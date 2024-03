Minh Tú xin lỗi Lan Khuê sau những ồn ào của 8 năm trước

Han So Hee là ai? Sự nghiệp của “tiểu tam” trong phim Thế giới hôn nhân

VOV.VN - Xuất phát là một người mẫu và bước vào con đường diễn xuất chưa được bao lâu, tuy nhiên nhiều dự án Han So Hee tham gia đều gây được tiếng vang nhất định. Góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như Money flower, Nevertheless, The World of the Married, My Name… và mới đây nhất là bộ phim Sinh Vật Gyeongseong (Gyeongseong Creature).