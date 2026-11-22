Tập 8 “Ca sĩ mặt nạ 2026” lên sóng tối 21/11 khép lại với màn lộ diện của hai nghệ sĩ Ngọc Sơn và LYHAN. Bên cạnh những phần tranh tài, chương trình còn mang đến nhiều câu chuyện về hành trình theo đuổi âm nhạc của các nghệ sĩ.

Đằng sau lớp mặt nạ Thỏ Rabibuum là ca sĩ Ngọc Sơn, người được toàn bộ ban cố vấn đoán đúng danh tính. Nam nghệ sĩ dừng chân sau cuộc đối đầu với Mad Long, khi chỉ nhận được 49,52% lượt bình chọn, trong khi đối thủ giành 50,48%.

Ca sĩ Ngọc Sơn là "Thỏ Rabibuum" tại “Ca sĩ mặt nạ 2026”.

Chia sẻ sau khi tháo mặt nạ, Ngọc Sơn cho biết anh đã muốn tham gia chương trình ngay từ mùa đầu tiên nhưng còn e ngại vì cảm thấy bản thân chưa đủ duyên dáng và tự tin. Vì yêu thích chương trình, anh quyết định thử sức, thậm chí từng nghĩ chỉ cần được góp mặt ở vòng đầu cũng đã là niềm vui. Việc đi đến vòng đấu này khiến nam danh ca cảm thấy mãn nguyện.

Với Ngọc Sơn, điều đáng quý không chỉ là được tiếp tục đứng trên sân khấu mà còn là tình cảm nhận được từ khán giả và các cố vấn. Anh mong sự xuất hiện của mình có thể tiếp thêm động lực cho những nghệ sĩ đàn em.

Một thông tin khiến nhiều người bất ngờ được MC Ngô Kiến Huy chia sẻ là Ngọc Sơn sở hữu hơn 100 ca khúc do chính mình sáng tác nhưng chưa từng lấy tiền tác quyền từ những tác phẩm này.

Không chỉ có gia tài sáng tác đáng kể, nam ca sĩ còn duy trì lịch trình biểu diễn dày đặc. CAPTAIN BOY tiết lộ đàn anh có đến 28 ngày đi diễn trong một tháng, gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Sự xuất hiện của Ngọc Sơn cũng khiến Trấn Thành nhớ lại những kỷ niệm từ thuở mới bước chân vào nghề. Nam MC kể từng có dịp lưu diễn nước ngoài và được Ngọc Sơn trò chuyện thân tình, dù khi ấy đàn anh đã là ngôi sao nổi tiếng. Điều khiến Trấn Thành trân trọng là nhiều năm sau, Ngọc Sơn vẫn nhớ biệt danh và những câu chuyện nhỏ giữa hai người.

LYHAN chính là nữ ca sĩ đứng sau lớp mặt nạ Mimibu tại “Ca sĩ mặt nạ 2026”.

Cùng phải nói lời chia tay chương trình là LYHAN, nữ ca sĩ đứng sau lớp mặt nạ Mimibu. Cô nhận được 45,71% bình chọn trong cuộc đối đầu với Khỉ Xù Mì, người giành chiến thắng với 54,29%.

Trong số các cố vấn, chỉ Bích Phương đoán chính xác danh tính LYHAN. Khi nữ ca sĩ tháo mặt nạ, Bích Phương không giấu được sự xúc động và bật khóc trước người em thân thiết.

LYHAN cho biết cô từng có giai đoạn chỉ muốn tập trung vào thu âm, sản xuất âm nhạc thay vì xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, cảm giác được đứng trên sân khấu, hát những ca khúc yêu thích và nhận tình cảm từ khán giả đã mang đến cho cô niềm hạnh phúc lớn.

Nữ ca sĩ cũng kể về tuổi thơ theo mẹ đi hát. Có những thời điểm, cả gia đình phải ngủ dưới gầm sân khấu hoặc xin nghỉ nhờ tại nhà văn hóa sau những buổi biểu diễn. Những chuyến đi hát rong ruổi khắp các huyện đã nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc của cô từ nhỏ.

Trước màn lộ diện, tập 8 còn có những cuộc đối đầu đáng chú ý. Mad Long thể hiện “Mình yêu đến đây thôi”, trong khi Thỏ Rabibuum lựa chọn “E là không thể”. Khỉ Xù Mì gây ấn tượng với những nốt cao trong “Sau hình bóng khác”, còn Mimibu mang đến màu sắc ma mị qua ca khúc “Đắng dược”.