Hồ Thu Anh cuốn hút trên runway đặc biệt tại Hà Nội

Tối 15/5 tại Hà Nội, sự kiện “The Art of Lifestyle” diễn ra với sự tham gia của nhiều gương mặt trong giới thời trang, giải trí và lifestyle như Hồ Thu Anh, Gigi Hương Giang, bộ đôi Ninh Anh Bùi - Tùng Dương cùng đông đảo khách mời.

NTK Lý Quí Khánh, Gigi Hương Giang và Hồ Thu Anh

Điểm gây chú ý của chương trình là không gian trình diễn được bố trí xuyên suốt bên trong showroom nội thất thay vì sân khấu runway thông thường. Sàn catwalk được kết nối trực tiếp với các khu vực trưng bày, tạo cảm giác người mẫu di chuyển giữa không gian sống đương đại.

Trước khi show diễn bắt đầu, khách mời tham quan nhiều khu vực được thiết kế theo các phong cách khác nhau. Không gian sự kiện kết hợp ánh sáng nội thất, hoa tươi, âm nhạc và các hoạt động trải nghiệm như trình diễn đàn tranh, cocktail hay các chất liệu thủ công mang màu sắc văn hóa Việt.

Fashion show giới thiệu bộ sưu tập “Con gái” gồm 30 thiết kế của Lý Quí Khánh. Bộ sưu tập sử dụng các gam màu trung tính như trắng ngà, beige, champagne và đen. Chất liệu chính gồm organza, chiffon kết hợp kỹ thuật đính kết thủ công, hướng tới tinh thần nữ tính và tính ứng dụng.

Diễn viên Hồ Thu Anh đảm nhận vai trò first face, xuất hiện với thiết kế tối giản, phom dáng mềm mại. Trong khi đó, phần cuối show có sự xuất hiện của ca sĩ Gigi Hương Giang, Quán quân Vietnam's Next Top Model 2025 Lại Mai Hoa, Á quân The New Mentor 2023 Đỗ Hương Giang và người mẫu Lâm Thu Hằng ở vị trí vedette.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Gigi Hương Giang tham gia trình diễn runway. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ nhận được sự quan tâm từ khán giả có mặt tại sự kiện.

Ngoài dàn người mẫu và nghệ sĩ, bộ đôi sáng tạo nội dung Ninh Anh Bùi - Tùng Dương cũng thu hút nhiều ống kính khi xuất hiện tại chương trình với phong cách thời trang nổi bật.

Xuyên suốt show diễn, phần âm nhạc của DJ Levi Oi được kết hợp cùng ánh sáng sân khấu và không gian nội thất, tạo nên không khí mang màu sắc trình diễn hiện đại. Thay vì chia tách riêng biệt giữa thời trang và không gian trưng bày, chương trình lựa chọn cách kết nối hai yếu tố này trong cùng một trải nghiệm.

Không gian runway cũng được thiết kế bằng sự kết hợp giữa thảm trang trí và các cụm nội thất, tạo cảm giác gần gũi hơn so với các sàn diễn truyền thống. Một số khách mời nhận xét cách dàn dựng khiến chương trình mang màu sắc của một buổi trình diễn thị giác thay vì chỉ đơn thuần giới thiệu thời trang.

Sau phần trình diễn, các khách mời tiếp tục tham gia phần giao lưu, trò chuyện về thời trang, không gian sống và xu hướng lifestyle hiện nay. Sự kiện thu hút hơn 300 khách tham dự, chủ yếu là những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, thời trang và thiết kế.