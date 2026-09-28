MTV VMAs 2026: Madonna thắng 7 giải, Taylor Swift lập kỷ lục

Sân khấu VMAs 2026 mở màn với sự trở lại của Madonna sau 23 năm kể từ lần gần nhất bà biểu diễn tại lễ trao giải. Nữ hoàng nhạc pop trình diễn "Bring Your Love" cùng Sabrina Carpenter, sau đó có màn kết hợp với Charli XCX trong phiên bản remix "Danceteria".

Madonna cũng là nghệ sĩ dẫn đầu danh sách đề cử năm nay. Sau khi MTV bổ sung các hạng mục mới, bà có tổng cộng 13 đề cử, trong khi Taylor Swift đứng thứ hai với 11 đề cử. Kết thúc lễ trao giải, Madonna trở thành nghệ sĩ thắng nhiều nhất với 7 giải, gồm Nghệ sĩ của năm, Màn kết hợp xuất sắc nhất với "Bring Your Love", Video nhạc dance xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Biên đạo xuất sắc nhất, Video dài xuất sắc nhất và Album xuất sắc nhất với Confessions II.

Madonna là nghệ sĩ thắng nhiều giải nhất tại MTV VMAs 2026 với tổng cộng 7 giải thưởng.

Khi nhận giải Nghệ sĩ của năm, Madonna chia sẻ: "Tôi thực sự muốn các bạn biết rằng tôi đã dành một năm rưỡi vừa qua để tìm kiếm bản thân, tin tưởng vào chính mình và thực sự tạo ra thứ âm nhạc mà tôi mong muốn. Và đối với tôi, đó chính là định nghĩa của việc trở thành một nghệ sĩ. Hy vọng của tôi dành cho tất cả các bạn ở đây tối nay là các bạn sẽ dành năm tới, 10 năm tới hoặc phần đời còn lại của mình để làm điều tương tự, tìm kiếm bản thân và tin tưởng vào chính mình".

Trong khi đó, Taylor Swift làm nên lịch sử khi trở thành người đầu tiên nhận giải Vinh danh Nghệ sĩ kiêm Đạo diễn - hạng mục mới nhằm ghi nhận những nghệ sĩ có đóng góp nổi bật phía sau ống kính, góp phần mở rộng khả năng của video âm nhạc và nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh. Giải thưởng cũng giúp Swift vượt qua Beyoncé để trở thành nghệ sĩ nhận nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử VMAs.

Taylor Swift nhận giải Video của năm với MV “The Fate of Ophelia” tại MTV VMAs 2026.

Taylor Swift còn giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất với "Opalite" và Video của năm với "The Fate of Ophelia". Khi nhận giải Video của năm, nữ ca sĩ dành chiến thắng cho huyền thoại nhạc đồng quê Dolly Parton, người qua đời vào tháng 8 vừa qua.

"Cảm ơn rất nhiều vì đã trao cho tôi giải thưởng này. Tôi cảm thấy rất tự hào. Cảm ơn người hâm mộ đã bình chọn. Và cuối cùng, nhưng là điều quan trọng nhất, tôi muốn cảm ơn và dành tặng giải thưởng này cho một người mà nếu không có bà ấy thì những gì ngày hôm nay sẽ không thể xảy ra. Đó chính là huyền thoại giải trí Dolly Parton", Taylor Swift nói.

Swift gọi Dolly Parton là "người nghệ sĩ trình diễn tuyệt vời nhất" và dành lời tri ân cho khả năng kể chuyện qua âm nhạc của bà.

Một gương mặt châu Á đáng chú ý tại lễ trao giải là Lisa, nữ ca sĩ người Thái Lan và thành viên nhóm BLACKPINK. Cô giành giải Video nhạc pop xuất sắc nhất với "Dream", có sự xuất hiện của nam diễn viên Nhật Bản Kentaro Sakaguchi. Lisa cũng trở lại sân khấu VMAs với "SaWaDiKa", đánh dấu lần đầu ca khúc mới này được trình diễn trên truyền hình.

Hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất thuộc về Sienna Spiro. Trong khi đó, ban nhạc Nirvana được trao giải Video Vanguard nhằm ghi nhận những đóng góp đối với nghệ thuật video âm nhạc.

Đêm trao giải còn dành thời lượng tưởng nhớ hai huyền thoại âm nhạc đã qua đời. Kacey Musgraves thể hiện "I Will Always Love You" để tri ân Dolly Parton. Tiết mục bắt đầu bằng những hình ảnh tư liệu của Parton trước khi chuyển sang phần thể hiện của Musgraves.

Nhân 10 năm ngày mất của George Michael, Sombr, Raye, Teddy Swims và Adam Lambert lần lượt tái hiện những ca khúc nổi tiếng của ông. Sombr thể hiện "Faith" và "Father Figure", Raye hát "I Knew You Were Waiting (For Me)", Teddy Swims trình diễn "Careless Whisper", trước khi Adam Lambert khép lại phần tưởng nhớ với "Freedom! '90".

Lisa giành giải Video nhạc pop xuất sắc nhất với ca khúc “Dream” tại MTV VMAs 2026.

Nhiều nghệ sĩ khác cũng góp mặt trên sân khấu. Raye trình diễn "Where Is My Husband!", Shaboozey và Gunna mang tới "Cowgirl" và "High Noon", trong khi GENER8ION và rapper người Thụy Điển Yung Lean lần đầu biểu diễn "Storm II" tại VMAs.

Một điểm khác biệt của VMAs năm nay là chỉ một phần các hạng mục được trao trực tiếp trên sân khấu trong chương trình truyền hình. Theo danh sách chính thức của ban tổ chức, 6 hạng mục cạnh tranh được xướng tên trong chương trình gồm Video của năm, Nghệ sĩ của năm, Màn kết hợp xuất sắc nhất, Video nhạc dance xuất sắc nhất, Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và Video nhạc pop xuất sắc nhất. Kết quả của 17 hạng mục cạnh tranh còn lại được ban tổ chức công bố sau đó qua các kênh chính thức.

Trong số này, BTS giành Bài hát của năm với "Swim", đồng thời thắng Nhóm nhạc xuất sắc nhất và Video K-pop xuất sắc nhất. Madonna nhận thêm giải Album xuất sắc nhất với Confessions II, trong khi Cardi B và Kehlani thắng Video hip-hop xuất sắc nhất với "Safe", Bruno Mars nhận giải Video R&B xuất sắc nhất với "I Just Might".

Như vậy, thay vì "17 hạng mục bị bỏ ngỏ", toàn bộ các giải thưởng của VMAs 2026 đều đã xác định chủ nhân. Điểm khác biệt là phần lớn những hạng mục này không được trao trực tiếp trong thời lượng phát sóng của lễ trao giải.