Hòa Minzy đi du lịch Huế cùng bạn trai quân nhân

Thứ Năm, 11:14, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hòa Minzy đội nón lá, diện đồ nữ tính khi cùng bé Bo và bạn trai - Đại úy Thăng Văn Cương, đến thăm các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở Huế.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hòa Minzy chia sẻ loạt ảnh đi du lịch Huế. Nữ ca sĩ đội nón lá, diện trang phục màu trắng, ghé thăm Đại Nội, lăng Tự Đức, cung An Định... Con trai Hòa Minzy - bé Bo và bạn trai cô là Đại úy Thăng Văn Cương cũng xuất hiện trong loạt ảnh.

Khi đăng tải hình ảnh chụp bạn trai quân nhân từ phía sau, Hòa Minzy hài hước viết: “Đang chụp tự dưng ai đi qua, có duyên thật đấy”. Trả lời bình luận của khán giả, nữ ca sĩ cho biết những ngày qua bạn trai cô được nghỉ phép nên họ dành thời gian đến Huế, thưởng thức những món ăn địa phương.

Hòa Minzy diện set đồ nữ tính khi đi du lịch Huế
Hòa Minzy diện set đồ nữ tính khi đi du lịch Huế

Đầu tháng 3/2026, Hòa Minzy công khai mối quan hệ tình cảm với Đại úy Thăng Văn Cương. Cô tiết lộ bạn trai là quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, có tính cách nghiêm túc, tác phong rõ ràng. Cả hai quen nhau từ năm 2022 khi cùng tham gia chương trình Sao nhập ngũ nhưng không công khai với công chúng. 

Hòa Minzy chia sẻ ảnh chụp bạn trai từ phía sau
Hòa Minzy chia sẻ ảnh chụp bạn trai từ phía sau

Hòa Minzy chia sẻ rằng cô rất vui khi Văn Cương và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới khi ông nội cô còn sống. Theo cô, ông nội lúc sinh thời rất thương cháu rể tương lai. Bố mẹ và con trai ca sĩ, bé Bo, cũng rất thương anh. Cô tin rằng người hâm mộ cũng sẽ yêu mến người đàn ông bên cạnh mình.

Bé Bo - con trai Hòa Minzy trong chuyến du lịch Huế
Bé Bo - con trai Hòa Minzy trong chuyến du lịch Huế

Sau khi công khai bạn trai, Hòa Minzy thoải mái chia sẻ nhiều nhiều hình ảnh, clip liên quan đến nửa kia. Sau đó, cô cho biết sẽ tiết chế việc chia sẻ về đời tư để tránh những ý kiến trái chiều. Nữ ca sĩ nói việc đăng tải chỉ dừng ở mức vừa phải và mong nhận được sự thông cảm từ khán giả.

Hòa Minzy sinh năm 1995, từng giành quán quân chương trình Học viện Ngôi sao 2014. Cô có nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Bật tình yêu lên... Năm 2025, Hòa Minzy ra mắt MV Bắc Bling, trở thành bản hit lớn trong sự nghiệp. Vừa qua, MV Bắc Bling chạm mốc 300 triệu lượt xem trên YouTube sau hơn 1 năm phát hành. 

Mai Trang/VOV.VN
Ảnh: FBNV
Tag: Hòa Minzy bạn trai quân nhân du lịch ca sĩ huế du lịch huế đại úy thăng văn cương
Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi đổ bộ Sao Nhập Ngũ Concert 2026
Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi đổ bộ Sao Nhập Ngũ Concert 2026

VOV.VN - Sao Nhập Ngũ Concert 2026 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi ghi nhận lượng vé bán ra “cháy” chỉ sau ít phút mở bán. Với dàn nghệ sĩ đông đảo như Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi... và quy mô tổ chức lớn tại Hà Nội, sự kiện được dự đoán sẽ thu hút hàng chục nghìn khán giả trong tháng 5.

Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi đổ bộ Sao Nhập Ngũ Concert 2026

Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi đổ bộ Sao Nhập Ngũ Concert 2026

VOV.VN - Sao Nhập Ngũ Concert 2026 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi ghi nhận lượng vé bán ra “cháy” chỉ sau ít phút mở bán. Với dàn nghệ sĩ đông đảo như Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi... và quy mô tổ chức lớn tại Hà Nội, sự kiện được dự đoán sẽ thu hút hàng chục nghìn khán giả trong tháng 5.

MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy chạm mốc 300 triệu lượt xem
MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy chạm mốc 300 triệu lượt xem

VOV.VN - Ngày 21/3, sau hơn một năm phát hành, MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy, Xuân Hinh, Masew, Tuấn Cry chạm mốc 300 triệu view trên YouTube.

MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy chạm mốc 300 triệu lượt xem

MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy chạm mốc 300 triệu lượt xem

VOV.VN - Ngày 21/3, sau hơn một năm phát hành, MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy, Xuân Hinh, Masew, Tuấn Cry chạm mốc 300 triệu view trên YouTube.

Hòa Minzy chia sẻ video ngày bạn trai cùng gia đình sang hỏi cưới
Hòa Minzy chia sẻ video ngày bạn trai cùng gia đình sang hỏi cưới

VOV.VN - Hòa Minzy thu hút sự chú ý khi chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc bạn trai Đại úy Thăng Văn Cương cùng gia đình sang nhà thưa chuyện cưới hỏi từ cuối năm 2024. Đáng chú ý, nữ ca sĩ xúc động khi nhắc đến người ông đã qua đời, người từng mong chờ ngày cô lên xe hoa.

Hòa Minzy chia sẻ video ngày bạn trai cùng gia đình sang hỏi cưới

Hòa Minzy chia sẻ video ngày bạn trai cùng gia đình sang hỏi cưới

VOV.VN - Hòa Minzy thu hút sự chú ý khi chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc bạn trai Đại úy Thăng Văn Cương cùng gia đình sang nhà thưa chuyện cưới hỏi từ cuối năm 2024. Đáng chú ý, nữ ca sĩ xúc động khi nhắc đến người ông đã qua đời, người từng mong chờ ngày cô lên xe hoa.

