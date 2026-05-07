ZEROBASEONE, AND2BLE và ALPHA DRIVE ONE cùng tái xuất trong tháng 5

Thứ Năm, 10:33, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tháng 5 hứa hẹn sẽ là một tháng sôi động của K-pop với sự trở lại của ZEROBASEONE, AND2BLE và ALPHA DRIVE ONE. Mỗi nhóm đều đã trải qua một giai đoạn tái cấu trúc để khẳng định hoặc định hình lại vị trí của nhóm và từng cá nhân trên thị trường.

Nhóm nhạc nam K-pop dẫn đầu xu hướng này là ZEROBASEONE, nhóm ra mắt từ mùa 1 của chương trình tìm kiếm tài năng “Boys Planet” của Mnet và đã tái cấu trúc thành một nhóm năm thành viên. Ban đầu là một nhóm chín thành viên, nhóm đã kết thúc đội hình ban đầu sau buổi concert tại KSPO Dome ngày 15/3, trước khi tái lập với các thành viên Sung Han Bin, Kim Ji Woong, Kim Tae Rae, Matthew Seok và Park Gun Wook.

Nhóm nhạc nam K-pop ZEROBASEONE, hiện gồm năm thành viên sau đợt tái cấu trúc hồi tháng 3. (Ảnh: Instagram)

Nhóm sẽ phát hành mini-album thứ 6, “Ascend” vào ngày 18/5, gồm bảy ca khúc, trong đó có bài hát chủ đề “TOP 5” và các bài hát phụ “Intro”, “V for Vision”, “Customize”, “Exotic”, “Changes” và “Zero to Hundred”. Với sáu album liên tiếp bán được hơn một triệu bản, câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu đội hình tinh gọn này có thể duy trì được đà thành công đó hay không.

Thật trùng hợp đáng chú ý, vào ngày 26/5, bốn cựu thành viên của ZEROBASEONE gồm Zhang Hao, Ricky, Kim Gyu Vin và Han Yu Jin sẽ hợp tác với Yoo Seung Eon của EVNNE để tái ra mắt dưới cái tên mới AND2BLE.

Album đầu tay của nhóm, “Sequence 01: Curiosity”, được công ty quản lý YH Entertainment mô tả là “chương mở đầu cho hành trình phía trước của nhóm”, ghi lại cảm xúc của các thành viên khi họ bước vào một “thế giới xa lạ”.

Nhóm nhạc nam K-pop mới AND2BLE, được thành lập bởi bốn cựu thành viên của ZEROBASEONE và Yoo Seung Eon của EVNNE, trước thềm màn tái xuất vào ngày 26/5. (Ảnh: Instagram)

Cùng ngày, nhóm nhạc K-pop nam gồm 8 thành viên ALPHA DRIVE ONE, nổi lên từ chương trình “Boys II Planet” của Mnet, sẽ phát hành đĩa đơn mở màn “No School Tomorrow”, đánh dấu sự trở lại đầu tiên của nhóm kể từ khi ra mắt vào tháng 1/2026. Công ty quản lý WAKEONE cho biết, đĩa đơn này nắm bắt được sự lãng mạn của đầu hè và năng lượng của việc thoát khỏi những thói quen thường nhật, đồng thời sẽ thể hiện phạm vi âm nhạc và khả năng trình diễn được mở rộng của nhóm.

ALPHA DRIVE ONE cũng có lịch trình dày đặc phía trước, với chuyến lưu diễn hòa nhạc dành cho người hâm mộ mang tên “STAR ROAD” dự kiến ​​diễn ra vào tháng 6 và mini-album thứ hai dự kiến ​​phát hành vào tháng 8 năm nay.

Nhóm nhạc nam K-pop ALPHA DRIVE ONE, nhóm đã lập kỷ lục doanh số bán ra trong tuần đầu tiên cao thứ hai trong lịch sử K-pop, sẽ trở lại với âm nhạc mới vào tháng 5. (Ảnh: Instagram)

Sự trở lại này diễn ra trong bối cảnh thành viên Kim Gun Woo vẫn đang tạm ngừng hoạt động kể từ sau khi những phát ngôn không phù hợp của anh trong một buổi quay nội dung trước khi ra mắt bị phát hiện trên mạng. Trong thời gian đó, nhóm đã hoạt động với tư cách là nhóm nhạc bảy thành viên.

Album đầu tay “Euphoria” của ALPHA DRIVE ONE đã bán được hơn 1,44 triệu bản trong tuần đầu tiên, đứng thứ hai trong danh sách các nhóm nhạc K-pop có doanh số bán ra tuần đầu tiên cao nhất mọi thời đại. Nhóm cũng giành được chiến thắng đầu tiên trên chương trình âm nhạc chỉ 10 ngày sau khi ra mắt với ca khúc chủ đề “Freak Alarm”.

Thư Vũ/VOV.VN
Jennie của BLACKPINK và WOODZ tiết lộ tình bạn kéo dài cả thập kỷ
VOV.VN - Ca sĩ WOODZ đã tiết lộ tình bạn kéo dài một thập kỷ với Jennie của BLACKPINK trong một vlog đăng tải trên YouTube cá nhân. Vlog tiết lộ cả hai cùng nhau ôn lại quá khứ chung kéo dài từ thời thơ ấu, tiết lộ rằng họ từng học cùng trường tiểu học.

BLACKPINK đọ sắc dàn mỹ nhân quốc tế tại Met Gala 2026
VOV.VN - Lisa, Jennie, Rosé gây chú ý khi xuất hiện tại Met Gala 2026, đọ sắc cùng dàn mỹ nhân quốc tế trong những thiết kế mang đậm tinh thần “Fashion Is Art”. Đặc biệt, Lisa trở thành tâm điểm với bộ đầm đuôi cá trắng do Robert Wun thiết kế riêng, lấy cảm hứng từ chính cơ thể và các tư thế múa truyền thống Thái Lan.

Nhóm BTS trở lại sân khấu nước Mỹ sau 4 năm
VOV.VN - Nhóm nhạc K-pop đình đám BTS đã bắt đầu chuyến lưu diễn Bắc Mỹ tại Tampa, Florida, đánh dấu chuỗi concert quy mô lớn đầu tiên của nhóm tại Mỹ sau 4 năm.

Khai thác chất liệu truyền thống vào âm nhạc: Giới hạn nào cho sáng tạo
VOV.VN - Nhiều nghệ sĩ trẻ đưa nghệ thuật truyền thống kết hợp với Rap, Pop tạo nên sắc màu mới mẻ và gần gũi, khơi dậy niềm tự hào văn hóa. Nhưng ranh giới giữa sáng tạo và làm lệch chuẩn truyền thống vẫn là câu hỏi: Đổi mới đến đâu để không mất bản sắc?

Lần hiếm hoi Rap kết hợp hát Then trong MV kỷ niệm 85 năm Bác Hồ về nước
VOV.VN - Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ trở về nước (1941 – 2026), MV “Cùng em tìm về giọt nước đầu nguồn” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gây chú ý với sự kết hợp hiếm hoi giữa Rap và hát Then, góp phần đưa lịch sử và văn hóa vùng cao đến gần hơn với thế hệ trẻ.

