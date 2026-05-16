Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân Tây Nam quyết tâm chống IUU

Trong vùng giáp ranh với các nước trong khu vực biển Tây Nam, đoàn công tác đã kiểm tra thực hiện IUU trên tàu câu mực của ngư dân Kiên Giang. Đoàn ghi nhận, việc tuân thủ quy định của tàu cá được thực hiện tốt. Thuyền trưởng Phan Thanh Hùng điều khiển tàu câu mực KG-95800.TS không chỉ trình đầy đủ giấy tờ, còn tuân thủ nghiêm việc vận hành thiết bị giám sát hành trình (VMS).

“Anh em đến tuyên truyền mong mình làm tốt công việc của ngư dân. Khu vực biển nào đánh bắt tốt mình làm, nhưng đừng va chạm và đặc biệt không đánh bắt ở vùng biển nước ngoài. Nhiều khi gặp dòng hải lưu nhưng mình căn trước, chủ động điều khiển tàu không qua vùng biển Thái Lan”, ông Phan Thanh Hùng chia sẻ.

Đoàn công tác cũng tiến hành tặng quà, cờ tổ quốc và anh Bác Hồ cho các ngư dân trên tàu kiểm tra

Đoàn công tác ghi nhận, tàu cá do ông Phan Thanh Hùng làm thuyền trưởng chấp hành tốt các quy định

Đoàn công tác tuyên truyền IUU và động viên các ngư dân trên tàu cá Khải Hoàn

Tại cảng biển Thổ Châu, Đoàn công tác đã kiểm tra và thực hiện tuyên truyền IUU trên tàu cá Khải Hoàn. Thuyền trưởng Đinh Hoàng Phi Hoài cho biết, tàu luôn thực hiện tốt các quy định trong đánh bắt đúng vùng, đúng tuyến coi đó là trách nhiệm và cũng để tránh thiệt hại kinh tế nặng nề nếu bị nước bạn bắt giữ.

Đoàn công tác đã tiến hành tặng quà, cờ tổ quốc và ảnh bác Hồ cho các ngư dân trên tàu kiểm tra và cũng nhấn mạnh, tầm quan trọng trong việc thực hiện IUU để gỡ thẻ vàng.

“Ngư dân đánh bắt trên biển hiện nay còn khó khăn, có đoàn đến động viên tặng quà tàu rất vui, rất cảm ơn. Về công việc đánh bắt, trước khi tàu ra khơi phải trình số và thực hiện đúng hết các quy định, tuyệt đối không vi phạm khai thác tại vùng biển nước ngoài”, ông Đinh Hoàng Phi Hoài bày tỏ trước sự quan tâm của đoàn công tác.

Tình hình tuân thủ phát luật của ngư dân trên vùng bển Tây Nam đã có những triển biến tích cực

Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản suy giảm và chi phí nhiên liệu tăng cao, sự hiện diện của Đoàn công tác Cảnh sát biển đã tiếp thêm động lực cho bà con ngư dân vươn khơi, bám biển. Những hoạt động của đoàn công tác không chỉ giúp cơ quan chức năng nắm sát thực tế, còn góp phần chuẩn hóa nhận thức của ngư dân, hướng tới mục tiêu xây dựng ngành thủy sản phát triển bền vững và trách nhiệm.