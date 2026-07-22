Công nghiệp văn hoá: Bài học gây dựng “quyền lực mềm” của Hàn Quốc

VOV.VN - Không chỉ là K-pop hay phim ảnh, Hallyu là kết quả của chiến lược quốc gia dài hạn, biến văn hóa thành động lực tăng trưởng và sức mạnh cạnh tranh. Hành trình của Hàn Quốc gợi mở nhiều kinh nghiệm cho phát triển công nghiệp văn hóa.
VOV.VN - Đưa văn hóa vào trung tâm của mọi quyết sách, phát triển công nghiệp văn hóa thành động lực tăng trưởng và tận dụng AI để nâng cao sức mạnh mềm là những định hướng lớn được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh. TS Hà Thanh Vân đã phân tích những điều kiện then chốt để hiện thực hóa các mục tiêu này.
VOV.VN - Để định hình hệ giá trị con người thời kỳ mới, TP.HCM cần tổng điều tra để xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình, đồng thời kiến tạo môi trường văn hóa số lành mạnh. Đây là những giải pháp trọng tâm được các chuyên gia đề xuất tại tọa đàm do Ban Tuyên giáo Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức ngày 21/7.
VOV.VN - Để văn hóa trở thành động lực phát triển trong kỷ nguyên số, theo PGS.TS Nguyễn Thị Song Hà, cần sớm khắc phục 4 khoảng trống mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra, đồng thời đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế và khơi thông nguồn lực để phát huy sức mạnh mềm, nguồn lực nội sinh của văn hóa.