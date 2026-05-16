中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mèo trăm triệu đồng thi nhan sắc tranh ngôi “Hoa hậu mèo” quốc tế ở Hà Nội

Thứ Bảy, 17:23, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hơn 80 chú mèo quý hiếm đến từ nhiều quốc gia góp mặt tại lễ hội “Hoa hậu mèo” quốc tế ở Hà Nội. Nhiều giống mèo có giá trị hàng trăm triệu đồng gây chú ý khi tham gia catwalk, thi nhan sắc và giao lưu với khán giả tại sự kiện.

Từ ngày 15 đến 17/5, lễ hội “Hoa hậu mèo” quốc tế WCF International Family Cat Show 2026 với chủ đề “Là một ngày nắng mai” diễn ra tại Hà Nội, thu hút đông đảo người yêu động vật với sự xuất hiện của nhiều giống mèo quý hiếm có giá trị hàng trăm triệu đồng.

meo tram trieu dong thi nhan sac tranh ngoi hoa hau meo quoc te o ha noi hinh anh 1

Sự kiện quy tụ hơn 80 “thí sinh mèo” đến từ Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia và Philippines. Nhiều giống mèo nổi tiếng thế giới xuất hiện tại cuộc thi như Maine Coon, Bengal, Ragdoll, mèo Anh, mèo Mỹ lông ngắn, Cornish Rex, Siberian hay Selkirk Rex Longhair.

meo tram trieu dong thi nhan sac tranh ngoi hoa hau meo quoc te o ha noi hinh anh 2
Mèo Maine Coon hay còn gọi là mèo lông dài Mỹ.

Theo ban tổ chức, các chú mèo tham gia sẽ trải qua nhiều vòng thi và được giám khảo quốc tế chấm điểm dựa trên các tiêu chí như gương mặt, vóc dáng, cân nặng, sự thân thiện và khả năng xã hội hóa. Chú mèo có tổng điểm cao nhất sẽ giành danh hiệu “Hoa hậu mèo” năm 2026.

meo tram trieu dong thi nhan sac tranh ngoi hoa hau meo quoc te o ha noi hinh anh 3
Bé mèo Ba Tư tên “Cu Bi Đu” đến từ TPHCM. Bé được nhập khẩu về Việt Nam với giá vài trăm triệu đồng, được đánh giá là 1 trong những bé mèo đẹp nhất năm nay và là một idol trên mạng xã hội.

Một trong những “thí sinh” gây chú ý là mèo Ba Tư tên “Cu Bi Đu” đến từ TPHCM. Chú mèo này được nhập khẩu về Việt Nam với giá vài trăm triệu đồng và được đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật tại sự kiện năm nay. 

meo tram trieu dong thi nhan sac tranh ngoi hoa hau meo quoc te o ha noi hinh anh 4
Bé Mèo Savannah được mua với giá hơn 400 triệu đồng
meo tram trieu dong thi nhan sac tranh ngoi hoa hau meo quoc te o ha noi hinh anh 5
Savannah được biết đến là giống mèo cao cấp chỉ dành cho các đại gia bởi mức giá khá cao hiện nay. 
meo tram trieu dong thi nhan sac tranh ngoi hoa hau meo quoc te o ha noi hinh anh 6
Mèo Anh lông ngắn
meo tram trieu dong thi nhan sac tranh ngoi hoa hau meo quoc te o ha noi hinh anh 7
meo tram trieu dong thi nhan sac tranh ngoi hoa hau meo quoc te o ha noi hinh anh 8
Mèo Bengal lông dài có giá từ 100 - 200 triệu đồng
meo tram trieu dong thi nhan sac tranh ngoi hoa hau meo quoc te o ha noi hinh anh 9
meo tram trieu dong thi nhan sac tranh ngoi hoa hau meo quoc te o ha noi hinh anh 10
Nhiều chú mèo trị giá vài chục đến hàng trăm triệu đồng thi "Hoa hậu mèo"

