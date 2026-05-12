Australia tăng ngân sách ODA cho Việt Nam

Trong thông báo đưa ra vào tối nay, chính phủ Australia cho biết sẽ chi hơn 5,2 tỷ AUD cho hoạt động viện trợ phát triển, tăng hơn 112 triệu AUD so với năm trước đó. Trong khoản tiền này, Australia sẽ dành 2,2 tỷ AUD cho khu vực Thái Bình Dương và 1,4 tỷ AUD cho khu vực Đông Nam Á.

Trong số các đối tác được nhận viện trợ của Australia ở khu vực Đông Nam, Indonesia là quốc gia được nhận nhiều viện trợ nhất với nguồn vốn lên tới hơn 346 triệu AUD, tiếp đó là Timor Leste với hơn 146 triệu AUD. Việt Nam đứng thứ năm trong danh sách này với nguồn vốn được nhận dự kiến là 98,3 triệu AUD, tăng 1,7 triệu AUD so với năm trước đó.

Phụ nữ dân tộc Dao làm việc tại nhà máy chế biến chè tại Bắc Hà, Lào Cai trong khuôn khổ dự án GREAT. (Nguồn: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam).

Khoản tiền viện trợ Australia dành cho khu vực Đông Nam Á sẽ được tập trung vào các lĩnh vực gồm chuyển đổi sang năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp bền vững.

Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, viện trợ của Australia tập trung vào tăng trưởng toàn diện và xây dựng xã hội vững mạnh. Tại Việt Nam, Indonesia và Phillippines, Australia sẽ tiếp tục thúc đẩy bình đẳng kinh tế cho phụ nữ bằng cách cải thiện bình đẳng giới tại nơi làm việc, thúc đẩy cải cách chính sách trong chăm sóc sức khỏe và tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có lợi cho phụ nữ. Đồng thời, ở khắp khu vực Đông Nam Á, Australia tiếp tục hỗ trợ nền tảng và thị trường cần thiết cho hoạt động thương mại và đầu tư, chuyển đổi số và hòa nhập xã hội.

Australia khẳng định, an ninh và sự thịnh vượng của nước này gắn liền với khu vực Đông Nam Á vì vậy Australia cũng sẽ được hưởng lợi khi khu vực thành công và thịnh vượng. Vì lẽ này Australia chủ động thúc đẩy tăng cường hợp tác với khu vực thông qua các ưu tiên được các bên cùng thống nhất để thúc đẩy các lợi ích chung.