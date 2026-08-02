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Big Bang hâm nóng đường đua K-pop tháng 8 cùng Red Velvet, Stray Kids

Chủ Nhật, 06:01, 02/08/2026
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VOV.VN - Tháng 8 này, người hâm mộ K-pop sẽ được chiêu đãi một "bữa tiệc" âm nhạc hoành tráng. Từ màn kỷ niệm 10 năm ra mắt của NCT 127, sự trở lại đáng mong chờ của Big Bang, cho đến các EP bùng nổ từ Red Velvet, Stray Kids và Katseye.

Thị trường âm nhạc Hàn Quốc tháng 8/2026 hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính, khi chào đón hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi, từ những nhóm nhạc kỳ cựu đã vắng bóng thời gian dài cho đến các ngôi sao K-pop đang phủ sóng toàn cầu.

big bang ham nong duong dua k-pop thang 8 cung red velvet, stray kids hinh anh 1
Nhóm Red Velvet. Nguồn: SM Entertainment

Mở màn cho đường đua K-pop tháng 8 là sự trở lại của nhóm Red Velvet. Vào ngày 3/8, nhóm sẽ phát hành EP "Velvet Summer" với đầy đủ các thành viên, đánh dấu sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nhóm sau 2 năm vắng bóng. Đây cũng là album ngắn (EP) mang tinh thần mùa hè đầu tiên của Red Velvet trong suốt 8 năm qua. Ca khúc chủ đề "Surfin' Boy" do chính thành viên Joy viết lời sẽ mang đến những nhịp điệu guitar hòa quyện cùng sự thư giãn nhẹ nhàng, thể hiện phiên bản sâu lắng hơn của nhóm so với các sản phẩm âm nhạc tràn đầy năng lượng trước đây.

Tiếp đó vào ngày 7/8, nhóm nhạc Stray Kids sẽ hâm nóng thị trường với EP thứ 10 mang tên "This & That" . Đội ngũ sản xuất nội bộ 3Racha (gồm Bang Chan, Changbin và Han) đã tham gia vào toàn bộ 8 ca khúc trong album, tiếp tục khẳng định bản sắc tự sản xuất nhạc của nhóm. EP này đang nhận được sự quan tâm đáng kể trên quy mô toàn cầu, khi xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Global Countdowns của Spotify dành cho những sản phẩm sắp ra mắt có nhiều lượt đặt trước.

big bang ham nong duong dua k-pop thang 8 cung red velvet, stray kids hinh anh 2
Nhóm Stray Kids. Nguồn: JYP Entertainment

Vào ngày 14/8, nhóm nhạc nữ đa quốc tịch Katseye sẽ phát hành EP thứ 3 mang tên "Wild". Đặc biệt, album này bao gồm đĩa đơn kỹ thuật số "Animal" với lời bài hát được đồng sáng tác bởi ngôi sao Ed Sheeran, cùng Johnny McDaid, Blake Slatkin và Omer Fedi.

Trước khi EP "Wild" ra mắt, bộ phim tài liệu chiếu rạp đầu tiên của nhóm “Katseye: Wild Hearts” dự kiến ​​sẽ được trình chiếu vào ngày 12/8. Sau đó, nhóm Katseye sẽ khởi động chuyến lưu diễn "The Wildworld Tour" với 31 đêm diễn tại Bắc Mỹ và châu Âu.

big bang ham nong duong dua k-pop thang 8 cung red velvet, stray kids hinh anh 3
Nhóm Katseye. Nguồn: Hybe x Geffen Records

Vào ngày 21/8, nhóm Enhypen sẽ tung ra với EP thứ 8 "The Sin: Bliss", với ca khúc chủ đề "Bloody Paradise" là một bản nhạc dance pha trộn phong cách funk đậm chất Mỹ Latin. Album cũng bao gồm ca khúc nhạc đồng quê “Two Fools” và ca khúc hip-hop alternative “Stuck”, cùng với các ca khúc có lời dẫn chuyện bằng tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung giúp người hâm mộ quốc tế theo dõi cốt truyện của album.

Tiếp đó vào ngày 24/8, nhóm NCT 127 sẽ đánh dấu cột mốc kỷ niệm 10 năm ra mắt với album thứ 7 mang tên "Blingy" gồm 9 bài hát, ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày debut của nhóm. Sản phẩm phản ánh hành trình một thập kỷ gắn bó của nhóm, đồng thời là bước đệm để NCT 127 khởi động chuyến lưu diễn thế giới thứ 5 "Neo City - The Redline" bắt đầu tại Seoul từ ngày 18 - 20/9, trước khi đến Jakarta, Singapore, Bangkok...

Sự kiện được chú ý nhất trong tháng 8 chính là thông tin nhóm nhạc đình đám Big Bang được cho là chuẩn bị trở lại với sản phẩm mới vào tháng 8, mặc dù ngày phát hành cụ thể vẫn chưa được công bố. Đây sẽ là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nhóm kể từ bản hit "Still Life" vào tháng 4/2022. Nhóm dự kiến sẽ thực hiện chuyến lưu diễn thế giới "XX:Cosmos", bắt đầu với 3 đêm nhạc tại Goyang (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) từ ngày 21 - 23/8 và kéo dài với tổng cộng 32 đêm diễn qua 18 thành phố cho đến tháng 2/2027.

Nam Anh/VOV.VN (tổng hợp)
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