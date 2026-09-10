Trần Tiến Dũng đoạt Á vương 4, Việt Nam đăng cai Manhunt International 2027

Trần Tiến Dũng cùng dàn thí sinh quốc tế đã chính thức khép lại hành trình tranh tài tại Chung kết đấu trường nhan sắc nam giới uy tín bậc nhất thế giới Manhunt International 2026 tại Sri Lanka. Ngôi vị Nam vương thuộc về đại diện Pháp Dylan Palmerini, trong khi các vị trí Á vương 1, 2, 3, 4 lần lượt xướng tên các đại diện đến từ các nước Ấn Độ, Puerto Rico, Nigeria và Việt Nam.

Top 5 xuất sắc nhất cuộc thi Manhunt International 2026 tại Sri Lanka.

Trần Tiến Dũng đoạt Á vương 4 và giải Best Asian Model

Xuất hiện đầy bản lĩnh với phong thái trình diễn cuốn hút, đại diện Việt Nam Trần Tiến Dũng đã xuất sắc ghi tên mình vào Top 5 chung cuộc với danh hiệu Á vương 4. Trước đó, anh cũng khiến người hâm mộ quê nhà tự hào khi chiến thắng giải thưởng phụ quan trọng: Best Asian Model, Siêu mẫu xuất sắc nhất châu Á.

Trần Tiến Dũng xuất sắc ghi tên mình vào Top 5 chung cuộc với danh hiệu Á vương 4.

Chia sẻ sau khi giành danh hiệu, nam người mẫu xúc động: "Tôi đến Manhunt International 2026 với mục tiêu giành giải cao nhất vì đã chuẩn bị nghiêm túc, dành nhiều tâm huyết cho hành trình. Dù kết quả không như mong muốn và chỉ dừng chân ở vị trí á vương, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc và biết ơn”.

Trước đêm Chung kết, Trần Tiến Dũng đã nhận giải Best Asian Model, Siêu mẫu xuất sắc nhất châu Á.

Cũng trong đêm chung kết, Việt Nam được công bố là quốc gia đăng cai Manhunt International 2027. Việc Việt Nam trở thành nước chủ nhà cho mùa giải tiếp theo cùng chuỗi thành tích rực rỡ qua các năm và chiến thắng của Tiến Dũng tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam trên bản đồ nhan sắc quốc tế.

Trần Tiến Dũng sinh năm 1997, quê Phú Thọ. Anh cao 1,86 m, nặng 79 kg, số đo hình thể 109-85-103 cm. Trước khi làm người mẫu, anh tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Bách khoa Hà Nội, từng là giám đốc marketing chuỗi phòng tập thể hình.

Năm 2025, Tiến Dũng chiến thắng tại Manhunt Vietnam tổ chức ở Đồng Nai. Anh vượt qua 35 thí sinh, đại diện Việt Nam dự thi quốc tế, đồng thời nhận giải Người có hình thể đẹp nhất.

Manhunt International tổ chức lần đầu năm 1993, là một trong những sân chơi sắc đẹp dành cho nam giới, bên cạnh Mr World và Mr International. Năm nay, cuộc thi có 36 thí sinh tham dự. Đêm chung kết diễn ra tại sân khấu trong nhà, với các vòng đồng diễn và hô tên, haute couture, đồ bơi và vest.

Trước Tiến Dũng, Việt Nam từng cử nhiều đại diện tham gia cuộc thi như Mai Tuấn Anh, Trần Mạnh Kiên. Thành tích cao nhất của Việt Nam tại sân chơi này thuộc về Ngọc Tình, người đăng quang Manhunt International 2017.