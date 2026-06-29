Quá khứ vạ miệng khiến nữ diễn viên phim Colony có nguy cơ bị phong sát tại Trung Quốc?

Điều đáng nói là làn sóng kêu gọi “phong sát” nữ diễn viên Jeon Ji Hyun trong bộ phim đình đám Colony không xuất phát từ Colony, mà lại được thúc đẩy bởi một phát ngôn thiếu tế nhị của Jeon Ji Hyun từ nhiều năm trước, thời điểm cô tham gia siêu phẩm "My Love From the Star" từng càn quét thị trường điện ảnh châu Á năm 2013. Vụ việc như một minh chứng cho thấy, những sai lầm trong quá khứ chưa bao giờ thực sự ngủ yên, và cái giá phải trả cho một phút vạ miệng chưa bao giờ kết thúc.

Jeon Ji Hyun trong bộ phim đình đám Colony.

Mọi chuyện bắt đầu khi cư dân mạng Trung Quốc bất ngờ đào lại những thước phim hậu trường và các bài phỏng vấn cũ từ thời hoàng kim của My Love From the Star ngay trước sự kiện quảng bá phim Colony của Jeon Ji Hyun tại Hong Kong (Trung Quốc). Thời điểm đó, trong một tình tiết từ My Love From the Star, nhân vật của nữ diễn viên đã đưa ra những lời thoại được đánh giá được xác định là động lực nặng nề cho văn hóa hóa và lòng tự tôn dân tộc của An Giả Trung Quốc.

Dù ở thời điểm năm 2013, sức hút của My Love From the Star cùng làn sóng Hallyu đã phần nào che mờ đi vết sạn này, nhưng giữa bối cảnh các cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc ngày càng đặt cao tiêu chuẩn đạo đức của nghệ sĩ nước ngoài, đoạn video cũ bất ngờ được đưa lại lên điểm cực điểm của sự kiện. Chỉ trong một vài giờ, từ khóa liên quan đến cô đã leo thẳng lên top tìm kiếm của weibo, kéo theo một cuộc tấn công mở rộng trên mạng internet.

Bi kịch thiết lập mang đến sự nghiệp của cô ngay khi dự án Colony đang trên đà gặt hái thành công bên ngoài thị trường Hàn Quốc. Gần như ngay lập tức, tên của nữ diễn viên đã hoàn toàn biến mất khỏi danh sách các diễn đàn trực tuyến lớn như Douban hay Tencent Video. Hình ảnh của cô trên các tấm poster quảng bá cho Colony tại thị trường Trung Quốc đại lục bị cắt bỏ không thương tiếc, đồng thời các nhãn hàng nội địa như La Mer, Ecovacs mà nữ diễn viên có hợp đồng đại diện cũng nhanh chóng ra thông báo chấm dứt hợp đồng để tránh liên quan. Từ một ngôi sao đang trên đà thăng tiến, Jeon Ji Hyun rơi vào trạng thái “đóng băng” hoạt động hoàn toàn tại thị trường văn hóa lớn nhất khu vực.

Nhìn lại lịch sử, số bộ phận của nữ diễn viên Colony không phải là cá đặc biệt, bởi khán giả Trung Quốc chưa bao giờ dung thứ cho những ngôi sao “vạ miệng”. Người ta dễ dàng liên tưởng đến trường hợp của Jang Nara năm xưa, người từng chỉ vì một câu nói đùa trên show truyền hình rằng “khi thiếu tiền tôi sẽ đến Trung Quốc đóng phim”.

Ngay cả những ngôi sao Hollywood như John Cena hay Keanu Reeves cũng từng trải cảm giác giác bị tẩy chay dữ dội, bị loại bỏ tác phẩm khỏi các nền tảng phát trực tuyến của Trung Quốc chỉ vì những phát ngôn hoặc hành động được coi là thiếu tôn trọng chủ quyền và văn hóa hóa của quốc gia này.

Một trong những ví dụ đáng chú ý nhất gần đây là Lisa của BLACKPINK, màn trình diễn của cô tại quán cabaret Crazy Horse ở Paris đã gây ra sự chỉ trích từ một bộ phận khán giả Trung Quốc. Vụ tranh cãi này được cho là đã dẫn đến việc cô vắng mặt trên truyền hình Trung Quốc và nhiều hoạt động giải trí công cộng tại nước này.

Sự sụp biến mất nữ diễn viên Colony vì một cú “vạ miệng” từ 13 năm trước là một bài học giá trị cho bất kỳ nghệ sĩ quốc tế nào muốn hoạt động tại Trung Quốc. Khi ranh giới giữa sự yêu mến và lòng tự tôn dân tộc bị chạm đến, quá khứ dù có xa hơn một thập kỷ cũng không thể trở thành thành tấm lá chắn bảo vệ cho sự nghiệp ở hiện tại. Việc quản lý phát ngôn, suy cho cùng, chưa bao giờ là bài học thừa thãi đối với những người làm nghệ thuật.