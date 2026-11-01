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Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh: “Tôi là người tương đối tham lam”

Chủ Nhật, 10:31, 01/11/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ chương trình Tiếng hát Hữu nghị Việt - Trung 2026, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cùng Dàn nhạc Dân tộc Sức sống mới đã mang tới phần mở màn đặc sắc, ấn tượng bằng sự hòa quyện giữa chất liệu thuần Việt, tư duy giao hưởng hóa và tinh thần âm nhạc không biên giới.

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cùng Dàn nhạc Dân tộc Sức sống mới vừa trở lại sân khấu chương trình nghệ thuật Tiếng hát Hữu nghị Việt - Trung 2026 bằng diện mạo nghệ thuật mới mẻ, hào hứng và đầy chiều sâu. Đây chính là điểm nhấn độc đáo của đêm diễn bên cạnh sự góp mặt của các nghệ sĩ, sinh viên nghệ thuật đến từ Việt Nam, Trung Quốc.

Cuộc trò chuyện giữa phóng viên Báo Điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và vị "sứ giả âm nhạc" tài năng sẽ hé mở hành trình chinh phục công chúng, góp phần kết nối giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

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Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cùng Dàn nhạc Dân tộc Sức sống mới tại thảm đỏ chương trình Tiếng hát Hữu nghị Việt - Trung 2026.

Vợ tôi người Trung Quốc nhưng chơi T'rưng rất Việt Nam

PV: Xin chúc mừng nhạc trưởng Đồng Quang Vinh và Dàn nhạc Sức sống mới! Tiếp tục đồng hành cùng Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2026 với tiết mục mở màn, cảm xúc của anh khi cùng Sức sống mới bước ra sân khấu lần này có điểm gì đặc biệt so với mùa trước?

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh: Tôi rất xúc động. Với chương trình lần này, Sức sống mới rất vinh dự khi tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ VOV và Ban Tổ chức. Chúng tôi đã chuẩn bị một chương trình với tư duy làm mới hoàn toàn so với năm ngoái.

Điểm nhấn nằm ở hai tác phẩm mở màn mang màu sắc rất khác. Một bên là "Đất nước lời ru" (sáng tác Văn Thành Nho) qua giọng ca Trang Bùi mang đậm chất ả đào đài của mảnh đất Hà thành. Tác phẩm được phối khí giao hưởng hóa, kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc và giao hưởng phương Tây, tạo nên không gian âm nhạc vừa bác học lại vừa gần gũi. Khán giả sẽ thấy những màn solo đầy kỹ thuật của tiêu, đàn nguyệt, bộ gõ dân tộc đan xen cùng cello phương Tây.

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Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh trong khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu biểu diễn ca khúc "Đất nước lời ru"  cùng Dàn nhạc Dân tộc Sức sống mới và ca sĩ Trang Bùi mở màn chương trình Tiếng hát Hữu nghị Việt - Trung 2026.

Ngay sau đó là "Em đi giữa biển vàng" do nam ca sĩ Trần Tùng Anh thể hiện, diễn tả hình ảnh quê hương tươi đẹp, tràn đầy sức sống. Tôi xúc động trước hình ảnh một người con của Việt Nam còn rất trẻ, đang đứng giữa quê hương đất nước, giữa những cánh đồng mênh mông, rất đẹp. Nhìn thấy những cánh cò bay, những ruộng lúa rồi những bông lúa đang trĩu xuống. Đó là mùa màng bội thu. Chúng tôi quên mất mình đang trên sân khấu mà hòa vào giai điệu ngợi ca từ những nhạc cụ Việt Nam hòa trộn với sự giao hưởng hóa của phương Tây. Đó là màu sắc tươi sáng hẳn. Tôi cũng thấy mình như bé lại, trở lại với thời thơ ấu.

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Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh và ca sĩ Trần Tùng Anh trong ca khúc "Em đi giữa biển vàng".

Đặc biệt, lần này bà xã của tôi, nghệ sĩ piano người Trung Quốc Mạc Song Song, cũng tham gia Dàn nhạc Sức sống mới nhưng trong vai trò rất đặc biệt: chơi đàn T'rưng. Vợ tôi là người Trung Quốc nhưng chơi T’rưng rất Việt Nam. Hình ảnh một nghệ sĩ quốc tế thăng hoa cùng nhạc cụ thuần Việt trên sân khấu giao lưu hữu nghị chính là thông điệp đẹp đẽ nhất về sự gắn kết văn hóa. Tôi thật sự xúc động và rất vui mừng khi khán giả yêu thích.

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Nghệ sĩ piano người Trung Quốc Mạc Song Song, vợ nhạc trưởng Đồng Quang Vinh biểu diễn đàn T'rưng trong tiết mục mở màn.

