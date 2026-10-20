English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mariah Carey thắng kiện 20 triệu USD, anh trai tuyên bố kháng cáo

Thứ Ba, 15:55, 20/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mariah Carey vừa giành chiến thắng trong vụ kiện phỉ báng trị giá 20 triệu USD do anh trai Morgan Carey khởi kiện liên quan đến cuốn hồi ký gây tranh cãi. Tuy nhiên, tranh chấp giữa hai anh em có thể chưa khép lại khi phía nguyên đơn tuyên bố sẽ kháng cáo.

Ngày 19/10, tòa án bang New York (Mỹ) bác bỏ đơn kiện phỉ báng của Morgan Carey đối với em gái mình, nữ diva Mariah Carey. Vụ kiện được đệ trình từ năm 2021, sau khi cuốn hồi ký “The Meaning of Mariah Carey” ra mắt và trở thành tâm điểm chú ý.

Morgan Carey cáo buộc em gái làm tổn hại danh tiếng của ông khi mô tả ông là người có hành vi bạo lực và đề cập đến cáo buộc liên quan đến buôn bán cocaine trong cuốn sách. Ông yêu cầu bồi thường 20 triệu USD.

Tuy nhiên, thẩm phán Leslie A. Stroth nhận định Morgan Carey chưa đưa ra đủ bằng chứng cho thấy Mariah Carey biết những thông tin mình công bố là sai sự thật hoặc cố tình phớt lờ sự thật. Đây là yếu tố quan trọng để chứng minh ác ý thực sự trong một vụ kiện phỉ báng theo pháp luật Mỹ.

mariah carey thang kien 20 trieu usd, anh trai tuyen bo khang cao hinh anh 1
Diva Mariah Carey. 

Luật sư John Rosenberg, đại diện Mariah Carey, cho biết nữ ca sĩ hài lòng với phán quyết, đồng thời nhấn mạnh cuốn hồi ký đề cập đến những vấn đề có ý nghĩa đối với công chúng.

Trong khi đó, phía Morgan Carey không chấp nhận kết quả này. Luật sư Richard Altman tuyên bố sẽ kháng cáo, cho rằng quyết định của tòa án không phù hợp với những phán quyết trước đó trong quá trình giải quyết vụ việc.

Xuất bản năm 2020, “The Meaning of Mariah Carey” hé lộ nhiều góc khuất trong cuộc đời nữ ca sĩ, từ tuổi thơ nhiều biến động, những mối quan hệ gia đình phức tạp đến hành trình trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của nhạc pop thế giới. Những chia sẻ riêng tư trong sách cũng khiến đời sống gia đình của Mariah Carey trở thành chủ đề được công chúng quan tâm.

Với việc tòa án bác bỏ toàn bộ đơn kiện, Mariah Carey tạm thời giành lợi thế trong cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, tuyên bố kháng cáo từ phía Morgan Carey đồng nghĩa vụ việc vẫn có thể tiếp tục, kéo dài câu chuyện về những bất đồng gia đình từng được phơi bày qua cuốn hồi ký của nữ diva.

anne-hathaway-7.jpg

Anne Hathaway hóa thân người phụ nữ bí ẩn, hé lộ những góc khuất trong “Verity”

VOV.VN - Từ biểu tượng thời trang của “The Devil Wears Prada” đến người phụ nữ bí ẩn trong “Verity: Bí mật bị chôn vùi”, Anne Hathaway tiếp tục khiến khán giả chú ý khi liên tục biến hóa trên màn ảnh. Năm 2026 đánh dấu giai đoạn hoạt động sôi nổi của nữ minh tinh với nhiều dự án điện ảnh thuộc những thể loại khác nhau.

