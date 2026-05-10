Nàng hậu 18 tuổi vừa ôn thi đại học vừa chuẩn bị thi quốc tế

Hiện Hà Linh là học sinh lớp 12D2 của Trường THPT Khoa học Giáo dục – Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo chia sẻ, cô vẫn ưu tiên việc hoàn thành chương trình học và duy trì nhịp sinh hoạt như trước khi đăng quang. Song song với việc ôn thi, người đẹp sinh năm 1999 cũng bắt đầu các hoạt động chuẩn bị cho hành trình tham dự Hoa hậu Văn hoá Thế giới 2026 diễn ra vào tháng 6 tại Việt Nam.

Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026 Nguyễn Trần Hà Linh

Mới đây, Hà Linh trở lại trường cũ trong một buổi gặp gỡ và tri ân thầy cô, bạn bè. Đồng hành cùng cô có Hoa hậu Quốc tế Phan Kim Oanh, Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Văn hoá Việt Nam.

Xuất hiện trong tà áo dài trắng, Hà Linh giao lưu với giáo viên và học sinh của trường, đồng thời chia sẻ về quá trình tham gia cuộc thi sắc đẹp trong lúc vẫn phải đảm bảo việc học. Người đẹp cho biết môi trường học tập và sự động viên từ thầy cô là một trong những lý do giúp cô tự tin đăng ký dự thi.

“Em luôn biết ơn nhà trường vì đã cho em không chỉ kiến thức mà còn là sự trưởng thành, bản lĩnh và cơ hội để phát triển bản thân. Với em, đây luôn là nơi đặc biệt nhất trong những năm tháng thanh xuân”, Hà Linh nói.

Hoa hậu Nguyễn Trần Hà Linh và Hoa hậu Phan Kim Oanh

Trong buổi gặp gỡ, đại diện ban tổ chức cuộc thi cũng gửi lời chúc mừng tới nhà trường khi có học sinh đăng quang tại một sân chơi nhan sắc mang yếu tố văn hoá. Hoa hậu Phan Kim Oanh cho biết mong muốn của cuộc thi là hướng tới hình ảnh người phụ nữ trẻ năng động, có định hướng học tập và phát triển bản thân.

Ngoài việc giao lưu với thầy cô, Hà Linh cũng dành thời gian trò chuyện cùng các học sinh về cách cân bằng giữa học tập và hoạt động cá nhân. Cô cho biết thời gian này lịch trình khá bận rộn khi vừa ôn thi tốt nghiệp THPT, vừa tham gia các buổi tập luyện cho cuộc thi quốc tế.

Nguyễn Trần Hà Linh được nhiều khán giả chú ý nhờ hình ảnh nhẹ nhàng, phong cách gần gũi và nền tảng học vấn. Trước khi đăng quang Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026, cô từng tham gia nhiều hoạt động tại trường và có thành tích học tập ổn định.

Theo kế hoạch, trong tháng 6 tới, Hà Linh sẽ đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Văn hoá Thế giới 2026. Đây là cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia của các thí sinh đến từ nhiều quốc gia.

Dù bắt đầu bước vào các hoạt động của một hoa hậu, Hà Linh cho biết cô chưa có ý định tạm dừng việc học để tập trung hoàn toàn cho showbiz. Người đẹp muốn hoàn thành kỳ thi đại học trước khi triển khai các dự án cộng đồng trên cương vị Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026.

Hình ảnh một nữ sinh cuối cấp vừa ôn thi, vừa chuẩn bị cho đấu trường sắc đẹp quốc tế nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả trẻ trên mạng xã hội những ngày qua.