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Hồng Nhung, Hồ Văn Cường cùng hát về mẹ trong đêm nhạc đặc biệt

Thứ Hai, 14:20, 03/08/2026
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VOV.VN - Hồng Nhung, Hồ Văn Cường cùng nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau sẽ góp mặt trong chương trình Mẹ là tình yêu mùa 6, diễn ra tối 15/8 tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM. Đêm nhạc lấy chủ đề Mẹ tôi…, hướng đến những câu chuyện và ký ức riêng về tình mẫu tử.

Chương trình nghệ thuật Mẹ là tình yêu mùa 6 sẽ diễn ra lúc 19h ngày 15/8 tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM. Sau năm mùa tổ chức, chương trình năm nay tiếp tục khai thác chủ đề tình mẫu tử, đồng thời hướng sự quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.

Với tên gọi Mẹ tôi…, nội dung chương trình được chia thành ba phần, tương ứng với những giai đoạn trong hành trình trưởng thành của mỗi người bên mẹ.

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Hồng Nhung, Hồ Văn Cường cùng dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ góp mặt trong chương trình Mẹ là tình yêu mùa 6.

Phần đầu mang tên Mẹ tôi… là những ấu thơ dịu ngọt, gợi lại những năm tháng đầu đời khi người con được mẹ chăm sóc, chở che. Phần thứ hai, Mẹ tôi… là niềm mong ước trên từng bước tôi trưởng thành, tập trung vào hình ảnh người mẹ lặng lẽ dõi theo con trên hành trình lớn lên. Chương cuối có tên Mẹ tôi… là những yêu thương gửi đến mặt trời trong tôi, nói về tình mẹ như một nguồn sáng được mỗi người mang theo trong cuộc sống.

Dấu ba chấm trong tên gọi Mẹ Tôi… được để mở để mỗi khán giả có thể tự nối tiếp bằng câu chuyện, ký ức và cảm xúc của mình. Từ những trải nghiệm khác nhau, chương trình lựa chọn âm nhạc làm phương tiện kết nối những câu chuyện riêng về mẹ.

Dàn nghệ sĩ tham gia đêm diễn chính gồm Hồng Nhung, Cẩm Vân - Khắc Triệu, CeCe Trương, Duy Mạnh và Cầm, Hiền Thục, Hồ Văn Cường cùng Táo. Đáng chú ý, Hoàng Bách sẽ góp mặt cùng mẹ ruột là bà Thục An. Dù tuổi cao, bà vẫn duy trì niềm đam mê ca hát, nhiều lần biểu diễn và song ca cùng con trai. Sự góp mặt của nhiều thế hệ nghệ sĩ tạo nên những cách thể hiện khác nhau đối với các ca khúc về mẹ và gia đình.

Bên cạnh chương trình chính, hai mini show có sự tham gia của Xuân Ái, Thế Bảo, Hào, Táo, Jaigon Orchestra, Whee! Band, Tọi và Hải Sâm. Các nghệ sĩ trẻ sẽ mang đến những tiết mục được thể hiện theo màu sắc riêng của thế hệ mình.

Toàn bộ nguồn đóng góp cho chương trình sẽ được dùng để triển khai hai dự án xã hội. Phát triển giáo dục toàn diện thực hiện giai đoạn 2026-2029 tại Tuyên Quang, Đà Nẵng và An Giang, hỗ trợ học bổng, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, chăm sóc sức khỏe và nơi ở cho học sinh khó khăn.

Dự án Hiểu để Thương được triển khai trong hai năm tại TP.HCM, đồng hành với cha mẹ có con rối loạn phát triển từ 18 tháng đến 6 tuổi thông qua tập huấn, theo dõi tiến bộ của trẻ và kết nối với chuyên gia.

Mẹ là tình yêu mùa 6 do Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ tổ chức. Chương trình hướng đến việc kết hợp hoạt động nghệ thuật với các dự án hỗ trợ trẻ em, phụ huynh và những gia đình đang gặp khó khăn.

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Người có công được nhận giấy mời tận nhà dự chương trình nghệ thuật tri ân 27/7

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" sẽ diễn ra tối 24/7 tại Quảng Ninh với quy mô khoảng 40.000 người tham dự. Điểm đáng chú ý là giấy mời dành cho người có công, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ và các đối tượng chính sách sẽ được chính quyền địa phương chuyển tận tay từng gia đình.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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