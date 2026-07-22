Công nghiệp văn hoá: Bài học gây dựng “quyền lực mềm” của Hàn Quốc

Việt Nam có mỏ quặng văn hóa lớn, điều cần nhất lúc này là một "đường băng"

VOV.VN - Đưa văn hóa vào trung tâm của mọi quyết sách, phát triển công nghiệp văn hóa thành động lực tăng trưởng và tận dụng AI để nâng cao sức mạnh mềm là những định hướng lớn được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh. TS Hà Thanh Vân đã phân tích những điều kiện then chốt để hiện thực hóa các mục tiêu này.