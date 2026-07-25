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Cựu thành viên nhóm 2NE1 tiết lộ "bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời"

Thứ Bảy, 08:01, 25/07/2026
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VOV.VN - Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, mới đây nữ ca sĩ Sandara Park - cựu thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc 2NE1 đình đám một thời - quyết định sẽ chuyển sang tự sáng tác nhạc và hát những ca khúc của riêng cô.

Nữ ca sĩ Sandara Park bắt đầu nổi tiếng ở Philippines vào năm 2004, với một sự nghiệp diễn xuất và ca hát thành công trước khi trở về Hàn Quốc vào năm 2007. Ra mắt tại Hàn Quốc vào năm 2009 là thành viên nhóm 2NE1, Sandara Park đã cùng 2NE1 gặt hái những thành công vang dội, trước khi nhóm nhạc này tan rã vào năm 2016.

Giờ đây, nữ nghệ sĩ kỳ cựu này đã sẵn sàng từ bỏ những công thức thành công đã được thiết lập sẵn trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, và bắt đầu một hành trình mới với tư cách là một nghệ sĩ tự sáng tác nhạc.

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Nữ ca sĩ Sandara Park - cựu thành viên nhóm nhạc 2NE1. Nguồn: Power Entertainment

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn gần đây, Sandara Park cho biết việc tự sáng tác nhạc từ lâu đã là ước mơ của cô. Nhưng đến tận bây giờ cô mới làm được điều này, nhờ việc chấp nhận buông bỏ những tiêu chuẩn thành công quá cao mà cô đã đặt ra từ lâu cho bản thân. 

“Sau khi ra mắt cùng 2NE1 và liên tục đứng đầu bảng xếp hạng, đã có những lúc chúng tôi khóc vì một bài hát chỉ xếp thứ 10”, Sandara Park kể lại, đồng thời thừa nhận thời gian đã trôi qua và mọi thứ đã thay đổi. Biểu diễn trên một sân khấu lớn trước đám đông khổng lồ vẫn là cảm giác tuyệt vời nhất, nhưng mọi thứ không thể mãi mãi như vậy.

Sandara Park chia sẻ: "Trong 22 năm qua, tôi đã làm nhiều công việc khác nhau, từ ca sĩ, người dẫn chương trình truyền hình đến người dẫn chương trình tạp kỹ và diễn viên nhạc kịch. Nhưng điều duy nhất tôi chưa từng làm được là tự sáng tác nhạc và hát những ca khúc của riêng mình. Đây là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời tôi".

cuu thanh vien nhom 2ne1 tiet lo buoc ngoat lon nhat trong cuoc doi hinh anh 2
Nguồn: Power Entertainment

Nữ ca sĩ sinh năm 1984 đang đặt mục tiêu tạo ra một album phòng thu đầy đủ (LP) chứa đựng những câu chuyện mà cô đã muốn kể từ lâu: "Tôi từng nhận ra mình không biết làm thế nào để biến những suy nghĩ và cảm xúc trong nhật ký thành bài hát, hoặc thậm chí không biết bắt đầu từ đâu. Rồi tôi gặp một nhóm nhạc sĩ sáng tác nhạc rất bản năng, và dần dần tôi bắt đầu áp dụng những gì mình thấy và học được vào âm nhạc của riêng mình...”.

Dự kiến, Sandara Park sẽ ​​phát hành một đĩa đơn gồm 2 bài hát vào mùa thu năm nay, có tựa đề “REPRISM”, hé lộ những màu sắc của cựu thành viên nhóm 2NE1 mà người hâm mộ chưa từng thấy trước đây. Trong đó, "Festival" là bản phối lại một bài hát nổi tiếng theo phong cách rock, bởi nữ ca sĩ muốn chứng minh khả năng chơi nhạc rock, ngay cả ở độ tuổi 40 của cô. Bài hát còn lại “Nail” là lần đầu tiên Sandara Park sáng tác cùng nhóm sản xuất của cô, mang một ý nghĩa đặc biệt vì sẽ đánh dấu bước ngoặt khi nữ ca sĩ đưa câu chuyện cá nhân vào âm nhạc. 

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Sandara Park sẽ tự sáng tác nhạc và hát những ca khúc của riêng cô. Nguồn: Power Entertainment

Với việc tự mình sáng tác nhạc, Sandara Park coi lựa chọn này là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Những ca khúc này có thể sẽ lạ tai với nhiều khán giả, đặc biệt là những người hâm mộ lâu năm của Sandara Park và 2NE1, do đó cô cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những ánh nhìn ngạc nhiên. Trong suốt hơn 20 năm qua, Sandara Park không còn xa lạ với những thay đổi mạnh mẽ trong cuộc đời. 

Nếu trước đây, sự nghiệp của Sandara Park là nắm bắt cơ hội và chứng minh giá trị bản thân, thì lần này, cô phải tự mình đưa ra mọi quyết định, thậm chí cả thể loại nhạc mà cô muốn hát: "Ra mắt tại Philippines và chuyển đến Hàn Quốc đều là những khoảnh khắc quan trọng, nhưng đây mới là bước ngoặt... Giờ đây, tôi đang tạo ra thứ gì đó của riêng mình".

Nam Anh/VOV.VN (tổng hợp)
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