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Công nghiệp văn hoá: Bài học gây dựng “quyền lực mềm” của Hàn Quốc
Thứ Tư, 14:50, 22/07/2026

Công nghiệp văn hoá: Bài học gây dựng “quyền lực mềm” của Hàn Quốc

VOV.VN - Không chỉ là K-pop hay phim ảnh, Hallyu là kết quả của chiến lược quốc gia dài hạn, biến văn hóa thành động lực tăng trưởng và sức mạnh cạnh tranh. Hành trình của Hàn Quốc gợi mở nhiều kinh nghiệm cho phát triển công nghiệp văn hóa.

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PV/VOV1
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