Nam chính “Thời xa vắng” bỏ màn ảnh đi học Đông y, sống kín tiếng chữa bệnh

Chủ Nhật, 11:28, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không xuất thân từ trường lớp diễn xuất, Ngô Thế Quân vẫn ghi dấu ấn với vai Giang Minh Sài trong phim “Thời xa vắng”. Khi đang được chú ý trên màn ảnh, anh bất ngờ rời xa điện ảnh để theo học Đông y, sống kín tiếng và gắn bó với công việc châm cứu, chữa bệnh.

Sinh năm 1974, Ngô Thế Quân tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Trước khi bén duyên với điện ảnh, Ngô Thế Quân làm công việc trình bày báo, thiết kế bìa sách và minh họa truyện ngắn. Gương mặt góc cạnh, giọng nói trầm khàn cùng vẻ ngoài mộc mạc khiến anh dễ gây chú ý, dù bản thân chưa từng nghĩ sẽ trở thành diễn viên.

Cơ duyên đến với màn ảnh của Ngô Thế Quân bắt đầu từ cuộc gặp gỡ tình cờ với đạo diễn Hồ Quang Minh. Chỉ sau một lần trò chuyện trên đường, anh được mời tham gia phim “Thời xa vắng” với vai Giang Minh Sài. Đây cũng là vai diễn đầu tiên trong cuộc đời anh, khi đã bước sang tuổi 30.

Ngô Thế Quân trong phim "Thời xa vắng"

Trong phim, Giang Minh Sài là người đàn ông luôn sống trong giằng xé giữa khát vọng cá nhân và những ràng buộc của gia đình, tập thể và dư luận. Nhân vật có vẻ ngoài khô khan nhưng nội tâm nhiều tổn thương, luôn khao khát được sống thật với cảm xúc của mình.

Khi đảm nhận vai diễn này, Ngô Thế Quân gần như không có kinh nghiệm diễn xuất. Anh không học kỹ thuật nhập vai hay tìm cách diễn cho “đúng”, mà chỉ đơn giản đặt mình vào hoàn cảnh nhân vật để phản ứng tự nhiên như ngoài đời.

Ngô Thế Quân và Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Chính sự mộc mạc ấy lại tạo nên dấu ấn riêng cho vai Giang Minh Sài. Nhiều khán giả nhớ đến Ngô Thế Quân bởi ánh mắt buồn, giọng nói khàn đặc cùng vẻ chân chất khó lẫn với các diễn viên chuyên nghiệp thời điểm đó.

Sau “Thời xa vắng”, anh trở lại cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên không lâu sau, đạo diễn Ngô Quang Hải tiếp tục mời anh tham gia “Chuyện của Pao” với vai chồng của Pao. Bộ phim lấy bối cảnh vùng cao Hà Giang (cũ), đậm màu sắc văn hóa miền núi phía Bắc.

Một lần nữa, vẻ ngoài điềm đạm cùng khí chất mộc mạc giúp Ngô Thế Quân phù hợp với kiểu nhân vật ít lời nhưng có chiều sâu nội tâm. Dù là diễn viên tay ngang, anh vẫn liên tiếp góp mặt trong những dự án điện ảnh nghệ thuật đáng chú ý của màn ảnh Việt đầu những năm 2000.

Tuy nhiên, khác với nhiều người bước vào điện ảnh để tìm kiếm hào quang, Ngô Thế Quân lại chủ động rời xa màn ảnh khi đang được khán giả biết đến. Anh chuyển hướng sang học Đông y và làm công việc châm cứu.

Ngô Thế Quân trong phim "Chuyện của Pao"
Ngô Thế Quân trong phim "Cha cõng con"

Nam diễn viên cho biết có ba lý do khiến anh đến với nghề y. Đầu tiên là khi chứng kiến người thân và những người xung quanh mắc bệnh nhưng không qua khỏi. Thứ hai là trong thời gian quay “Chuyện của Pao” ở Hà Giang (cũ), anh tiếp xúc với người dân miền núi nghèo, thiếu thuốc men trong khi quanh họ có nhiều cây thuốc nam có thể chữa bệnh nếu biết cách sử dụng. Ngoài ra, gia đình anh cũng có người làm trong ngành y, cả Đông y lẫn Tây y.

Ngô Thế Quân từng chia sẻ anh chọn Đông y vì đây là phương pháp có thể dùng thuốc hoặc không dùng thuốc như xoa bóp, châm cứu, bấm huyệt, tùy theo từng bệnh để áp dụng phù hợp.

Ở Ngô Thế Quân luôn tồn tại sự pha trộn khá đặc biệt giữa chất nghệ sĩ và sự điềm tĩnh của một người làm nghề y. Anh yêu hội họa, thích điện ảnh nhưng lại tìm thấy niềm vui lớn trong việc chữa bệnh.

