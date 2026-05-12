  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Australia tăng ngân sách ODA cho Việt Nam

Thứ Ba, 20:33, 12/05/2026
VOV.VN - Trong kế hoạch ngân sách cho năm tài chính 2026-2027 vừa công bố vào tối 12/5, Australia đã tăng ngân sách viện trợ phát triển cho Việt Nam.

Trong thông báo đưa ra vào tối nay, chính phủ Australia cho biết sẽ chi hơn 5,2 tỷ AUD cho hoạt động viện trợ phát triển, tăng hơn 112 triệu AUD so với năm trước đó. Trong khoản tiền này, Australia sẽ dành 2,2 tỷ AUD cho khu vực Thái Bình Dương và 1,4 tỷ AUD cho khu vực Đông Nam Á.

Trong số các đối tác được nhận viện trợ của Australia ở khu vực Đông Nam, Indonesia là quốc gia được nhận nhiều viện trợ nhất với nguồn vốn lên tới hơn 346 triệu AUD, tiếp đó là Timor Leste với hơn 146 triệu AUD. Việt Nam đứng thứ năm trong danh sách này với nguồn vốn được nhận dự kiến là 98,3 triệu AUD, tăng 1,7 triệu AUD so với năm trước đó.

Phụ nữ dân tộc Dao làm việc tại nhà máy chế biến chè tại Bắc Hà, Lào Cai trong khuôn khổ dự án GREAT. (Nguồn: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam).

Khoản tiền viện trợ Australia dành cho khu vực Đông Nam Á sẽ được tập trung vào các lĩnh vực gồm chuyển đổi sang năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp bền vững.

Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, viện trợ của Australia tập trung vào tăng trưởng toàn diện và xây dựng xã hội vững mạnh. Tại Việt Nam, Indonesia và Phillippines, Australia sẽ tiếp tục thúc đẩy bình đẳng kinh tế cho phụ nữ bằng cách cải thiện bình đẳng giới tại nơi làm việc, thúc đẩy cải cách chính sách trong chăm sóc sức khỏe và tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có lợi cho phụ nữ. Đồng thời, ở khắp khu vực Đông Nam Á, Australia tiếp tục hỗ trợ nền tảng và thị trường cần thiết cho hoạt động thương mại và đầu tư, chuyển đổi số và hòa nhập xã hội.

Australia khẳng định, an ninh và sự thịnh vượng của nước này gắn liền với khu vực Đông Nam Á vì vậy Australia cũng sẽ được hưởng lợi khi khu vực thành công và thịnh vượng. Vì lẽ này Australia chủ động thúc đẩy tăng cường hợp tác với khu vực thông qua các ưu tiên được các bên cùng thống nhất để thúc đẩy các lợi ích chung.

Australia cắt giảm nhiều loại thuế để hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp nhỏ

VOV.VN - Cuộc xung đột ở Trung Đông đang tạo ra những ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế Australia khiến cho lạm phát tăng cao và cuộc sống của người dân, nhiều doanh nghiệp trở nên khó khăn hơn. Trong bối cảnh này, chính phủ Australia quyết định cắt giảm nhiều loại thuế để hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp nhỏ.

Việt Nga/VOV-Australia
Doanh nghiệp sản xuất Việt vẫn “vừa chạy vừa vá” trong chuyển đổi số

VOV.VN - Trong bối cảnh AI thúc đẩy sản xuất toàn cầu, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn vận hành theo kiểu “vừa chạy vừa vá”. Tại Biztech 2026 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam tổ chức chiều 12/5, bài toán nhà máy thông minh tiếp tục được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết.

Thu ngân sách tăng vọt, ngành Thuế bước vào “kỷ nguyên quản lý bằng AI”

VOV.VN - Giai đoạn 2021-2025, tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 10 triệu tỷ đồng, vượt gần 20% dự toán Quốc hội giao, trong khi thu nội địa tăng lên mức kỷ lục 97,9%. Trước áp lực thu ngày càng lớn, ngành Thuế đang tăng tốc chuyển đổi số, ứng dụng AI và dữ liệu lớn để chống thất thu, phát hiện sớm gian lận.

Đắk Lắk ưu tiên phát triển công nghiệp để đạt tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - Quy hoạch phát triển công nghiệp, tăng cường liên kết vùng, phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa… là những nội dung đáng chú ý tại Hội thảo góp ý điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Làn sóng lạc quan về đổi mới sáng tạo đang lan tỏa trong cộng đồng DN Việt Nam

VOV.VN - Với mức 76/100 điểm trong quý I/2026, chỉ số ISI cho thấy đổi mới sáng tạo đang trở thành ưu tiên chiến lược của nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Động lực đến từ môi trường vĩ mô thuận lợi, áp lực cạnh tranh công nghệ và hiệu ứng lan tỏa từ dòng vốn FDI vào các lĩnh vực bán dẫn, AI, năng lượng sạch.

