Ngày 26/11, Ban tổ chức Golden Disc Awards lần thứ 41 chính thức xác nhận 12 nghệ sĩ và nhóm nhạc sẽ góp mặt tại sự kiện, gồm Rescene, Alpha Drive One, And2ble, A2O Lite, Yeonjun, Allday Project, Zerobaseone, Yena, Cortis, KiiiKiii, TWS và Hearts2Hearts.

Trong số những cái tên được công bố, Yeonjun, thành viên nhóm nhạc Tomorrow X Together (TXT), sẽ đến Việt Nam với tư cách nghệ sĩ solo. Sau mini album solo đầu tay “No Labels: Part 01” phát hành tháng 11/2025, nam ca sĩ tiếp tục giới thiệu mini album thứ hai “No Labels: Part 02” vào tháng 7 năm nay. Yeonjun còn tham gia viết lời cho các ca khúc trong album và góp phần biên đạo cho ca khúc “Ice Cream”.

Cortis cũng là nhóm nhạc đáng chú ý trong danh sách lần này. Từng giành giải Tân binh tại Golden Disc Awards lần thứ 40, nhóm tiếp tục ghi nhận nhiều thành tích trong năm 2026. Mini album thứ hai “Greengreen” đạt doanh số hơn 4 triệu bản sau bốn tháng phát hành và từng đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ.

Ca khúc chủ đề “Redred” giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Streaming của Circle Chart trong 9 tuần liên tiếp. Tính đến ngày 10/11, tổng lượt nghe các ca khúc của Cortis trên Spotify đã vượt mốc 1,5 tỷ.

Zerobaseone, nhóm nhạc được thành lập thông qua chương trình “Boys Planet” của Mnet, tiếp tục trở lại Golden Disc Awards sau khi giành giải Bonsang Album tại mùa giải trước. Kể từ khi ra mắt, nhóm liên tục ghi nhận doanh số album triệu bản.

Nữ ca sĩ Yena, cựu thành viên nhóm nhạc IZ*ONE, cũng xác nhận tham dự. Ca khúc “Catch Catch” thuộc mini album thứ năm “Love Catcher” của cô tạo được sức hút trên các nền tảng video ngắn nhờ giai điệu và vũ đạo bắt tai.

Trong khi đó, TWS sẽ có năm thứ ba liên tiếp góp mặt tại Golden Disc Awards. Nhóm từng giành giải Best Performance tại mùa giải thứ 40 và lần đầu đạt doanh số album triệu bản với mini album “No Tragedy” phát hành tháng 4 năm nay.

Allday Project, nhóm nhạc hỗn hợp do nhà sản xuất Teddy thành lập, cũng trở lại sau khi giành đồng thời giải Tân binh và Bonsang Nhạc số tại mùa giải trước.

Danh sách nghệ sĩ còn có nhiều gương mặt lần đầu tham dự Golden Disc Awards như Rescene, Alpha Drive One, And2ble, A2O Lite và Hearts2Hearts. Trong đó, Alpha Drive One gây chú ý khi mini album đầu tay “Euphoria” đạt doanh số hơn 1,44 triệu bản ngay trong tuần đầu phát hành.

Golden Disc Awards là lễ trao giải thường niên nhằm tôn vinh những thành tựu nổi bật của nền âm nhạc đại chúng Hàn Quốc. Lần thứ 41, sự kiện được tổ chức tại sân khấu ngoài trời thuộc Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, trong hai ngày 9 và 10/1/2027.

Trước đó, Ban tổ chức đã công bố hai MC Sung Si Kyung và Moon Ga Young cùng dàn diễn viên tham gia trao giải gồm Ryu Seung-ryong, Kim Moo-yul, Ji Chang-wook, Hwang In-youp và Go Youn-jung.