PV: Vậy khoảnh khắc nào trên sân khấu khiến anh xúc động nhất?

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh: Thú thực tôi là người tương đối tham lam. Thế cho nên sẽ không phải một, mà là một số những khoảnh khắc. Khoảnh khắc đầu tiên khi mà dàn nhạc vừa cất lên, mình nhìn thấy những khán giả người Trung Quốc ở đây và cả những khán giả của quê hương đất nước mình. Họ chăm chú lắm, và họ xuýt xoa khi tiếng tiêu cất lên, mình cảm giác ấm lòng lắm.

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Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh và dàn nhạc Sức sống mới.

Và ngay sau đó, khi ca sĩ Trang Bùi kết thúc phần giai điệu đầu tiên thì đến phần từng nhạc cụ trong dàn nhạc kết nối với nhau. Sự liên kết giữa các nhạc cụ từ các vùng miền, rồi cả nhạc cụ của thế giới. Rồi đến phần solo trống to dần và đến cao trào để vào phần lời thứ hai của Trang Bùi. Cảm giác đấy như điện ảnh ấy. Một cú lia rộng ra những góc rất đẹp của quê hương đất nước Việt Nam. Tôi thấy rất hay.

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Khoảnh khắc đầy mãn nguyện của người nhạc trưởng trên sân khấu.

Tiếp đó là bài thứ hai của ca sĩ Trần Tùng Anh. Khi Tùng Anh cất giọng hát, mọi người ngạc nhiên sao một soái ca đẹp trai như thế kia mà lại giọng lại rất nữ tính? Mọi người vỗ tay và mình thấy sung sướng lắm. Tùng Anh hát đến giữa bài, trào dâng cảm xúc trong trẻo, tươi trẻ, trở về tuổi ấu thơ. Mọi người nhìn nhau với những nụ cười tán thưởng. Mình thấy rằng đúng là âm nhạc, khi chúng ta làm hết sức, từ khâu tổ chức chỉn chu cho đến khâu biểu diễn, sáng tác, thì có sức mạnh nối con tim lại với nhau một cách thần kỳ.

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Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, ca sĩ Trang Bùi, ca sĩ Trần Tùng Anh và nghệ sĩ Piano người Trung Quốc Mạc Song Song.

Tôi hạnh phúc khi chứng kiến khán giả thích thú và bất ngờ. Tôi tin là nhiều người sẽ ngạc nhiên: "Ồ, nhạc cụ Việt Nam lại có thể chơi được ra màu giao hưởng như thế. Ơ, những nhạc cụ phương Tây họ cũng có thể chơi nhạc Việt Nam nó thuần thục như vậy. Nghệ sĩ người Trung Quốc như Mạc Song Song lại chơi được nhạc Việt Nam, lại còn rất Việt Nam". Và một ca sĩ nam lại có thể hát giọng nữ, mà nếu nhắm mắt lại có khi lại tưởng là giọng ca soprano rất cao.

Vấp ngã không định nghĩa năng lực

PV: Sức sống mới có đội ngũ nghệ sĩ trẻ và nhạc cụ dân tộc nhiều tre nứa mộc mạc. Vậy nhạc trưởng làm thế nào để những tiết mục biểu diễn trong chương trình vừa hoành tráng sang trọng lại vừa giữ trọn được cái bản sắc của Sức sống mới?

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh: Đây là một câu hỏi rất hay nhưng cũng là đề bài vô cùng hóc búa mà tôi luôn nỗ lực tìm lời giải. Trên một sân khấu giao lưu hữu nghị, việc cân bằng giữa tính bác học và sự gần gũi với công chúng là bài toán không hề dễ dàng. Nếu quá thiên về tính học thuật, âm nhạc dễ trở nên kén người nghe; ngược lại, nếu chỉ thuần túy chiều theo thị hiếu, tác phẩm sẽ mất đi chiều sâu nghệ thuật.

Để tìm ra điểm cân bằng đó, chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều bản thảo phối khí và buổi tập luyện vất vả. Ê-kíp thậm chí mời các đồng nghiệp đến nghe thử, liên tục điều chỉnh cho tới khi tác phẩm vừa giữ được vẻ đẹp cao sang, tinh tế của nhạc hàn lâm, vừa dễ dàng chạm tới cảm xúc của đại chúng.

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Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cùng dàn nhạc cụ dân tộc của Sức sống mới trước giờ biểu diễn.

