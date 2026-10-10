Nhóm rock một thời đình đám của Hàn Quốc sắp biểu diễn tại TP.HCM

Chủ trì bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (MCST) và do Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) thực hiện, chương trình Korea Spotlight 2026 tại TP.HCM sẽ quy tụ các đại diện của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc và Việt Nam trong hai ngày 30 - 31/10, kết hợp các hoạt động giao lưu chuyên ngành, kết nối kinh doanh, chương trình biểu diễn giới thiệu những nghệ sĩ và phong cách âm nhạc nổi bật.

Sự kiện điểm nhấn của Korea Spotlight 2026 là đêm nhạc tối 31/10 tại sân khấu Capital Theatre (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM), với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ thể hiện nhiều màu sắc của âm nhạc Hàn Quốc như pop, ballad, rock... Trong đó, các ca khúc đình đám của nhóm nhạc FT ISLAND hứa hẹn gợi nhắc một giai đoạn đáng nhớ của K-pop trong lòng khán giả Việt Nam, nhất là những ai đã đồng hành cùng nhóm từ những ngày đầu.

Ra mắt từ năm 2007, nhóm nhạc Hàn Quốc FT ISLAND được khán giả yêu thích với màu sắc rock giàu cảm xúc, kết hợp giữa những giai điệu mạnh mẽ và cách kể chuyện qua âm nhạc. Với hành trình gần 2 thập kỷ, ban nhạc đã phát hành nhiều ca khúc nổi tiếng như "Love Sick", "I Hope", "Love is"... Không chỉ là những màn trình diễn giàu năng lượng, âm nhạc của FT ISLAND còn mang theo những câu chuyện về tình yêu, trưởng thành và những cảm xúc rất đời thường, tạo nên một thế giới âm nhạc vừa mạnh mẽ vừa sâu lắng.

Tiếp nối thành công của sự kiện năm 2025, Korea Spotlight 2026 trở lại với dàn nghệ sĩ nổi bật như nhóm FT ISLAND, nhóm ONF, nhóm nữ KIIRAS... Ảnh: BTC

Cùng góp mặt tại Korea Spotlight 2026, nhóm ONF hứa hẹn chinh phục khán giả bằng những màn hòa giọng thăng hoa, nữ ca sĩ g0nny mang chất R&B giàu cảm xúc, còn Minsu sẽ đưa khán giả vào thế giới âm nhạc đầy mộng mơ... Đáng chú ý, nhóm nữ mới nổi KIIRAS mang đến những màn trình diễn đầy sức sống trẻ trung, đại diện cho thế hệ nghệ sĩ mới tại Hàn Quốc.

Trước đó vào ngày 30/10, một hội nghị chuyên ngành về kết nối ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc và Việt Nam được tổ chức trong khuôn khổ Korea Spotlight 2026, tạo ra cơ hội hợp tác cho các bên trong lĩnh vực phát triển nghệ sĩ, sản xuất, phân phối nội dung số, khai thác IP âm nhạc và đồng sản xuất. Các phiên thảo luận sẽ tập trung vào những chủ đề trọng tâm như phát triển nghệ sĩ, ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam và ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Nội dung thảo luận trải rộng từ cách nghệ sĩ kết nối với khán giả Việt Nam thông qua âm nhạc, đến định hướng phát triển trong tương lai của mô hình công nghiệp âm nhạc đặc trưng của Hàn Quốc.