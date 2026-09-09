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Jisoo BLACKPINK tung clip mặt mộc, nhan sắc thật có “gánh” nổi màn tái xuất?

Thứ Tư, 11:12, 09/09/2026
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VOV.VN - Mới đây, chị cả Jisoo nhà BLACKPINK khiến cộng đồng người hâm mộ bất ngờ khi trút bỏ hoàn toàn lớp trang điểm trong một đoạn clip ngắn. Liệu nhan sắc mộc của “nữ thần K-pop” có đủ sức hâm nóng màn tái xuất hoành tráng nhất sự nghiệp?

Không báo trước, Jisoo vừa gây xôn xao trên các nền tảng mạng xã hội khi đăng tải đoạn video theo nền nhạc bài hát mới "CLICK" của cô, khoe trọn màn biến hóa “trước và sau khi trang điểm” trên trang TikTok cá nhân. Đi kèm dòng chú thích đầy ẩn ý: "Who’s next? CLICK" (Ai tiếp theo? NHẤP CHUỘT), mỹ nhân sinh năm 1995 lập tức trở thành tâm điểm bàn tán của giới truyền thông và người hâm mộ. Trong môi trường K-pop vốn phụ thuộc chặt chẽ vào công nghệ trang điểm và hiệu ứng hình ảnh, việc một ngôi sao hàng đầu tự tin đưa ống kính sát mặt khi chưa hề phấn son luôn được coi là mạo hiểm.

jisoo blackpink tung clip mat moc, nhan sac that co ganh noi man tai xuat hinh anh 1
Jisoo của BLACKPINK khoe diện mạo trước và sau khi trang điểm. (Ảnh: Trang cá nhân Jisoo)

Khác với hình ảnh lộng lẫy thường thấy trên sân khấu hay thảm đỏ các tuần lễ thời trang quốc tế, ở những giây đầu tiên, Jisoo tự tin xuất hiện với gương mặt mộc hoàn toàn. Không chút phấn son trợ lực, nữ ca sĩ vẫn khoe trọn làn da mịn màng, căng bóng cùng các đường nét thanh tú tự nhiên, vốn là “vũ khí” giúp cô giữ vững danh hiệu biểu tượng nhan sắc hàng đầu K-pop suốt nhiều năm qua.

Điểm đáng ghi nhận ở Jisoo là sự tự tin khi chấp nhận phô diễn khoảnh khắc mộc mạc nhất trước hàng triệu khán giả toàn cầu. Ngay sau cú chuyển cảnh, người xem thấy sự thay đổi diện mạo quen thuộc của một ngôi sao giải trí. Với mái tóc uốn sóng bồng bềnh, điểm nhấn ở phần mắt sắc nét cùng gò má hồng rạng rỡ, Jisoo trở lại với vẻ ngoài quyến rũ và thời thượng. Tuy nhiên, thay vì sự khác biệt "một trời một vực" thường thấy ở các clip biến hình trên mạng, điều khiến công chúng bàn luận lại là cấu trúc gương mặt và làn da của cô không thay đổi quá nhiều giữa hai trạng thái. Trang điểm trong trường hợp này chỉ đóng vai trò tôn lên những ưu điểm có sẵn.

Cách làm truyền thông giản dị nhưng hiệu quả của chị cả Jisoo nhà BLACKPINK

Đoạn clip ngắn kèm dòng chú thích "Who’s next? CLICK" không đơn thuần là một khoảnh khắc ngẫu hứng cá nhân. Đây thực chất là màn khởi động khéo léo cho "CLICK", đĩa đơn mở đường chuẩn bị cho album đầy đủ đầu tay trong sự nghiệp độc lập của cô.

Việc tận dụng trào lưu biến hình ngắn trên TikTok đã giúp giai điệu của "CLICK" tiếp cận người nghe một cách tự nhiên. Thực tế chứng minh chiến lược tiếp thị này mang lại tín hiệu tích cực trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Sau khi phát hành, ca khúc đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes Top Songs tại 9 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời ghi tên vào Top 10 tại 43 khu vực khác nhau. Trên bảng xếp hạng toàn cầu Worldwide Song Chart, "CLICK" cũng giữ vị trí thứ 3.

Sự đón nhận của khán giả dành cho "CLICK" lẫn đoạn video biến hình cho thấy sức hút bền bỉ của Jisoo. Ở giai đoạn tự bước đi trên con đường cá nhân, sự chân thật, hình ảnh gần gũi cùng nền tảng nhan sắc ổn định vẫn là những yếu tố giúp chị cả BLACKPINK giữ chân người hâm mộ một cách hiệu quả nhất.

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BTS khép lại tour ARIRANG Bắc Mỹ, xô đổ kỷ lục ở Los Angeles

VOV.VN - BTS vừa khép lại chặng Bắc Mỹ trong chuyến lưu diễn thế giới "ARIRANG" bằng 4 đêm diễn lịch sử tại Los Angeles, thu hút khoảng 1,92 triệu người hâm mộ. Nhóm nhạc K-pop toàn cầu tiếp tục xô đổ các kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại sân vận động SoFi trước khi chính thức bùng nổ tại chặng Nam Mỹ từ ngày 2/10.

Hoàng Yến/VOV.VN
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