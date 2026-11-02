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Lisa: “Press Play” và khát vọng vượt khỏi cái bóng BLACKPINK

Thứ Hai, 06:00, 02/11/2026
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VOV.VN - Sau thành công cùng BLACKPINK, Lisa liên tục mở rộng hoạt động từ âm nhạc, thời trang đến điện ảnh. Với EP mới “Press Play”, nữ nghệ sĩ người Thái Lan tiếp tục cho thấy nỗ lực thoát khỏi hình ảnh thần tượng K-pop quen thuộc, xây dựng cá tính và khẳng định vị thế nghệ sĩ độc lập.

Nhắc đến Lisa, khán giả thường nhớ đến một trong những gương mặt nổi bật nhất BLACKPINK, với khả năng vũ đạo, phong cách trình diễn mạnh mẽ và sức ảnh hưởng toàn cầu. Tuy nhiên, những năm gần đây, nữ nghệ sĩ người Thái Lan đang cho thấy tham vọng lớn hơn: xây dựng sự nghiệp bằng chính tên tuổi của mình, thay vì chỉ gắn với thành công của nhóm nhạc.

Sau khi thành lập công ty riêng LLOUD vào năm 2024, Lisa chủ động hơn trong việc định hướng âm nhạc, lựa chọn dự án và xây dựng hình ảnh cá nhân. Cô liên tục thử sức ở nhiều lĩnh vực, từ thời trang, quảng cáo đến diễn xuất với series “The White Lotus”. Những bước đi này cho thấy Lisa không muốn giới hạn mình trong vai trò một thần tượng K-pop.

Âm nhạc vẫn là lĩnh vực cô tập trung đầu tư nhiều nhất. Sau album solo “Alter Ego” (2025), Lisa trở lại với EP “Press Play”, phát hành ngày 23/10/2026, gồm sáu ca khúc: “SaWaDiKa”, “V12”, “Cobra”, “Tarantino”, “Cut U Off” và “Sweat”.

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Sau thành công cùng BLACKPINK, Lisa từng bước xây dựng sự nghiệp solo và định hình phong cách nghệ thuật riêng. (Ảnh: LLOUD Co)

Press Play: Khi Lisa tìm thấy màu sắc riêng

Điểm đáng chú ý của “Press Play” là cách Lisa khai thác bản sắc cá nhân, đặc biệt là nguồn cội Thái Lan. Nếu “Alter Ego” tập trung thể hiện nhiều hình tượng và cá tính khác nhau, EP mới có cách tiếp cận gọn gàng, thống nhất hơn.

Ca khúc mở đầu “SaWaDiKa” lấy cảm hứng từ lời chào quen thuộc của người Thái. MV được ghi hình tại Bangkok, kết hợp hình ảnh đường phố, văn hóa bản địa với phong cách hip-hop hiện đại. Lisa không chỉ giới thiệu một sản phẩm âm nhạc mới mà còn đưa quê hương trở thành một phần trong câu chuyện nghệ thuật của mình.

Trong khi đó, “Tarantino” gây chú ý với màu sắc điện ảnh, những âm thanh gợi nhắc dòng phim hành động và cách phối khí kết hợp tiếng đàn Phin truyền thống của Thái Lan. Đây là một trong những điểm sáng của EP, cho thấy Lisa muốn thử nghiệm nhiều hơn thay vì chỉ dựa vào thế mạnh vũ đạo và những giai điệu pop bắt tai.

Các ca khúc còn lại như “V12”, “Cobra”, “Cut U Off” và “Sweat” tiếp tục khai thác hip-hop, R&B và dance-pop. Lisa vẫn giữ hình ảnh mạnh mẽ, tự tin vốn đã trở thành thương hiệu, nhưng cách thể hiện có phần tiết chế và tập trung hơn.

So với “Alter Ego”, “Press Play” không quá ôm đồm trong việc xây dựng nhiều hình tượng. Thay vào đó, sáu ca khúc được kết nối như những phân cảnh của một bộ phim âm nhạc. Chính Lisa cũng chia sẻ rằng mỗi bài hát có câu chuyện và cá tính riêng, nhưng khi đặt cạnh nhau sẽ tạo thành hành trình từ cội nguồn đến vị trí hiện tại của cô.

Đây có thể xem là bước tiến trong tư duy âm nhạc của nữ nghệ sĩ. Lisa không cần liên tục tạo ra những hình ảnh khác biệt để chứng minh khả năng biến hóa. Điều quan trọng hơn là tìm được màu sắc khiến khán giả nhận ra mình.

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(Ảnh: LLOUD Co)
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Với EP "Press Play", Lisa tiếp tục hành trình vượt khỏi hình ảnh thần tượng K-pop quen thuộc để xây dựng dấu ấn nghệ thuật của riêng mình. (Ảnh: LLOUD Co)

Không chỉ nổi tiếng, Lisa muốn được công nhận bằng năng lực

Từ âm nhạc đến điện ảnh, thời trang, Lisa đang xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ giải trí đa năng. Tuy nhiên, mỗi lĩnh vực đều đặt ra những thử thách riêng. Danh tiếng có thể giúp cô tiếp cận những dự án lớn, nhưng để được công nhận lâu dài, Lisa cần chứng minh năng lực bằng chất lượng sản phẩm và dấu ấn sáng tạo.

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EP "Press Play" đánh dấu sản phẩm âm nhạc mới nhất, tiếp tục hành trình khẳng định bản sắc riêng của nữ nghệ sĩ. (Ảnh: LLOUD Co)

Với “Press Play”, nữ nghệ sĩ chưa tạo ra một cuộc cách mạng âm nhạc, nhưng đã cho thấy sự tiến bộ trong cách lựa chọn chất liệu và xây dựng bản sắc. Việc đưa văn hóa Thái Lan vào những sản phẩm mang tính quốc tế cũng giúp cô tạo ra sự khác biệt giữa thị trường pop ngày càng cạnh tranh.

Lisa không cần rời bỏ BLACKPINK để khẳng định bản thân. Nhưng sau thành công cùng nhóm nhạc, cô đang cho thấy mình có những lựa chọn, tham vọng và con đường sáng tạo riêng.

“Press Play” vì thế không chỉ là một EP mới, mà còn là lời khẳng định về chặng đường tiếp theo của Lisa: Không ngừng thử nghiệm, đầu tư nghiêm túc và từng bước vượt ra khỏi giới hạn của một thần tượng K-pop.

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BLACKPINK được Hàn Quốc vinh danh với Huân chương Văn hóa Quốc gia

VOV.VN - BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên nhận được Huân chương Văn hóa Okgwan của Hàn Quốc, đánh dấu một thập kỷ thành công toàn cầu và những thành tựu phá kỷ lục sau khi thu về 331,8 triệu USD doanh thu từ tour diễn và đạt 42,9 tỷ lượt xem trên YouTube.

 

PV/VOV.VN
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