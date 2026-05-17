Phim mới nối sóng “Bước chân vào đời” gây chú ý với bối cảnh khu tập thể cũ

"Dưới ô cửa sáng đèn" xoay quanh ba gia đình sống trong cùng một khu tập thể. Trung tâm câu chuyện là Sinh – một ông bố đơn thân sống trách nhiệm, nguyên tắc nhưng giàu nghĩa khí. Anh luôn phải đứng ra giải quyết những rắc rối do cô em gái Vân gây ra. Sinh làm việc tại công ty của Diệu – người bạn lớn lên cùng khu tập thể với anh từ nhỏ.

Cùng lứa với Sinh còn có Tài và Bằng – những người bạn thân gắn bó suốt nhiều năm. Những biến cố liên tiếp xảy ra khiến cuộc sống vốn bình lặng của họ bị đảo lộn. Giữa vòng xoáy của tiền bạc, danh dự và tình cảm, mỗi người buộc phải đối diện với giới hạn của bản thân để trưởng thành. Những cú vấp ngã, phản bội hay mất mát không khiến họ gục ngã mà trở thành chất xúc tác để tìm lại giá trị sống, tình thân và niềm tin.

“Dưới ô cửa sáng đèn” do đạo diễn Trịnh Lê Phong thực hiện, quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của phim truyền hình VFC như NSND Bùi Bài Bình, NSND Quốc Trọng, NSƯT Chí Trung, NSƯT Tú Oanh cùng các diễn viên Quang Sự, Tuấn Tú, Thanh Hương, Hoàng Du Ka, Ngọc Huyền, Quỳnh Châu…

Quỳnh Châu trở lại sau "Cách em một milimet"

Bộ phim cũng đánh dấu sự trở lại của một số diễn viên sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Diễn viên Quang Sự cho biết anh đã hai năm chưa tham gia phim truyền hình VTV vì cùng gia đình sinh sống trong miền Nam và có công việc kinh doanh riêng. Nam diễn viên chia sẻ thêm, ngoại hình gầy hơn trước là do anh phải giảm cân cho một dự án phim điện ảnh trước Tết và tiếp tục giữ vóc dáng đó khi tham gia “Dưới ô cửa sáng đèn”. Anh hy vọng khán giả sẽ đón nhận hình ảnh mới của mình trong lần trở lại này.

Quang Sự

Trong phim, Quang Sự đảm nhận vai Sinh – một ông bố đơn thân sống trách nhiệm, gai góc nhưng giàu tình cảm. Trong khi đó, Quỳnh Châu vào vai Diệu – người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ nhưng mang nhiều tổn thương nội tâm. Nữ diễn viên cho biết cô cảm thấy áp lực khi phải hóa thân thành một nhân vật đã có gia đình, khác hoàn toàn với những vai diễn trẻ trung trước đó. Tuy nhiên, sự động viên từ đạo diễn Trịnh Lê Phong giúp cô thêm tự tin với vai diễn mới.

NSƯT Chí Trung

Ngọc Huyền

Diễn viên Tuấn Tú tiếp tục phát huy thế mạnh với kiểu nhân vật đời thường giàu cảm xúc. Thanh Hương vào vai Nguyệt – người từng là “biểu tượng nhan sắc” của khu tập thể nhưng trở về sau nhiều năm với không ít tổn thương. Đây cũng là lần thứ hai Tuấn Tú và Thanh Hương đóng cặp sau bộ phim “Người một nhà”.

Trong khi đó, Ngọc Huyền mang đến màu sắc trẻ trung với vai Vân – đại diện cho thế hệ sống giữa thực và ảo. Hoàng Du Ka đảm nhận vai Bằng – một nhân vật có phần “hâm dở” nhưng sống hết mình với bạn bè.

Chia sẻ về bộ phim, NSƯT Chí Trung cho biết ông từng tham gia nhiều phim của đạo diễn Trịnh Lê Phong nhưng đặc biệt ấn tượng với tác phẩm lần này bởi phim ghi lại sự đổi thay của Hà Nội. Nam nghệ sĩ nói khi quay tại những căn hộ tập thể cũ, ông cảm nhận rõ sự sắp xếp tỉ mỉ và hợp lý của những gia đình đã sống ở đó hàng chục năm trong điều kiện chật chội.

NSND Bùi Bài Bình cũng cho rằng ai cũng có ký ức với khu tập thể hay xóm làng cũ – nơi gắn liền với tuổi thơ và thanh xuân. Theo ông, bộ phim gợi lại nhiều kỷ niệm quen thuộc với khán giả. Nam nghệ sĩ chia sẻ nhân vật người cha trong phim là kiểu vai diễn ông yêu thích nhất, bởi đó là người luôn đặt niềm vui của con cái lên hàng đầu.

Đạo diễn Trịnh Lê Phong cho biết anh muốn kể lại ký ức về cuộc sống trong các khu tập thể – nơi gắn bó với nhiều thế hệ, trong đó có chính tuổi thơ của anh. Theo đạo diễn, dù không gian sống có thể thay đổi theo thời gian, tình cảm giữa những con người sống trong khu tập thể vẫn còn nguyên giá trị. Anh hy vọng bộ phim sẽ lưu giữ được phần nào hình ảnh và ký ức về những khu tập thể cũ trong lòng khán giả.

“Dưới ô cửa sáng đèn” dự kiến lên sóng lúc 20h các tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VTV3, nối sóng “Bước chân vào đời”.