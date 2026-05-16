  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân Tây Nam quyết tâm chống IUU

Thứ Bảy, 15:15, 16/05/2026
VOV.VN - Trong hải trình khảo sát vùng biển, đảo phía Tây Nam từ ngày 12 - 16/5, Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam đã trực tiếp kiểm tra, tuyên truyền và thực hiện các hoạt động hỗ trợ, động viên ngư dân đang khai thác hải sản trên biển.

Trong vùng giáp ranh với các nước trong khu vực biển Tây Nam, đoàn công tác đã kiểm tra thực hiện IUU trên tàu câu mực của ngư dân Kiên Giang. Đoàn ghi nhận, việc tuân thủ quy định của tàu cá được thực hiện tốt. Thuyền trưởng Phan Thanh Hùng điều khiển tàu câu mực KG-95800.TS không chỉ trình đầy đủ giấy tờ, còn tuân thủ nghiêm việc vận hành thiết bị giám sát hành trình (VMS).

“Anh em đến tuyên truyền mong mình làm tốt công việc của ngư dân. Khu vực biển nào đánh bắt tốt mình làm, nhưng đừng va chạm và đặc  biệt không đánh bắt ở vùng biển nước ngoài. Nhiều khi gặp dòng hải lưu nhưng mình căn trước, chủ động điều khiển tàu không qua vùng biển Thái Lan”, ông Phan Thanh Hùng chia sẻ.

Đoàn công tác cũng tiến hành tặng quà, cờ tổ quốc và anh Bác Hồ cho các ngư dân trên tàu kiểm tra
Đoàn công tác ghi nhận, tàu cá do ông Phan Thanh Hùng làm thuyền trưởng chấp hành tốt các quy định
Đoàn công tác tuyên truyền IUU và động viên các ngư dân trên tàu cá Khải Hoàn

Tại cảng biển Thổ Châu, Đoàn công tác đã kiểm tra và thực hiện tuyên truyền IUU trên tàu cá Khải Hoàn. Thuyền trưởng Đinh Hoàng Phi Hoài cho biết, tàu luôn thực hiện tốt các quy định trong đánh bắt đúng vùng, đúng tuyến coi đó là trách nhiệm và cũng để tránh thiệt hại kinh tế nặng nề nếu bị nước bạn bắt giữ.

Đoàn công tác đã tiến hành tặng quà, cờ tổ quốc và ảnh bác Hồ cho các ngư dân trên tàu kiểm tra và cũng nhấn mạnh, tầm quan trọng trong việc thực hiện IUU để gỡ thẻ vàng.

“Ngư dân đánh bắt trên biển hiện nay còn khó khăn, có đoàn đến động viên tặng quà tàu rất vui, rất cảm ơn. Về công việc đánh bắt, trước khi tàu ra khơi phải trình số và thực hiện đúng hết các quy định, tuyệt đối không vi phạm khai thác tại vùng biển nước ngoài”, ông Đinh Hoàng Phi Hoài bày tỏ trước sự quan tâm của đoàn công tác.

Tình hình tuân thủ phát luật của ngư dân trên vùng bển Tây Nam đã có những triển biến tích cực

Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản suy giảm và chi phí nhiên liệu tăng cao, sự hiện diện của Đoàn công tác Cảnh sát biển đã tiếp thêm động lực cho bà con ngư dân vươn khơi, bám biển. Những hoạt động của đoàn công tác không chỉ giúp cơ quan chức năng nắm sát thực tế, còn góp phần chuẩn hóa nhận thức của ngư dân, hướng tới mục tiêu xây dựng ngành thủy sản phát triển bền vững và trách nhiệm.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Đà Nẵng dựng “hàng rào số” chống khai thác IUU
Đà Nẵng dựng “hàng rào số” chống khai thác IUU

VOV.VN - Trong nỗ lực chống khai thác IUU gỡ “thẻ vàng” của EC, Đà Nẵng đang đẩy mạnh số hóa quản lý nghề cá. Từ giám sát hành trình bằng VMS, nhật ký điện tử đến truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, một “hàng rào số” dần hình thành, minh bạch từng chuyến biển, mẻ lưới.

Đồng Tháp triển khai số hóa trong quản lý tàu cá để phòng chống vi phạm IUU

VOV.VN - Hiện nay, công tác phòng chống vi phạm trong khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng đến phát triển ngành thủy sản bền vững, rất được các cấp các ngành và ngư dân tỉnh Đồng Tháp quan tâm, thực hiện quyết liệt. 

Đắk Lắk định hình trụ cột kinh tế biển: Từ gỡ IUU đến logistics, du lịch

VOV.VN - Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu thời gian tới, toàn tỉnh tập trung chuyển mạnh tư duy từ “khai thác” sang “kinh tế biển bền vững”, lấy bảo vệ môi trường biển làm nền tảng.

Gỡ “thẻ vàng” IUU: Gia Lai xử phạt trên 9,5 tỷ đồng về vi phạm trên biển

VOV.VN - Góp phần gỡ “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu, lực lượng Biên phòng Gia Lai tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp tại địa phương. Từ tháng 7/2025 đến nay, đã xử lý hơn 370 trường hợp, phạt trên 9,5 tỷ đồng.

Triển khai chống khai thác IUU, kiềm chế tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

VOV.VN - Ban chỉ đạo Cảnh sát biển Việt Nam về IUU nhận định tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài từng bước được kiềm chế, góp phần nâng cao uy tín quốc gia trong thực hiện cam kết quốc tế, đặc biệt là đối với EC.

