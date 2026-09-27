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"Người đẹp huyền thoại" Vương Tổ Hiền giải mật lý do rời làng giải trí sau 22 năm

Chủ Nhật, 06:00, 27/09/2026
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VOV.VN - Hơn hai thập kỷ sau khi rời khỏi làng giải trí, Vương Tổ Hiền đã có một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, tiết lộ lý do thực sự khiến cô từ bỏ sự nghiệp diễn xuất khi đang ở đỉnh cao danh vọng, khiến nhiều người bất ngờ bởi nó hoàn toàn không như đồn đoán tỏng suốt hơn 20 năm qua.

Theo Sina, Vương Tổ Hiền gần đây đã đồng ý trả lời phỏng vấn lần đầu tiên sau 22 năm kể từ khi rời khỏi ngành giải trí. Trong cuộc phỏng vấn, nữ ngôi sao đã trải lòng về lý do tại sao cô đột ngột ngừng diễn xuất. Vương Tổ Hiền phủ nhận những tuyên bố cho rằng cô “rút lui khỏi ánh hào quang vì đau khổ” và khẳng định câu chuyện này đã bị phóng đại và bịa đặt trong suốt nhiều năm qua.

Đạo diễn Vương Tinh trước đây từng tuyên bố rằng Vương Tổ Hiền đã dứt khoát rời bỏ làng giải trí sau khi chịu đựng sự sỉ nhục nặng nề từ gia đình bạn trai cũ. Cô được cho là đã bị mẹ của bạn trai, tỷ phú doanh nhân Lâm Kiến Nhạc, chỉ trích và đã tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận Vương Tổ Hiền làm con dâu và nói rằng: “Tôi thà coi đó như con trai tôi tiêu 2.000 đô la Hồng Kông cho một gái mại dâm”.

nguoi dep huyen thoai vuong to hien giai mat ly do roi lang giai tri sau 22 nam hinh anh 1
Nữ diễn viên điện ảnh Vương Tổ Hiền. (Ảnh: Sina)

Cũng theo Vương Tinh, Vương Tổ Hiền đã bắt đầu cân nhắc việc rời khỏi ngành giải trí từ đầu những năm 2000 khi điện ảnh Hồng Kông bắt đầu có dấu hiệu suy thoái. Vào thời điểm đó, cô được cho là “hy vọng sẽ ổn định cuộc sống” với bạn trai doanh nhân Lâm Kiến Nhạc.

Trước khi có quan hệ với Vương Tổ Hiền, Lâm Kiến Nhạc từng kết hôn với nữ diễn viên Tạ Linh Linh và có năm người con. Tuy nhiên, vị tỷ phú này đã tích cực theo đuổi Vương Tổ Hiền, được cho là đã mua cho cô một biệt thự và nói với cô rằng ông và vợ đã ly thân. Sau đó, nữ ngôi sao đã bắt đầu mối quan hệ với ông và hy vọng tìm được sự ổn định sau mối tình đau khổ với ca sĩ Tề Tần.

Tuy nhiên, khi Vương Tổ Hiền đến thăm nhà gia đình bạn trai, mẹ của Lâm Kiến Nhạc được cho là đã đối xử với cô một cách khinh thường. Ngay cả khi Lâm Kiến Nhạc ly dị vợ, gia đình này vẫn từ chối chấp nhận Vương Tổ Hiền, với lời tuyên bố của mẹ anh rằng: “Tôi thà mất đứa con trai này còn hơn mất đứa con dâu đó – Tạ Linh Linh”.

nguoi dep huyen thoai vuong to hien giai mat ly do roi lang giai tri sau 22 nam hinh anh 2
Vương Tổ Hiền. (Ảnh: Sina)

Sau khi bị gia đình bạn trai làm nhục nặng nề, nhiều người cho rằng Vương Tổ Hiền đã rất suy sụp. Sau đó, cô đã làm lành với Tề Tần một thời gian, nhưng mối quan hệ trở lại đó cũng kết thúc nhanh chóng. Cuối cùng, Vương Tổ Hiền tuyên bố: “Trong từ điển của tôi, sẽ không bao giờ có từ hôn nhân”.

