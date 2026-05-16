Mèo trăm triệu đồng thi nhan sắc tranh ngôi “Hoa hậu mèo” quốc tế ở Hà Nội

Từ ngày 15 đến 17/5, lễ hội “Hoa hậu mèo” quốc tế WCF International Family Cat Show 2026 với chủ đề “Là một ngày nắng mai” diễn ra tại Hà Nội, thu hút đông đảo người yêu động vật với sự xuất hiện của nhiều giống mèo quý hiếm có giá trị hàng trăm triệu đồng.

Sự kiện quy tụ hơn 80 “thí sinh mèo” đến từ Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia và Philippines. Nhiều giống mèo nổi tiếng thế giới xuất hiện tại cuộc thi như Maine Coon, Bengal, Ragdoll, mèo Anh, mèo Mỹ lông ngắn, Cornish Rex, Siberian hay Selkirk Rex Longhair.

Theo ban tổ chức, các chú mèo tham gia sẽ trải qua nhiều vòng thi và được giám khảo quốc tế chấm điểm dựa trên các tiêu chí như gương mặt, vóc dáng, cân nặng, sự thân thiện và khả năng xã hội hóa. Chú mèo có tổng điểm cao nhất sẽ giành danh hiệu “Hoa hậu mèo” năm 2026.

Một trong những “thí sinh” gây chú ý là mèo Ba Tư tên “Cu Bi Đu” đến từ TPHCM. Chú mèo này được nhập khẩu về Việt Nam với giá vài trăm triệu đồng và được đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật tại sự kiện năm nay.

Savannah được biết đến là giống mèo cao cấp chỉ dành cho các đại gia bởi mức giá khá cao hiện nay.

Ngoài ra, một chú mèo Selkirk Rex Longhair đến từ Thái Lan cũng thu hút sự quan tâm bởi ngoại hình đặc biệt với bộ lông xoăn xù. Nhiều khán giả ví chú mèo như “chiếc giẻ lau”, song đây lại là giống mèo có giá trị thương mại cao và giành nhiều giải phụ trước thềm chung kết.

Các vòng thi dành cho mèo Bengal cũng nhận được nhiều sự chú ý. Đây là giống mèo lai giữa mèo rừng và mèo nhà, nổi bật với bộ lông vằn cùng thân hình săn chắc. Nhiều cá thể Bengal tham gia cuộc thi có giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng.

Không khí tại khu vực catwalk và thi đấu luôn đông người theo dõi, đặc biệt trong những khung giờ cuối tuần. Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ tới tham quan và thích thú khi được tận mắt ngắm nhìn các giống mèo quý hiếm từng chỉ thấy trên mạng xã hội.

Ngoài phần thi nhan sắc dành cho mèo, sự kiện còn có khu triển lãm mèo quốc tế để khách tham quan tìm hiểu về đặc điểm giống, tiêu chuẩn đánh giá cũng như cách chăm sóc các dòng mèo nổi tiếng. Một số workshop và talkshow về chăm sóc mèo trong không gian đô thị, dinh dưỡng và phúc lợi động vật cũng được tổ chức trong khuôn khổ chương trình.

Lễ hội “Hoa hậu mèo” quốc tế năm 2026 khép lại vào ngày 17/5 với phần Final Cat Walk và công bố chú mèo giành danh hiệu cao nhất mùa giải năm nay.