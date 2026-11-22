Sau nhiều ngày tất bật mở quán, nấu ăn và phục vụ khách, các thành viên “Quán nhà Haha” cuối cùng cũng có thời gian ngồi lại, trò chuyện cùng gia đình cô Bé - chú Phước. Tập 5 không có quá nhiều tình huống bất ngờ, nhưng những câu chuyện bên mâm cơm và phút giây chia tay lại khiến hành trình tại Huế trở nên đặc biệt.

Trong bữa tối, chị Minh Thùy, con gái cô Bé, kể về những tháng ngày khó khăn và cơ duyên đến với nghề nấu ăn. Ít ai biết, để giúp đỡ con gái, cô Bé từng thường xuyên đi lại giữa Đà Nẵng và Huế, vừa lo công việc vừa sát cánh cùng con vượt qua giai đoạn vất vả.

Những bữa cơm gia đình trở thành dịp để các thành viên chia sẻ cảm xúc sau nhiều ngày gắn bó.

Nghe câu chuyện ấy, Minh Hằng và Ngọc Thanh Tâm quyết định gửi tặng cô Bé ca khúc “Ước mơ của mẹ”. Những giai điệu về tình mẫu tử khiến cô không kìm được nước mắt, bởi đâu đó trong lời bài hát là hình ảnh của chính mình và những điều đã trải qua cùng con gái.

Không khí bữa tối tiếp tục lắng xuống khi Ba Nam hát “Hôm nay con bận rồi”, còn Jun Phạm lựa chọn “Sau lưng bố”. Những ca khúc về cha mẹ khiến các thành viên có dịp nhìn lại tình cảm gia đình sau nhiều ngày sống chung dưới một mái nhà.

Cuộc chia tay gia đình cô Bé - chú Phước để lại nhiều cảm xúc cho các thành viên.

Hành trình tại Huế của “Quán nhà Haha” khép lại bằng những kỷ niệm và tình cảm ấm áp như người một nhà.

Trước đó, khi nhắc về công việc tại quán, Jun Phạm thừa nhận việc nấu ăn cho người thân khác xa với chuyện đứng bếp phục vụ hàng chục thực khách mỗi ngày. Những ngày làm việc liên tục giữa thời tiết nóng nực ở Huế khiến anh càng nể phục sự chăm chỉ của cô Bé.

Duy Khánh lại đặc biệt ấn tượng với tính cách điềm đạm của cô Bé và chú Phước. Dù các thành viên nhiều lần lúng túng, quên trước quên sau, anh chưa từng thấy cô chú cau mày hay mất kiên nhẫn. Nam diễn viên hài hước gọi chuyến đi này là hành trình “tích phước” của mình.

Bên cạnh những phút giây xúc động, cả nhà vẫn không thiếu tiếng cười. Quốc Thiên tiếp tục trêu Jun Phạm vì thói quen nêm đường vào thức ăn. Jun lập tức đáp trả: “Tại Jun lúc nào cũng ngọt ngào, chứ hông có chanh chua như anh”.

Dàn nghệ sĩ “Quán nhà Haha” có nhiều trải nghiệm về cuộc sống, ẩm thực và văn hóa Huế.

Ngọc Thanh Tâm cũng có một phen chật vật khi chiên cá vì liên tục né dầu nóng bắn lên, trở thành tâm điểm trêu chọc của Hai Thiện. Trong khi đó, Quốc Thiên và Ba Nam rủ nhau sang nhà hàng xóm xin hái xoài.

Ngoài những ngày làm việc tại quán, các nghệ sĩ còn đạp xe tham quan lăng Gia Long, tìm hiểu kiến trúc và những câu chuyện lịch sử tại Huế.

Thế nhưng, khi mọi người bắt đầu quen với nhịp sống nơi đây, cuộc chia tay cũng đến gần. Hai Thiện và Ba Nam phải rời Huế trước vì lịch trình cá nhân. Giữa cơn mưa chiều, cô Bé bật khóc khi tiễn hai thành viên, liên tục dặn dò nếu có dịp trở lại hãy liên hệ để cô chú đón về nhà, nấu cơm cho ăn.

Những cái ôm, lời hỏi thăm và dặn dò giữ gìn sức khỏe khiến buổi chia tay không khác gì cảnh người thân tiễn nhau sau những ngày đoàn tụ.

Bữa bún bò cuối cùng tại Huế cũng là lúc cả nhà có dịp nói ra những tình cảm dành cho nhau. Chú Phước cảm ơn các thành viên vì đã mang đến nhiều kỷ niệm, đặc biệt nhắc đến Duy Khánh, người thường xuyên khiến gia đình bật cười.

Cô Bé nhớ lại những ngày đầu đón đoàn, khi bản thân còn ngại ngùng trước máy quay và nghĩ rằng mọi người chỉ đến vì công việc. Nhưng chỉ sau vài ngày, cô đã cảm nhận được sự gần gũi, thân thương như những người trong gia đình. Minh Hằng xúc động nói với cô Bé: “Con nhìn thấy được trong mắt cô là cô rất yêu tụi con”.

Với nữ ca sĩ, chính tình cảm của cô Bé và chú Phước đã giúp các thành viên nhanh chóng trở nên gắn bó, dù trước đó không phải ai cũng thân quen.

Không có một màn chia tay cầu kỳ, hành trình tại Huế của “Quán nhà Haha” khép lại bằng bữa cơm nhà, những lời cảm ơn và cả nước mắt. Sau những ngày cùng nhau bán quán, điều khiến các nghệ sĩ lưu luyến không chỉ là những trải nghiệm ở Huế mà còn là tình cảm của gia đình cô Bé - chú Phước dành cho họ.