu văn hóa Việt vào không gian âm nhạc hiện đại, còn “Link” mở rộng thế giới nghệ thuật ấy qua những kết nối đa chiều, thì “Thùy” lại khắc họa một Hoàng Thùy Linh điềm tĩnh, sâu lắng và dịu dàng hơn.

Poster album "Thùy".

11 ca khúc trong album được ví như những trang nhật ký ghi lại chặng đường đã qua: từ niềm háo hức khám phá cuộc đời, những rung động hết mình trong tình yêu cho đến cả những va vấp buộc con người phải học cách thấu hiểu và bao dung hơn với chính mình.

Khép lại album bằng một bản tình ca giàu cảm xúc về tình yêu, sự chở che và bình yên, Hoàng Thùy Linh cho biết, nữ ca sĩ gửi gắm “Thùy” như một lời chúc an lành, cân bằng dành tặng những người cô trân quý và cộng đồng người hâm mộ “The Phoenix”.

Hoàng Thùy Linh tâm sự: “Mong những giai điệu này có thể bên cạnh bạn đúng lúc, để mỗi người cảm thấy mình được thấu hiểu, được yêu thương và có thêm lòng tin vào những ngày sắp tới. Từ lời mời ở đầu album, em bé bước đến với cuộc đời cùng những hành trang đầu tiên là tình yêu, niềm tò mò và sự tin cậy. Mong rằng khi lớn lên, qua bao điều mới mẻ lẫn những lúc chông chênh thử thách, em vẫn giữ được lòng háo hức ấy, vững vàng bước tiếp và biết rằng luôn có những vòng tay ấm áp dành cho mình”.