Nam diễn viên từng tâm sự, cảm giác nhìn thấy một bệnh nhân từng nằm liệt giường có thể tự đứng dậy và sinh hoạt bình thường trở lại là niềm hạnh phúc khó diễn tả.

Ngoài đời, Ngô Thế Quân giữ lối sống giản dị và kín tiếng.

Sau này, khán giả tiếp tục gặp lại Ngô Thế Quân trong phim điện ảnh “Cha cõng con” hay phim truyền hình “Quỳnh Búp Bê”. Dù vậy, anh vẫn không xem nghệ thuật là trung tâm cuộc sống của mình.

Ngoài đời, Ngô Thế Quân giữ lối sống giản dị và kín tiếng. Anh từng nói bản thân thích cảm giác đi ngoài đường mà không ai nhận ra và xem đó là một may mắn.

Có lẽ vì chưa bao giờ xem điện ảnh là đích đến nên Ngô Thế Quân vẫn giữ được sự tự nhiên hiếm thấy trên màn ảnh. Anh bước vào điện ảnh như một cuộc dạo chơi tình cờ, để lại vài vai diễn nhiều dư âm rồi lặng lẽ trở về với cuộc sống bình dị của một họa sĩ, một thầy thuốc giữa đời thường.

Lấy bối cảnh nông thôn Việt Nam từ sau năm 1954, "Thời xa vắng" (chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Lê Lựu) theo chân Giang Minh Sài – một người đàn ông lớn lên giữa những chuẩn mực và áp lực tập thể. Từ tuổi trẻ đến hôn nhân, anh liên tục phải sống theo lựa chọn của người khác, dần rơi vào bi kịch của một con người khao khát tự do nhưng bị trói buộc bởi định kiến xã hội.

Bộ phim ra mắt năm 2004 của cố đạo diễn Hồ Quang Minh sẽ được trình chiếu trở lại trong chương trình “Điện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi Mới” tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF 2026). Chương trình quy tụ 17 tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam, trải dài từ cuối thập niên 1980 đến những năm 2000, giúp khán giả có dịp nhìn lại toàn diện tiến trình phát triển của điện ảnh Việt Nam trong hành trình 40 năm đổi mới của đất nước.

 

Hà Phương/VOV.VN
Tạm biệt Gohan, hành trình 10 năm của một chú chó hoang chiếm Top 1 phòng vé Việt

VOV.VN - Tạm biệt Gohan (tựa gốc: Gohan), siêu phẩm đạt Top 2 doanh thu phòng vé Thái Lan năm 2026, đã chính thức cập bến rạp Việt với các suất chiếu sớm từ 18h ngày 13/5. Chỉ sau 3 ngày, phim nhanh chóng tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng yêu thú cưng nhờ câu chuyện chữa lành và giàu cảm xúc.

Cười ra nước mắt với “Tây du ký đại náo”: Tôn Ngộ Không đại náo bãi rác ở Thái Lan

VOV.VN - Sau thành công của loạt phim hài – kinh dị xứ Chùa Vàng, điện ảnh Thái Lan tiếp tục màu sắc mới lạ với “Tây du ký đại náo”, một phim dị bản “Tây du ký” pha trộn yếu tố xuyên không, hài hước và hiện đại. First Look Teaser vừa ra mắt đã nhanh chóng gây chú ý cùng loạt tình huống “nhây-bựa-lầy” chưa từng có.

Ốc mượn hồn: Tiểu Vy tủi thân khi bị nhận xét “biểu cảm cứng đơ, bình hoa di động

VOV.VN - Hoa hậu Tiểu Vy đã có những trải lòng khi đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều và danh xưng “bình hoa di động”. Tại buổi giới thiệu dự án Ốc mượn hồn, Hoa hậu Việt Nam 2018 nói cô cảm giác sợ, không biết nên vui hay buồn khi luôn bị gắn với cụm từ đó.

Khi “ngôi sao phòng vé” không còn là lá bùa doanh thu

VOV.VN - Mùa phim lễ 30/4-1/5 trở thành lát cắt đáng chú ý của điện ảnh Việt nửa đầu 2026 khi nhiều phim có ê-kíp tên tuổi nhưng doanh thu không như kỳ vọng, cho thấy khán giả ngày càng coi trọng trải nghiệm, cảm xúc và hiệu ứng truyền miệng hơn danh tiếng.

Khán giả bật cười với tình tiết khó đỡ trong phim về hoa hậu trên sóng giờ vàng

VOV.VN - Phim hoa hậu của VTV Lời hứa đầu tiên tiếp tục gây tranh cãi vì tình tiết Vi Minh yêu cầu trẻ em vùng cao bôi kem chống nắng trước khi ăn bánh chuối. Nhiều khán giả cho rằng chi tiết này thiếu thực tế, gượng gạo và giống lồng ghép quảng cáo hơn là diễn biến tự nhiên của phim.

