Lê Xuân Tiền, Jun Phạm khoe cơ bụng tại concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Concert Day 2 “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” tiếp tục diễn ra trước gần 50.000 khán giả, nối dài không khí của đêm diễn đầu tiên nhưng có thêm nhiều tiết mục và khoảnh khắc mới.

Trong “Xin hãy thứ tha”, Lê Xuân Tiền và Jun Phạm gây chú ý với màn khoe hình thể trên sân khấu. Đây là một trong những tiết mục tạo không khí sôi động trong đêm diễn, bên cạnh những màn trình diễn giàu tính giải trí của dàn Anh Tài.

Lê Xuân Tiền gây chú ý với hình thể săn chắc trên sân khấu concert Day 2.

Nếu Day 1 từng khiến khán giả phấn khích với màn ke đầu của Tùng Min hay những cú lộn mèo của Nguyễn Văn Chung, Duy Khánh trong “60 năm cuộc đời”, Day 2 tiếp tục có thêm màn lộn mèo của MC Đại Nghĩa.

Bên cạnh những tiết mục sôi động, đêm diễn thứ hai dành nhiều khoảng lặng cho câu chuyện gia đình. MC Anh Tuấn trở lại với cây đàn cello trong “Em tôi”. Sau phần trình diễn, nam MC xúc động nhắc đến người cha quá cố - người đã gieo tình yêu âm nhạc cho anh. MC Anh Tuấn chia sẻ niềm tin rằng cha sẽ tự hào khi chứng kiến hành trình cũng như phần thể hiện của con trai trên sân khấu.

Jun Phạm trong phần trình diễn “Xin hãy thứ tha” tại concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Một câu chuyện khác được nhắc đến trong đêm diễn là tình trạng sức khỏe của Cheng. Theo chia sẻ của Thanh Duy, Cheng đã ngất xỉu ngay sau khi kết thúc Day 1. Tuy vậy, nam nghệ sĩ vẫn trở lại sân khấu ở Day 2 và có khoảnh khắc bật khóc trước tình cảm, những biển ánh sáng cổ vũ từ khán giả.

Day 2 cũng đánh dấu lần đầu “Anh sẽ đến cùng cơn mưa” xuất hiện trên sân khấu concert “Anh trai vượt ngàn chông gai”. Ca khúc lấy cảm hứng từ tiểu thuyết “Em sẽ đến cùng cơn mưa” (Be with You) của nhà văn Nhật Bản Ichikawa Takuji và từng nhận được lời khen từ chính tác giả.

Không khí gia đình tiếp tục xuất hiện trong “Cơm nhà”, khi Bùi Công Nam, Phan Đinh Tùng, Đăng Khôi và Ngọc Thanh Tâm xuất hiện trên màn hình LED trong cảnh cùng quây quần bên mâm cơm.

Các Anh Tài mang đến nhiều tiết mục mới trong đêm concert thứ hai.

Nhiều tiết mục trong Day 2 tạo nên những khoảng lắng giàu cảm xúc.

Những màn trình diễn nối tiếp tạo nên không khí nhiều màu sắc trong đêm diễn.

Người thân của các Anh Tài cũng có mặt trong nhiều khoảnh khắc của chương trình. Bố Huỳnh Lập ngồi dưới khán đài cổ vũ con trai, khiến nam nghệ sĩ xúc động gửi lời cảm ơn. Mẹ Toki Thành Thỏ và mẹ It's CHARLES xuất hiện trong phân cảnh “Cơm nhà”, trong khi mẹ Hoàng Dũng trực tiếp hỗ trợ con trai ở tiết mục “Tích tịch tình tang”.

Ở phần âm nhạc, Đinh Mạnh Ninh thể hiện “Giã từ dĩ vãng”, còn Hà An Huy và Hoàng Dũng kết hợp trong “Cảm ơn tình yêu tôi”. Đây là những màn trình diễn bổ sung màu sắc mới cho Day 2 sau đêm concert đầu tiên.

Concert Day 2 đan xen những màn trình diễn sôi động và các khoảnh khắc cảm xúc.

Chương trình tiếp tục dành một phần thời lượng cho các chất liệu văn hóa dân gian với chuỗi tiết mục “Trên đất mình”, “Đại khải hoàn”, “Chim sáo ngày xưa”, “Lý ngựa ô”, “Tích tịch tình tang” và “Tiếng ru cội nguồn”.

Sau hai đêm diễn, concert “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” khép lại với sự đan xen giữa những màn trình diễn sôi động và các câu chuyện về gia đình, người thân, tình cảm của nghệ sĩ dành cho khán giả.