Kungfu Nữ Túc vượt mốc 1 tỷ CNY: Châu Tinh Trì tuyên chiến với nạn “vé ma”

Châu Tinh Trì đã trở lại màn ảnh rộng sau 7 năm vắng bóng với bộ phim Kungfu Nữ Túc. Mặc dù bộ phim đã đạt được thành công lớn về doanh thu phòng vé, “ông vua” hài kịch Hong Kong (Trung Quốc) hiện đang kêu gọi sự giúp đỡ sau những cáo buộc về tình trạng gian lận vé tràn lan, được cho là đã ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu của bộ phim.

Theo QQ, bộ phim Kungfu Nữ Túc, do Châu Tinh Trì đạo diễn và sản xuất, với sự tham gia của các diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng, đã có thành công vang dội tại các rạp chiếu phim khi vượt mốc 1 tỷ nhân dân tệ chỉ trong vòng bốn ngày ra mắt, phá vỡ nhiều kỷ lục phòng vé. Tuy nhiên, mới đây Châu Tinh Trì đã lên tiếng trên Instagram, tiết lộ rằng bộ phim đã trở thành mục tiêu của các hành vi bán vé gian lận.

Châu Tinh Trì lên tiếng về nạn "vé ma" gây ảnh hướng đến doanh thu phim Kungfu Nữ Túc. (Ảnh: Sohu)

Theo đó, một số khán giả xem phim đã báo cáo những trải nghiệm đáng ngờ tại các rạp chiếu phim. Thay vì nhận được vé in chính thức có mã QR, một số khách hàng cho biết họ được đưa vé viết tay hoặc được thông báo rằng máy in vé và hệ thống mạng tạm thời không hoạt động. Sau đó, họ được yêu cầu thanh toán trực tiếp cho nhân viên. Những giao dịch như vậy được cho là không được ghi nhận trong hệ thống bán vé chính thức, cho phép các rạp chiếu phim bỏ túi doanh thu đáng lẽ phải thuộc về các nhà phân phối và nhà sản xuất phim.

Các nhà chức trách cũng đang điều tra những cáo buộc về việc một số rạp chiếu phim phát hành cái gọi là “vé ma”. Trong những trường hợp này, khán giả mua vé xem phim Kungfu Nữ Túc được cho là đã nhận được vé in dưới tên của một bộ phim khác, All Wishes Come True, dẫn đến việc doanh thu bán vé được ghi nhận sai. Một số rạp chiếu phim được cho là đã gộp tiền vé với tiền mua đồ ăn và thức uống để che giấu doanh thu bán vé thực tế, làm giảm số tiền được chia cho các nhà làm phim.

Ngoài những cáo buộc gian lận doanh thu, bộ phim All Wishes Come True còn vấp phải chỉ trích vì sự tương đồng với các tác phẩm kinh điển của Châu Tinh Trì. Khán giả nhận thấy một số câu thoại rất giống với những câu thoại trong các bộ phim nổi tiếng của “Vua hài”. Mặc dù đạo diễn của All Wishes Come True tuyên bố rằng dự án này nhằm tri ân nhà làm phim huyền thoại, nhưng các nhà phê bình cho rằng bộ phim đã được hưởng lợi từ việc phát hành cùng thời điểm với Kungfu Nữ Túc, đồng thời bị cáo buộc thu lợi từ việc bán vé gian lận và lợi dụng danh tiếng của Châu Tinh Trì dù không có bất kỳ mối liên hệ chính thức nào với ông.

Vụ tranh cãi này đã khiến nhiều người hâm mộ kêu gọi các nhà chức trách tiến hành điều tra kỹ lưỡng về doanh thu phòng vé được báo cáo của bộ phim. (Ảnh: Sohu)

Trước những cáo buộc gian lận có thể làm ảnh hưởng tới uy tín và doanh thu của Kungfu Nữ Túc, Châu Tinh Trì đã cho ra mắt phiên bản sửa đổi của Kungfu Nữ Túc, tích hợp mã theo dõi có khả năng xác định các buổi chiếu trái phép và phát hiện những bất thường trong hoạt động của rạp chiếu phim. Nhà sản xuất cũng đã thiết lập một đường dây nóng chuyên dụng khuyến khích khán giả cung cấp bằng chứng về các hành vi gian lận bị nghi ngờ, và những bằng chứng này sẽ được sử dụng trong các thủ tục pháp lý nếu cần thiết.

Gian lận doanh thu phòng vé đã nhiều lần bị phanh phui trong ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc. Các bộ phim bom tấn trước đây như Na Tra 2 và Thần Sáng Tạo I cũng từng gây ra những lo ngại về việc thất thoát doanh thu bán vé và cáo buộc thao túng trong quá trình chiếu rạp.

Phim Kungfu Nữ Túc đã đạt hơn 1 tỷ CNY và vượt mốc hòa vốn chỉ sau vài ngày công chiếu. (Ảnh: Sohu)

Phim Kungfu Nữ Túc đã đạt vượt mốc hòa vốn chỉ vài ngày sau khi công chiếu và đang trên đà thu lợi nhuận, với các dự báo gần đây trong ngành, doanh thu phòng vé cuối cùng dự kiến ​​từ 1,8 tỷ nhân dân tệ lên tới 3 tỷ nhân dân tệ. Bộ phim cũng được kỳ vọng sẽ thiết lập một số kỷ lục về số lượng khán giả xem phim hè.

Theo số liệu do Sina trích dẫn, khoảng 60% khán giả của bộ phim là nam giới từ 35 tuổi trở lên, nhiều người trong số họ sinh vào những năm 1970 và 1980. Đối với những khán giả này, chỉ riêng cái tên Châu Tinh Trì thôi cũng đã là một sức hút mạnh mẽ.

Nhiều khán giả Trung Quốc nói rằng họ "nợ Châu Tinh Trì một vé xem phim". Bởi vì nhiều bộ phim kinh điển của ông từ những năm 1990 không được phát hành rộng rãi ở Trung Quốc đại lục, khán giả thường xem chúng thông qua các băng VHS hoặc DVD lậu. Giờ đây, họ coi việc mua vé xem những bộ phim mới nhất của ông là một cách để ủng hộ nhà làm phim mà tác phẩm của ông đã định hình tuổi thơ của họ. Lòng trung thành bền bỉ đó cũng giải thích tại sao các bộ phim phát hành gần đây của Châu Tinh Trì tiếp tục đạt doanh thu phòng vé cao, ngay cả khi các ý kiến ​​phê bình vẫn còn trái chiều.