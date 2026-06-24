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Đồng Dao Ma Quái: 5 thế lực tâm linh trong truyền thuyết Thái Lan trên màn ảnh

Thứ Tư, 09:17, 24/06/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh phim kinh dị Thái Lan liên tục ra rạp tại Việt Nam, Đồng Dao Ma Quái (Ghost Board) là một trong những tác phẩm nhận được sự quan tâm khi kết hợp chất liệu truyền thuyết dân gian với mô-típ trò chơi bị nguyền rủa.

Từ bàn cờ bị nguyền rủa đến cuộc chơi sinh tử

Đồng Dao Ma Quái không chỉ xoay quanh cuộc chiến sinh tồn của một nhóm học sinh, bộ phim còn đưa lên màn ảnh rộng hàng loạt thực thể quen thuộc trong văn hóa tâm linh Thái Lan với những tạo hình được làm mới.

Từ hàng nghìn năm trước, khi những trò chơi bàn cờ đầu tiên xuất hiện, chúng không chỉ đơn thuần là hình thức giải trí. Nhiều nghiên cứu cho thấy một số bàn cờ cổ có niên đại hơn 1.000 năm trước Công nguyên từng mang ý nghĩa tâm linh, thậm chí được xem như bùa hộ mệnh đồng hành cùng người đã khuất trong hành trình sang thế giới bên kia. Những quân cờ và ô bàn cờ khi ấy được tin là biểu tượng kết nối giữa cõi sống và cõi chết, phản ánh niềm tin huyền bí của con người về thế giới vô hình.

Dong dao ma quai 5 the luc tam linh trong truyen thuyet thai lan tren man anh hinh anh 1
Bàn cờ bị nguyền rủa trong Đồng Dao Ma Quái.

Lấy cảm hứng từ những truyền thuyết cổ xưa đó, Đồng Dao Ma Quái (Ghost Board) xây dựng câu chuyện xoay quanh một trò chơi bí ẩn tưởng chừng vô hại nhưng lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Khi những người chơi vô tình kích hoạt các quy tắc bị lãng quên, họ đã mở ra một cánh cổng giữa hai thế giới, cho phép những linh hồn tà ác và thế lực ma quỷ tràn vào dương gian.

Câu chuyện bắt đầu khi một nhóm học sinh cá biệt bị đưa đến một ngôi chùa bỏ hoang để rèn luyện kỷ luật. Tại đây, họ vô tình phát hiện một bàn cờ bí ẩn cùng trò chơi bị nguyền rủa.

Dong dao ma quai 5 the luc tam linh trong truyen thuyet thai lan tren man anh hinh anh 2
Đồng Dao Ma Quái là cuộc đối đầu kịch tính của nhóm học sinh cá biệt với loạt thế lực ma quỷ nổi tiếng Thái Lan.

Khi những viên xúc xắc bắt đầu lăn, hàng loạt hiện tượng siêu nhiên liên tiếp xảy ra. Những linh hồn bị đánh thức kéo các nhân vật vào cuộc chơi sinh tử mà không ai biết điều gì đang chờ đợi ở lượt tiếp theo. Mỗi lần xúc xắc dừng lại là một thử thách mới, đẩy cả nhóm tiến gần hơn đến ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Điểm đặc biệt của Đồng Dao Ma Quái nằm ở việc mỗi lượt chơi đều gắn với sự xuất hiện của một thực thể khác nhau trong kho tàng truyền thuyết dân gian Thái Lan. Thay vì xây dựng một phản diện duy nhất, bộ phim đưa khán giả lần lượt đối mặt với những hồn ma và linh thể quen thuộc trong văn hóa bản địa, nhưng được tái hiện dưới những hình hài mới trên màn ảnh.

Dong dao ma quai 5 the luc tam linh trong truyen thuyet thai lan tren man anh hinh anh 3

5 thực thể ma quái bước ra từ truyền thuyết dân gian Thái Lan

Xuất hiện đầu tiên là Kongkoi, linh hồn rừng nổi tiếng với cách di chuyển bằng một chân cùng những cú nhảy kỳ lạ. Sự hiện diện của thực thể này thường đi kèm những âm thanh bất thường, tạo cảm giác bất an cho các nhân vật.

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Bên cạnh Kongkoi là Tani, một trong những hồn ma quen thuộc của văn hóa dân gian Thái Lan. Nếu trong truyền thuyết, Tani thường được mô tả là một thiếu nữ sống trong những bụi chuối, thì trong phim, nhân vật được xây dựng dưới hình hài một bà lão bí ẩn.

Dong dao ma quai 5 the luc tam linh trong truyen thuyet thai lan tren man anh hinh anh 5

Trong khi đó, Takhian – linh hồn trú ngụ trong những cây cổ thụ lớn – xuất hiện với tạo hình gắn liền những bộ rễ và dây leo bao quanh cơ thể. Vẻ ngoài khác thường của thực thể này mang đến nhiều thử thách cho nhóm nhân vật.

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Krahang, thực thể nổi tiếng với khả năng bay lượn trong đêm tối, cũng góp mặt với diện mạo được làm mới. Đôi cánh khổng lồ cùng những chuyển động bất thường khiến mỗi lần xuất hiện của nhân vật đều trở thành dấu hiệu báo trước hiểm nguy.

Dong dao ma quai 5 the luc tam linh trong truyen thuyet thai lan tren man anh hinh anh 7

Bên cạnh đó, hồn ma không đầu là một trong những tạo hình đặc biệt nhất của bộ phim. Thực thể này được xây dựng với chi tiết sử dụng chiếc đầu của người khác như vật dẫn đường cho cơ thể, tạo nên hình ảnh khác biệt so với các mô tả quen thuộc trong dân gian.

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Làm mới truyền thuyết dân gian trên màn ảnh

Theo đạo diễn Chanathip Wongpoltree, ê-kíp đã nghiên cứu nguồn gốc tín ngưỡng và đặc điểm văn hóa của từng thực thể trước khi xây dựng tạo hình cho phim.

Với Krahang, thay vì giữ nguyên đôi cánh hình cái sàng quen thuộc trong truyền thuyết, đội ngũ thiết kế đã biến tấu thành những đôi cánh khổng lồ mang cảm giác siêu thực hơn. Phần đuôi lấy cảm hứng từ chiếc cối giã truyền thống cũng được điều chỉnh nhưng vẫn giữ những dấu hiệu nhận diện gắn với văn hóa Thái Lan.

Dong dao ma quai 5 the luc tam linh trong truyen thuyet thai lan tren man anh hinh anh 9

Đạo diễn cho biết mục tiêu của ê-kíp là để khán giả vẫn nhận ra nguồn gốc của các truyền thuyết quen thuộc, đồng thời mang đến cảm giác mới mẻ khi chúng xuất hiện trên màn ảnh.

Bên cạnh yếu tố siêu nhiên, Đồng Dao Ma Quái còn tập trung vào phản ứng của con người khi bị đẩy đến giới hạn. Thông qua hành trình của nhóm học sinh cá biệt, bộ phim đặt ra những câu hỏi về lòng tin, sự ích kỷ và lựa chọn của mỗi người trong hoàn cảnh sinh tử.

Dong dao ma quai 5 the luc tam linh trong truyen thuyet thai lan tren man anh hinh anh 10
Đồng Dao Ma Quái (Ghost Board) khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 3/7/2026.
Thư Vũ/VOV.VN
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