Ngoài ra, một chú mèo Selkirk Rex Longhair đến từ Thái Lan cũng thu hút sự quan tâm bởi ngoại hình đặc biệt với bộ lông xoăn xù. Nhiều khán giả ví chú mèo như “chiếc giẻ lau”, song đây lại là giống mèo có giá trị thương mại cao và giành nhiều giải phụ trước thềm chung kết.

meo tram trieu dong thi nhan sac tranh ngoi hoa hau meo quoc te o ha noi hinh anh 11
Một bé mèo Selkirk Rex Longhair đến từ Thái Lan được nhiều người tại sự kiện ví như “chiếc giẻ lau”. Thế nhưng, bé lại có giá trị thương mại rất cao. Tại cuộc thi năm nay, bé giành được rất nhiều giải thưởng phụ trước khi bước vào chung kết.

Các vòng thi dành cho mèo Bengal cũng nhận được nhiều sự chú ý. Đây là giống mèo lai giữa mèo rừng và mèo nhà, nổi bật với bộ lông vằn cùng thân hình săn chắc. Nhiều cá thể Bengal tham gia cuộc thi có giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng. 

Không khí tại khu vực catwalk và thi đấu luôn đông người theo dõi, đặc biệt trong những khung giờ cuối tuần. Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ tới tham quan và thích thú khi được tận mắt ngắm nhìn các giống mèo quý hiếm từng chỉ thấy trên mạng xã hội.

meo tram trieu dong thi nhan sac tranh ngoi hoa hau meo quoc te o ha noi hinh anh 12
Một vòng thi dành cho các thí sinh mèo Bengal. Đây là dòng mèo lai giữa mèo rừng và mèo nhà, được đánh giá độ đẹp dựa trên màu lông, vân lông, độ uyển chuyển của cơ thể… Trong đó nhiều bé mèo có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngoài phần thi nhan sắc dành cho mèo, sự kiện còn có khu triển lãm mèo quốc tế để khách tham quan tìm hiểu về đặc điểm giống, tiêu chuẩn đánh giá cũng như cách chăm sóc các dòng mèo nổi tiếng. Một số workshop và talkshow về chăm sóc mèo trong không gian đô thị, dinh dưỡng và phúc lợi động vật cũng được tổ chức trong khuôn khổ chương trình.

Lễ hội “Hoa hậu mèo” quốc tế năm 2026 khép lại vào ngày 17/5 với phần Final Cat Walk và công bố chú mèo giành danh hiệu cao nhất mùa giải năm nay.

004169af-208f-49c4-ae6c-0a1c85a3af92.jpg

Gần 70 thí sinh tham gia Hoa hậu mèo, 2 chú mèo Anh lông ngắn đăng quang

VOV.VN - Cuộc thi Hoa hậu mèo FFF (Feline Fanciers Federation) Show 2025 diễn ra tại Hà Nội đã thu hút gần 70 bé mèo ở khắp nơi về tham dự. Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, 2 bé mèo Anh lông ngắn xám xanh tên Babyray's Blue Cub of Gemmery và mèo Anh lông ngắn 2 màu tên Tulip of Golden Warrior đã đăng quang.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: hoa hậu mèo cuộc thi mèo đẹp mèo quý hiếm mèo hàng trăm triệu đồng cat show quốc tế lễ hội mèo Hà Nội mèo Bengal mèo Maine Coon mèo Ragdoll mèo Ba Tư AEON Mall Hà Đông WCF International Family Cat Show 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri khoe nhan sắc rạng rỡ tại Việt Nam
Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri khoe nhan sắc rạng rỡ tại Việt Nam

VOV.VN - Đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata Chuangsri trở thành tâm điểm tại họp báo kick-off Miss World 2026 ở Việt Nam nhờ nhan sắc rạng rỡ, thần thái nổi bật.

Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri khoe nhan sắc rạng rỡ tại Việt Nam

Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri khoe nhan sắc rạng rỡ tại Việt Nam

VOV.VN - Đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata Chuangsri trở thành tâm điểm tại họp báo kick-off Miss World 2026 ở Việt Nam nhờ nhan sắc rạng rỡ, thần thái nổi bật.

BTC Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 nói gì về nghi vấn dàn xếp kết quả?
BTC Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 nói gì về nghi vấn dàn xếp kết quả?

VOV.VN - Trước nghi vấn “đăng cai ở đâu, đại diện nơi đó đăng quang”, BTC Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 đã chính thức lên tiếng. Đại diện cuộc thi khẳng định kết quả được đánh giá dựa trên năng lực và hành trình thể hiện của thí sinh, không có sự sắp đặt như đồn đoán.

BTC Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 nói gì về nghi vấn dàn xếp kết quả?

BTC Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 nói gì về nghi vấn dàn xếp kết quả?

VOV.VN - Trước nghi vấn “đăng cai ở đâu, đại diện nơi đó đăng quang”, BTC Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 đã chính thức lên tiếng. Đại diện cuộc thi khẳng định kết quả được đánh giá dựa trên năng lực và hành trình thể hiện của thí sinh, không có sự sắp đặt như đồn đoán.

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 – Nguyễn Thị Vân Nhi làm Đại sứ Du lịch Hải Phòng
Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 – Nguyễn Thị Vân Nhi làm Đại sứ Du lịch Hải Phòng

VOV.VN - Trong khuôn khổ chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ và Tỏa sáng” được tổ chức vào tối 8/5, thành phố Hải Phòng đã công bố và trao danh hiệu Đại sứ Du lịch thành phố cho Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi.

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 – Nguyễn Thị Vân Nhi làm Đại sứ Du lịch Hải Phòng

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 – Nguyễn Thị Vân Nhi làm Đại sứ Du lịch Hải Phòng

VOV.VN - Trong khuôn khổ chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ và Tỏa sáng” được tổ chức vào tối 8/5, thành phố Hải Phòng đã công bố và trao danh hiệu Đại sứ Du lịch thành phố cho Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi.

Nhan sắc nàng hậu gen Z có nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam
Nhan sắc nàng hậu gen Z có nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam

VOV.VN - Hà Trúc Linh, Hoa hậu Việt Nam 2024, đang bước vào giai đoạn cuối của nhiệm kỳ đặc biệt khi thời gian giữ vương miện của cô chỉ kéo dài khoảng một năm, ngắn hơn so với chu kỳ hai năm thường thấy ở những mùa giải trước.

Nhan sắc nàng hậu gen Z có nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam

Nhan sắc nàng hậu gen Z có nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam

VOV.VN - Hà Trúc Linh, Hoa hậu Việt Nam 2024, đang bước vào giai đoạn cuối của nhiệm kỳ đặc biệt khi thời gian giữ vương miện của cô chỉ kéo dài khoảng một năm, ngắn hơn so với chu kỳ hai năm thường thấy ở những mùa giải trước.

Khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026: Đi tìm vẻ đẹp từ "Miền hương sắc" Việt
Khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026: Đi tìm vẻ đẹp từ "Miền hương sắc" Việt

VOV.VN - Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau hành trình tôn vinh nhan sắc di sản tại Huế năm 2024, năm nay cuộc thi chọn thành phố Hải Phòng làm địa điểm đăng cai các vòng thi quan trọng.

Khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026: Đi tìm vẻ đẹp từ "Miền hương sắc" Việt

Khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026: Đi tìm vẻ đẹp từ "Miền hương sắc" Việt

VOV.VN - Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau hành trình tôn vinh nhan sắc di sản tại Huế năm 2024, năm nay cuộc thi chọn thành phố Hải Phòng làm địa điểm đăng cai các vòng thi quan trọng.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt