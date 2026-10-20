Mariah Carey thắng kiện 20 triệu USD, anh trai tuyên bố kháng cáo

Ngày 19/10, tòa án bang New York (Mỹ) bác bỏ đơn kiện phỉ báng của Morgan Carey đối với em gái mình, nữ diva Mariah Carey. Vụ kiện được đệ trình từ năm 2021, sau khi cuốn hồi ký “The Meaning of Mariah Carey” ra mắt và trở thành tâm điểm chú ý.

Morgan Carey cáo buộc em gái làm tổn hại danh tiếng của ông khi mô tả ông là người có hành vi bạo lực và đề cập đến cáo buộc liên quan đến buôn bán cocaine trong cuốn sách. Ông yêu cầu bồi thường 20 triệu USD.

Tuy nhiên, thẩm phán Leslie A. Stroth nhận định Morgan Carey chưa đưa ra đủ bằng chứng cho thấy Mariah Carey biết những thông tin mình công bố là sai sự thật hoặc cố tình phớt lờ sự thật. Đây là yếu tố quan trọng để chứng minh ác ý thực sự trong một vụ kiện phỉ báng theo pháp luật Mỹ.

Diva Mariah Carey.

Luật sư John Rosenberg, đại diện Mariah Carey, cho biết nữ ca sĩ hài lòng với phán quyết, đồng thời nhấn mạnh cuốn hồi ký đề cập đến những vấn đề có ý nghĩa đối với công chúng.

Trong khi đó, phía Morgan Carey không chấp nhận kết quả này. Luật sư Richard Altman tuyên bố sẽ kháng cáo, cho rằng quyết định của tòa án không phù hợp với những phán quyết trước đó trong quá trình giải quyết vụ việc.

Xuất bản năm 2020, “The Meaning of Mariah Carey” hé lộ nhiều góc khuất trong cuộc đời nữ ca sĩ, từ tuổi thơ nhiều biến động, những mối quan hệ gia đình phức tạp đến hành trình trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của nhạc pop thế giới. Những chia sẻ riêng tư trong sách cũng khiến đời sống gia đình của Mariah Carey trở thành chủ đề được công chúng quan tâm.

Với việc tòa án bác bỏ toàn bộ đơn kiện, Mariah Carey tạm thời giành lợi thế trong cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, tuyên bố kháng cáo từ phía Morgan Carey đồng nghĩa vụ việc vẫn có thể tiếp tục, kéo dài câu chuyện về những bất đồng gia đình từng được phơi bày qua cuốn hồi ký của nữ diva.