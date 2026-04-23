Hòa Minzy đi du lịch Huế cùng bạn trai quân nhân

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hòa Minzy chia sẻ loạt ảnh đi du lịch Huế. Nữ ca sĩ đội nón lá, diện trang phục màu trắng, ghé thăm Đại Nội, lăng Tự Đức, cung An Định... Con trai Hòa Minzy - bé Bo và bạn trai cô là Đại úy Thăng Văn Cương cũng xuất hiện trong loạt ảnh.

Khi đăng tải hình ảnh chụp bạn trai quân nhân từ phía sau, Hòa Minzy hài hước viết: “Đang chụp tự dưng ai đi qua, có duyên thật đấy”. Trả lời bình luận của khán giả, nữ ca sĩ cho biết những ngày qua bạn trai cô được nghỉ phép nên họ dành thời gian đến Huế, thưởng thức những món ăn địa phương.

Hòa Minzy diện set đồ nữ tính khi đi du lịch Huế

Đầu tháng 3/2026, Hòa Minzy công khai mối quan hệ tình cảm với Đại úy Thăng Văn Cương. Cô tiết lộ bạn trai là quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, có tính cách nghiêm túc, tác phong rõ ràng. Cả hai quen nhau từ năm 2022 khi cùng tham gia chương trình Sao nhập ngũ nhưng không công khai với công chúng.

Hòa Minzy chia sẻ ảnh chụp bạn trai từ phía sau

Hòa Minzy chia sẻ rằng cô rất vui khi Văn Cương và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới khi ông nội cô còn sống. Theo cô, ông nội lúc sinh thời rất thương cháu rể tương lai. Bố mẹ và con trai ca sĩ, bé Bo, cũng rất thương anh. Cô tin rằng người hâm mộ cũng sẽ yêu mến người đàn ông bên cạnh mình.

Bé Bo - con trai Hòa Minzy trong chuyến du lịch Huế

Sau khi công khai bạn trai, Hòa Minzy thoải mái chia sẻ nhiều nhiều hình ảnh, clip liên quan đến nửa kia. Sau đó, cô cho biết sẽ tiết chế việc chia sẻ về đời tư để tránh những ý kiến trái chiều. Nữ ca sĩ nói việc đăng tải chỉ dừng ở mức vừa phải và mong nhận được sự thông cảm từ khán giả.

Hòa Minzy sinh năm 1995, từng giành quán quân chương trình Học viện Ngôi sao 2014. Cô có nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Bật tình yêu lên... Năm 2025, Hòa Minzy ra mắt MV Bắc Bling, trở thành bản hit lớn trong sự nghiệp. Vừa qua, MV Bắc Bling chạm mốc 300 triệu lượt xem trên YouTube sau hơn 1 năm phát hành.