Bên cạnh đó là sự tính toán kỹ lưỡng trong việc hòa sắc nhạc cụ. Chúng tôi phải làm sao để vừa tôn vinh vẻ đẹp đa dạng của âm nhạc truyền thống ba miền từ tiếng đàn tranh phương Bắc, đàn kìm Nam Bộ đến đàn T’rưng Tây Nguyên. Chúng tôi muốn hòa quyện cùng cello và bộ gõ giao hưởng phương Tây. Mỗi tiết mục hoàn chỉnh vì thế là kết quả của sự khéo léo, cẩn trọng và tinh thần làm việc vô cùng nghiêm túc.

Phóng viên: Nhạc trưởng và Sức sống mới làm thế nào để vừa chinh phục khán giả, vừa tôn vinh âm nhạc dân tộc?

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh: Đây là đề bài mà tôi cùng ê-kíp luôn trăn trở tìm lời giải. Nếu đặt giới trẻ trước lựa chọn giữa đêm nhạc của Blackpink, Hòa Minzy, Đen Vâu hay một buổi diễn chèo, cải lương, ca Huế, chắc chắn chúng ta đều biết trước câu trả lời. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi bản chất của 'pop' là popular, dòng âm nhạc đại chúng luôn bắt kịp hơi thở thời đại.

Trong khi đó, với di sản truyền thống hay âm nhạc cổ điển, chúng ta khó có thể liên tục tạo ra những tác phẩm mới vượt qua cái bóng kinh điển của tiền nhân. Một tác phẩm ra đời từ năm 1950 hay 1980 khi vang lên ở thời điểm hiện tại chắc chắn sẽ có khoảng cách thế hệ.

Chính vì vậy, chúng tôi phải xây dựng một 'cây cầu' kết nối. Cây cầu ấy được dựng lên bằng ngôn ngữ của thời đại sao cho giữ trọn cốt lõi tác phẩm nhưng làm mới qua chuyển soạn, phối khí, thay đổi tiết tấu, kết hợp hiệu ứng sân khấu, ánh sáng cùng nghệ thuật dẫn chuyện tinh tế, dù bằng lời nói hay bằng chính sự dẫn dắt của từng nốt nhạc.

Chúng tôi vẫn phải liên tục học hỏi. Người nghệ sĩ bắt buộc phải nghiên cứu kỹ gu thẩm mỹ và tư duy nghe nhìn của người trẻ, từ đó dung hòa tinh hoa di sản với tinh thần đương đại để công chúng tiếp nhận mà không thấy khiên cưỡng hay nhàm chán.

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Mỗi tiết mục hoàn chỉnh vì thế là kết quả của sự khéo léo, cẩn trọng và tinh thần làm việc vô cùng nghiêm túc.

PV: Sau chương trình Tiếng hát Hữu nghị Việt - Trung 2026, anh muốn gửi gắm điều gì tới khán giả của chương trình và những nghệ sĩ trẻ, những người sẽ cùng anh và các đồng nghiệp viết tiếp câu chuyện đưa âm nhạc Việt Nam vươn xa?

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh: Tôi luôn tôn trọng thế hệ trẻ và không có ý định đặt mình ở vị thế người dẫn dắt, bởi mỗi bạn đều sở hữu những điểm mạnh rất riêng. Lời duy nhất tôi muốn gửi gắm là hãy luôn tự tin vào chính mình; hãy tìm ra điều bản thân thực sự say mê và kiên định theo đuổi nếu đó là những giá trị tốt đẹp. Đừng sợ thất bại, bởi vấp ngã không định nghĩa năng lực của bạn.

Ngay cả những người thành công vượt trội cũng từng trải qua muôn vàn gian khó âm thầm mà chúng ta ít có cơ hội nhìn thấy, vì vậy đừng bao giờ nản lòng hay sốt ruột. Quan trọng nhất, hãy kiên trì bước tiếp và luôn làm việc bằng sự trân trọng tối đa dành cho khán giả hay đối tượng mà mình phục vụ. Chính sự tận tụy ấy sẽ luôn dẫn lối bạn đến với những điều tốt đẹp nhất.

Tôi thấy mình vô cùng may mắn khi được góp mặt trong chương trình và chứng kiến sự chuẩn bị chu đáo, tâm huyết từ ban tổ chức, cũng như tinh thần hào hứng của dàn nghệ sĩ hai nước. Mong rằng sau chương trình này, cơ hội giao lưu văn hóa, du lịch, học tập và hợp tác giữa nhân dân hai nước sẽ ngày càng rộng mở, không chỉ trong nghệ thuật, mà còn vươn xa tới các lĩnh vực khoa học, công nghệ AI và nhiều tiềm năng sáng tạo của tương lai.

PV: Xin cảm ơn nhạc trưởng Đồng Quang Vinh!

Hoàng Yến/VOV.VN (thực hiện)
Thực hiện
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