Thời điểm đó, các phương tiện truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) và đạo diễn Vương Tinh từ lâu đã cho rằng, những tổn thương tình cảm lặp đi lặp lại là nguyên nhân dẫn đến quyết định từ bỏ sự nghiệp đỉnh cao của nữ ngôi sao.

Tuy nhiên, theo chính lời Vương Tổ Hiền, cô đã bắt đầu nghĩ đến việc rời khỏi ngành giải trí từ năm 28 tuổi, vào khoảng thời gian quay phim “Thanh Xà”. Nữ diễn viên cho biết cô đã kiệt sức vì lịch trình bận rộn và đòi hỏi cao của giới showbiz. Vương Tổ Hiền giải thích rằng cuộc sống của cô lúc đó gần như hoàn toàn xoay quanh phim trường, khiến cô có rất ít cơ hội trải nghiệm thế giới bên ngoài. Nhiều người nhận ra Vương Tổ Hiền nhưng cô hầu như không quen biết ai xung quanh mình. Thậm chí, có lúc cô còn bắt đầu tự hỏi mình thực sự là ai. Dần dần, cô nhận ra ánh hào quang là “hư hỏng và trống rỗng”.

nguoi dep huyen thoai vuong to hien giai mat ly do roi lang giai tri sau 22 nam hinh anh 3
Vương Tổ Hiền. (Ảnh: Sina)

Bộ phim cuối cùng của Vương Tổ Hiền là Câu chuyện Thượng Hải, phát hành năm 2004. Năm 2005, nữ ngôi sao, người đẹp huyền thoại một thời của điện ảnh Hoa ngữ tuyên bố giải nghệ và chuyển đến Canada. Điều này bắt đầu đơn giản như một kỳ nghỉ ngắn nhưng cuối cùng đã kéo dài hơn hai thập kỷ.

Hiện nay Vương Tổ Hiền vẫn đang sống tại Canada, nữ diễn viên được cho là đang điều hành một trung tâm chăm sóc sức khỏe ở Vancouver cung cấp liệu pháp châm cứu và chăm sóc sức khỏe tinh thần. Sau nhiều năm nghiên cứu Phật giáo, Vương Tổ Hiền đã phát triển sự hiểu biết sâu rộng về triết lý Phật giáo và vận dụng kiến ​​thức này vào các cuộc trò chuyện với khách hàng, nhằm giúp họ cải thiện sức khỏe tinh thần.

Vương Tổ Hiền cho biết cô sở hữu nhiều bất động sản và có đủ tiền để tự lo cho bản thân suốt đời. Do đó, việc mở trung tâm chăm sóc sức khỏe này vì “đó là điều tôi muốn làm”, chứ không phải vì nhu cầu tài chính.

Sinh năm 1967, Vương Tổ Hiền là một diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng ở Hồng Kông trong những năm 1980 và 1990. Cô được coi là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của điện ảnh Hồng Kông cùng với Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm và Chung Sở Hồng. Vương Tổ Hiền cũng nổi tiếng và được mệnh danh là “Người đẹp số 1 châu Á” nhờ vẻ ngoài cuốn hút, quyến rũ và thanh thoát, thường mang một chút u sầu ám ảnh.

Vương Tổ Hiền được biết đến nhiều nhất với vai Nhiếp Tiểu Thanh trong bộ phim kinh điển “Liêu trai chí dị” năm 1987, đóng cùng nam diễn viên Trương Quốc Vinh. Sau đó, cô gắn liền với những nhân vật quyến rũ và bí ẩn trong các bộ phim như “Họa Bì”, “Đông Phương Bất Bại: Phong Vân Tái Khởi”, “Thanh Xà”, “Thiên địa huyền môn”, “Tiên nữ trong tranh” và nhiều phim điện ảnh kinh điển của điện ảnh Hong Kong.

Thư Vũ/VOV.VN
Sina
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