 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

“The Life of a Showgirl” của Taylor Swift đứng đầu bảng xếp hạng 15 tuần liên tiếp
“The Life of a Showgirl” của Taylor Swift đứng đầu bảng xếp hạng 15 tuần liên tiếp

VOV.VN - Taylor Swift tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 khi album “The Life of a Showgirl” trải qua tuần thứ 15 liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng, trong đó có “Patient Zero” từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

“The Life of a Showgirl” của Taylor Swift đứng đầu bảng xếp hạng 15 tuần liên tiếp

“The Life of a Showgirl” của Taylor Swift đứng đầu bảng xếp hạng 15 tuần liên tiếp

VOV.VN - Taylor Swift tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 khi album “The Life of a Showgirl” trải qua tuần thứ 15 liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng, trong đó có “Patient Zero” từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Lê Xuân Tiền, Jun Phạm khoe cơ bụng tại concert Anh trai vượt ngàn chông gai
Lê Xuân Tiền, Jun Phạm khoe cơ bụng tại concert Anh trai vượt ngàn chông gai

VOV.VN - Lê Xuân Tiền và Jun Phạm gây chú ý khi khoe hình thể trong tiết mục “Xin hãy thứ tha” tại concert Day 2 “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”. Bên cạnh những màn trình diễn sôi động, đêm diễn còn có nhiều khoảnh khắc xúc động với MC Anh Tuấn, Cheng cùng sự xuất hiện của người thân các nghệ sĩ.

Lê Xuân Tiền, Jun Phạm khoe cơ bụng tại concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Lê Xuân Tiền, Jun Phạm khoe cơ bụng tại concert Anh trai vượt ngàn chông gai

VOV.VN - Lê Xuân Tiền và Jun Phạm gây chú ý khi khoe hình thể trong tiết mục “Xin hãy thứ tha” tại concert Day 2 “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”. Bên cạnh những màn trình diễn sôi động, đêm diễn còn có nhiều khoảnh khắc xúc động với MC Anh Tuấn, Cheng cùng sự xuất hiện của người thân các nghệ sĩ.

NSND Thanh Lam, Thanh Hoa bị “réo tên” tại Ca sĩ mặt nạ 2026
NSND Thanh Lam, Thanh Hoa bị “réo tên” tại Ca sĩ mặt nạ 2026

VOV.VN - Tập 3 “Ca sĩ mặt nạ 2026” khiến ban cố vấn liên tục thay đổi phán đoán khi nhiều mascot sở hữu chất giọng khó nhận diện. NSND Thanh Lam được nhắc tên ở nhiều phần suy luận, trong khi NSND Thanh Hoa cũng bất ngờ được gọi tên sau màn trình diễn của Heo Má Hồng.

NSND Thanh Lam, Thanh Hoa bị “réo tên” tại Ca sĩ mặt nạ 2026

NSND Thanh Lam, Thanh Hoa bị “réo tên” tại Ca sĩ mặt nạ 2026

VOV.VN - Tập 3 “Ca sĩ mặt nạ 2026” khiến ban cố vấn liên tục thay đổi phán đoán khi nhiều mascot sở hữu chất giọng khó nhận diện. NSND Thanh Lam được nhắc tên ở nhiều phần suy luận, trong khi NSND Thanh Hoa cũng bất ngờ được gọi tên sau màn trình diễn của Heo Má Hồng.

Jason Statham và sức hút của người hùng hành động qua nhiều thập kỷ
Jason Statham và sức hút của người hùng hành động qua nhiều thập kỷ

VOV.VN - Gần ba thập kỷ kể từ những vai diễn đầu tiên trên màn ảnh, Jason Statham vẫn trung thành với hình ảnh người hùng hành động lạnh lùng, ít nói và có khả năng tự mình giải quyết mọi rắc rối.

Jason Statham và sức hút của người hùng hành động qua nhiều thập kỷ

Jason Statham và sức hút của người hùng hành động qua nhiều thập kỷ

VOV.VN - Gần ba thập kỷ kể từ những vai diễn đầu tiên trên màn ảnh, Jason Statham vẫn trung thành với hình ảnh người hùng hành động lạnh lùng, ít nói và có khả năng tự mình giải quyết mọi rắc rối.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt