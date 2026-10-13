“Bách biến thiên hậu” Mai Diễm Phương: Một kiếp hồng nhan truân chuyên

Kiếp hồng nhan bạc mệnh và sự bất lực chua chát của gia đình

Tháng 10/2026, một tin liên quan đến "Thiên hậu" Mai Diễm Phương (Anita Mui) khiến làng giải trí Hoa ngữ chấn đông được tiết lộ: hũ tro cốt của nữ minh tinh huyền thoại đã bị kẻ xấu đánh cắp khỏi bảo tháp Hải Hội thuộc chùa Bửu Liên trên đảo Lạn Đầu, Hồng Kông (Trung Quốc). Sự việc được một nhóm người hâm mộ phát hiện khi họ đến viếng và nhận thấy tấm biển che mặt ô lưu giữ tro cốt có dấu hiệu bị tháo ốc vít. Bên trong, nơi an nghỉ cuối cùng của nữ minh tinh suốt hơn hai mươi năm qua hoàn toàn trống rỗng.

Đắng cay đắng hơn cả chính là phản ứng và sự bất lực từ phía người thân của cô. Dù sự việc đã diễn ra nhiều tháng và cảnh sát vào cuộc điều tra, manh mối tìm được vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Người mẹ ruột từng dành cả nửa phần đời còn lại chỉ để kiện tụng đòi phân chia tài sản của nữ minh tinh sau khi cô mất cũng đã qua đời cách đây không lâu. Trong khi đó, người anh trai từng phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tài chính của cô thời trẻ lại tỏ ra thờ ơ, chỉ biết trách móc ban quản lý nhà chùa khi vụ việc đã vỡ lở trên truyền thông.

Cuộc đời "Thiên hậu" Mai Diễm Phương gắn bó với sân khấu từ năm 4 tuổi. (Ảnh: Sina)

Cuộc đời Mai Diễm Phương là một chuỗi những tương phản cay đắng giữa hào quang rực rỡ trên sân khấu và sự cô đơn, cô độc trong đời thực. Cô cho đi tất cả, từ tài năng, mồ hôi cho đến tiền bạc để lo cho gia đình, nhưng những gì nhận lại chỉ là sự hờ hững và những kiện tụng tranh chấp tài sản mà cô để lại kéo dài không hồi kết giữa những người thân sau khi cô nhắm mắt xuôi tay. Đến tận hôm nay, khi tro cốt bị thất lạc và gia đình hoàn toàn bất lực, sự trớ trêu ấy lại một lần nữa khiến hàng triệu khán giả không khỏi ngậm ngùi xót xa cho một kiếp hồng nhan tài hoa nhưng gian truân.

Gồng gánh, hy sinh tất cả vì gia đình, để rồi khi vĩnh viễn rời xa nhân thế, người thân lại không thể bảo vệ nổi chút tro cốt cuối cùng của cô. Đó là sự chua chát, một trò đùa nghiệt ngã của số phận dành cho người phụ nữ đã sống trọn vẹn cả nghĩa lẫn tình. Đồng thời làm dấy lên những bất mãn trong cộng đồng người hâm mộ.

Mẹ của Mai Diễm Phương sống những năm cuối đời với ký ức của con gái và những kiện tụng triền miên để giành quyền thừa kế tài sản của cô để lại cho đến khi qua đời vào tháng 8/2026. (Ảnh: Sina)

Từ tuổi thơ hát dạo nuôi gia đình và hành trình vươn lên đỉnh cao nghệ thuật

Cái nghèo và gánh nặng gia đình đã đè nặng lên vai Mai Diễm Phương từ khi cô mới chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi. Không có tuổi thơ êm đềm như bao bạn bè đồng lứa, cô phải bước lên các sân khấu chợ đen, hộp đêm nhỏ hẹp để cất tiếng hát kiếm tiền nuôi mẹ và các anh chị em. Chính môi trường khắc nghiệt ấy đã trui rèn nên một bản lĩnh kiên cường cùng một giọng hát trầm ấm, tràn đầy cảm xúc. Năm 1982, chiến thắng rực rỡ tại một cuộc thi âm nhạc ở Hồng Kông đã mở ra chương mới trong cuộc đời cô, đưa một cô gái nghèo trở thành hiện tượng âm nhạc của toàn châu Á.

Với danh xưng “Bách biến thiên hậu” hay “Madonna của châu Á”, Mai Diễm Phương định hình lại chuẩn mực của giới giải trí thời bấy giờ bằng phong cách thời trang táo bạo, cá tính cùng thần thái quyến rũ độc nhất vô nhị. Cô liên tục phá vỡ các kỷ lục về số lượng đêm diễn cá nhân cháy vé tại Hồng Kông, trở thành biểu tượng âm nhạc không thể thay thế.

Mai Diễm Phương được mệnh danh là “Bách biến thiên hậu” hay “Madonna của châu Á” trong lĩnh vực ca hát. (Ảnh: Sina)

Sở hữu giọng hát trầm ấm, nội lực cùng phong cách trình diễn đa dạng từng được mệnh danh “Bách Biến Thiên Hậu”, âm nhạc của Mai Diễm Phương là ký ức đậm nét của nhiều thế hệ với những ca khúc từng ghi dấu ấn khắp châu Á như: Tịch dương chi ca, Nữ Nhân Hoa, Người yêu thân mật, Yên chi khấu, Cô gái hư, Tựa thủy lưu niên, Phương hoa tuyệt đại.

Không dừng lại ở đó, đỉnh cao sự nghiệp của cô còn vươn sang điện ảnh với vai diễn kỹ nữ Như Hoa trong bộ phim Yên Chi Khấu, giúp cô càn quét toàn bộ các giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại những liên hoan phim danh giá thời bấy giờ. Cùng với đó là những vai diễn để đời trong các phim kinh điển của điện ảnh Hồng Kông như: Bản sắc anh hùng 3, Đông phương tam hiệp, Bán sanh duyên, Nam nhân tứ thập…

Những cống hiến trong hai lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh đã giúp Mai Diễm Phương càn quét danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại cả 4 giải thưởng lớn gồm: Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông (Kim Tượng), Giải Kim Mã (Đài Loan), Giải thưởng Điện ảnh Châu Á - Thái Bình Dương và Giải Kim Long. Cô đã sống trọn vẹn cho nghệ thuật, trở thành chỗ dựa vững chắc cho đồng nghiệp và là người đàn chị đại diện cho khí chất hào sảng của làng giải trí Hương Cảng.

Mai Diễm Phương cũng là "Thiên hậu" của làng điện ảnh Hồng Kông với nhiều giải thưởng danh giá. (Ảnh: Sina)

Chiếc váy cưới cô đơn trên sân khấu cuối cùng và sự ra đi ở tuổi 40

Năm 2003 trở thành khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời Mai Diễm Phương, cũng là một năm u ám của làng giải trí Hồng Kông khi cặp đôi huyền thoại gần như cùng nhau ra đi vĩnh viễn. Mối quan hệ giữa Mai Diễm Phương và Trương Quốc Vinh là một trong những huyền thoại đẹp và cảm động nhất của làng giải trí Hồng Kông. Tình cảm của họ vượt qua định nghĩa tình bạn thông thường, được chính người trong cuộc coi như tri kỷ, bạn đồng hành và người thân trong gia đình.

Giữa hai người từng có một lời hẹn ước nổi tiếng: Trương Quốc Vinh từng nói đùa với Mai Diễm Phương rằng, nếu đến năm 40 tuổi cô vẫn chưa kết hôn và anh cũng chưa lập gia đình, hai người sẽ về chung một nhà. Dù đó là một câu nói an ủi nhẹ nhàng khi Mai Diễm Phương gặp trắc trở tình cảm, nó vẫn trở thành biểu tượng cho sự gắn bó sâu sắc giữa hai người.

Ngày 1/4/2003, Trương Quốc Vinh qua đời do trầm cảm. Sự ra đi của anh là một đòn giáng nặng nề vào tâm lý của Mai Diễm Phương. Dù đang điều trị căn bệnh ung thư cổ tử cung, cô đã gạt nỗi đau thể xác để đến tiễn đưa người bạn tri kỷ.

Mai Diễm Phương bước lên sân khấu lần cuối cùng ít ngày trước khi qua đời vì bệnh ung thư trong bộ váy cưới với tâm niệm "gả" cuộc đời mình cho sân khấu. (Ảnh: Reuters)

Chống chọi với căn bệnh ung thư trong những ngày cuối đời, dù sức khỏe suy kiệt nghiêm trọng, Mai Diễm Phương vẫn kiên quyết không đầu hàng số phận để cống hiến những giây phút cuối cùng cho khán giả. Chuỗi liveshow chia tay vào cuối năm 2003 tại Hồng Kông đã trở thành một trong những khoảnh khắc lịch sử đẫm nước mắt nhất của nền âm nhạc Hoa ngữ.

Trút bỏ những đau đớn về thể xác, cô khoác lên mình chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi do chính người bạn thân thiết thiết kế, cất giọng hát bài ca hoàng hôn và chậm rãi bước lên những bậc thang vẫy chào khán giả. Cô nghẹn ngào chia sẻ rằng cả cuộc đời mình đã dâng hiến trọn vẹn cho sân khấu, chưa từng một lần được khoác áo cưới cho riêng mình, nên cô quyết định gả cho sân khấu, gả cho hàng triệu người hâm mộ.

Ngày cuối cùng của năm 2003, Mai Diễm Phương qua đời ở tuổi bốn mươi, khép lại một kỷ nguyên vàng rực rỡ của văn hóa đại chúng Hồng Kông. Sự ra đi trùng hợp đau đớn ấy đã khiến tình bạn giữa Mai Diễm Phương và Trương Quốc Vinh trở thành một thiên tình ca tri kỷ bất tử trong lòng công chúng.