AI đang làm thay đổi doanh nghiệp Việt Nam ra sao?

AI hiện diện ngày càng sâu rộng trong mọi lĩnh vực

Nếu như trước đây trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ được nhắc đến ở các tập đoàn công nghệ lớn thì hiện nay, công nghệ này đã được nhiều doanh nghiệp (DN) Việt Nam ứng dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong lĩnh vực sản xuất, AI giúp giám sát dây chuyền, phát hiện lỗi sản phẩm, dự báo hỏng hóc thiết bị và tối ưu quy trình vận hành. Ngành ngân hàng sử dụng AI để nhận diện giao dịch bất thường, đánh giá rủi ro tín dụng và hỗ trợ khách hàng thông qua trợ lý ảo. Các DN thương mại điện tử ứng dụng AI để phân tích hành vi mua sắm, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và dự báo nhu cầu tiêu dùng.

Ngay cả các DN vừa và nhỏ cũng bắt đầu khai thác AI trong xây dựng nội dung truyền thông, chăm sóc khách hàng, quản lý dữ liệu và hỗ trợ điều hành. Điều này góp phần tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Biểu tượng trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh: IBP.

Theo ông Mai Việt Anh, phụ trách sản phẩm (PM) của FPT Smart Cloud, AI giúp việc làm báo cáo từ nhiều ngày xuống vài phút. Mỗi năm, có thể có tới hàng trăm nghìn báo cáo cần được tổng hợp từ hàng vạn mẫu báo cáo có sẵn. Điều khách hàng mong muốn không chỉ là một công cụ tạo văn bản, mà là một giải pháp có thể hiểu nhiều nguồn tài liệu, tổng hợp đúng nội dung, điền theo mẫu phù hợp và truy xuất rõ nguồn gốc thông tin.

“Trước đây, để làm một báo cáo tốt, người dùng cần được đào tạo, hướng dẫn, truyền tay nhau kinh nghiệm, rồi phải review từng số liệu, từng định dạng file. Với Agent, người dùng chỉ cần nói mình muốn báo cáo có nội dung như thế nào, hệ thống sẽ hỗ trợ tạo ra báo cáo theo mong muốn”, ông Việt Anh nói.

Ông Kiều Tiến Anh - Giám đốc vận hành sàn Thương mại điện tử F2C Hi1 Thuần Việt cho hay: “Trong thương mại điện tử, AI đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích hành vi tiêu dùng, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và dự báo nhu cầu thị trường. Nhờ khả năng xử lý dữ liệu lớn, DN có thể đưa ra chiến lược kinh doanh chính xác hơn, tối ưu doanh thu và gia tăng tỷ lệ chuyển đổi”.

Động lực từ Nghị quyết 57 và những thách thức đặt ra

Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là yêu cầu cấp thiết để tạo bước phát triển mới cho đất nước. Trong đó, AI được xác định là một trong những công nghệ chiến lược cần ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng.

Đây là cơ sở quan trọng để các DN mạnh dạn đầu tư vào công nghệ mới, nâng cao năng lực quản trị, cải tiến quy trình sản xuất và tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Đồng thời, Nghị quyết cũng khuyến khích xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết giữa DN với các viện nghiên cứu, trường đại học và DN công nghệ.

Phát biểu tại phiên thảo luận “Từ Chiến lược đến Thực thi: Xây dựng quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ trọng điểm”, ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT cho rằng, trong 5 năm tới, Việt Nam có thể chuyển từ vai trò trung tâm sản xuất và cung cấp dịch vụ công nghệ sang trung tâm đồng kiến tạo, đồng sáng tạo và xuất khẩu các giải pháp công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, GenAI và các công nghệ tiên phong. Việt Nam đã có nền tảng chính sách quan trọng với Nghị quyết 57, Nghị quyết 68 cùng danh mục các công nghệ chiến lược được ưu tiên phát triển. Thách thức hiện nay không còn nằm ở việc ban hành thêm chiến lược mà là chuyển hóa các chiến lược thành hành động, sản phẩm, thị trường và năng suất thực tế.

Còn ông Hoàng Mạnh Ngọc, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng nhận định, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là chủ trương rất kịp thời, thể hiện quyết tâm đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển đất nước. Đối với cộng đồng DN, đây không chỉ là định hướng mà còn là cơ hội để thay đổi tư duy phát triển, nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh.

Tuy nhiên, các DN địa phương, đặc biệt là DN nhỏ và vừa, vẫn gặp không ít khó khăn về nguồn vốn, hạ tầng công nghệ và nhân lực có kỹ năng số. Vì vậy, cùng với sự chủ động của DN, rất cần các cơ chế hỗ trợ của Nhà nước về đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, ưu đãi đầu tư và phát triển hạ tầng số để DN mạnh dạn ứng dụng AI.

“Tôi tin rằng, việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 57, cộng đồng DN sẽ có thêm động lực đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như cả nước. Song để Nghị quyết đi vào cuộc sống, các địa phương nên triển khai phổ biến đến cộng đồng DN, có cơ chế hỗ trợ cụ thể đến các DN để các DN tiếp cận một cách dễ dàng. Như vậy mới tạo nên hiệu ứng đến toàn thể cộng đồng DN”, ông Ngọc cho hay.

Có thể khẳng định, AI đang mở ra cơ hội phát triển lớn cho cộng đồng DN Việt Nam. Với sự đồng hành của Nhà nước thông qua các chủ trương, chính sách lớn như Nghị quyết 57 cùng quyết tâm đổi mới của DN, AI sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong thời gian tới.