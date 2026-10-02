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“Fast & Furious” chính thức có series truyền hình

Thứ Sáu, 09:42, 02/10/2026
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VOV.VN - Thương hiệu phim hành động đình đám “Fast & Furious” sẽ được phát triển thành series truyền hình, dự kiến ra mắt năm 2028. Vin Diesel tham gia dự án với vai trò nhà sản xuất điều hành.

Peacock, nền tảng streaming thuộc NBCUniversal, đã chính thức bật đèn xanh cho series truyền hình dựa trên thương hiệu “Fast & Furious”. Dự án dự kiến ra mắt vào năm 2028, cùng thời điểm phần phim điện ảnh tiếp theo mang tên “Fast Forever” dự kiến ra rạp ngày 17/3/2028.

Vin Diesel, ngôi sao gắn liền với nhân vật Dominic Toretto, sẽ tham gia sản xuất series. Trước đó, nam diễn viên từng giới thiệu dự án tại sự kiện NBCUniversal Upfronts hồi tháng 5. Mike Daniels, từng tham gia “Sons of Anarchy”, và Wolfe Coleman của “9-1-1: Lone Star” sẽ cùng viết kịch bản tập đầu tiên và đảm nhận vai trò showrunner.

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Vin Diesel trong “The Fate of the Furious” (2017). (Ảnh: Universal Studios)

“Fast & Furious” bắt đầu từ năm 2001 và đến nay đã có 11 bộ phim trong hơn 25 năm. Loạt phim đã mang về hơn 7 tỷ USD doanh thu phòng vé toàn cầu. Không chỉ thành công ở rạp chiếu, thương hiệu còn được mở rộng sang trò chơi điện tử, công viên giải trí và nhiều sản phẩm khác.

Việc phát triển series truyền hình cho thấy Universal tiếp tục mở rộng thế giới “Fast & Furious” ngoài màn ảnh rộng. Nếu đúng kế hoạch, khán giả sẽ được gặp lại thương hiệu này trên cả truyền hình và rạp chiếu phim trong năm 2028.

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Hải Hà/VOV.VN
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