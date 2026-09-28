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Bắc Ninh phạt 2 doanh nghiệp vì để đất rơi vãi gây mất an toàn giao thông

Thứ Hai, 17:44, 28/09/2026
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VOV.VN - Xe chở đất, vật liệu làm rơi vãi xuống đường gây trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, hai doanh nghiệp tại phường Tiền Phong, thành phố Bắc Ninh, vừa bị xử phạt tổng cộng 13 triệu đồng.

UBND phường Tiền Phong, thành phố Bắc Ninh vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 2 doanh nghiệp do để đất, vật liệu rơi vãi trong quá trình vận chuyển, gây ô nhiễm môi trường, trơn trượt và ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng nước DNP - Bắc Giang bị xử phạt 6 triệu đồng. Doanh nghiệp có trụ sở tại thôn Càn, phường Kép, người đại diện theo pháp luật là ông Vũ Tùng, Giám đốc.

Theo quyết định xử phạt, trong quá trình thi công xây dựng Nhà máy nước DNP - Bắc Giang, ngày 18/9/2026, các xe vận chuyển vật liệu ra, vào khu vực dự án đã làm rơi đất ra đường Trần Danh Tuyên, TDP Đồng Sau, phường Tiền Phong. Lượng đất rơi vãi khiến mặt đường trơn trượt, mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

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Hiện trường xe vận chuyển rơi vãi đất ra đường, khiến mặt đường bụi bẩn, trơn trượt, người đi xe máy gặp tai nạn tại Khu đô thị mới xã Nội Hoàng, phường Tiền Phong (ảnh mạng xã hội)

Cùng hành vi vi phạm, Công ty TNHH TM Hoàng Anh Bắc Ninh bị UBND phường Tiền Phong xử phạt 7 triệu đồng. Doanh nghiệp có trụ sở tại thôn Tân Dĩnh, xã Tân Dĩnh, người đại diện theo pháp luật là ông Đào Duy Thọ, Giám đốc.

Công ty này bị xử phạt do trong quá trình vận chuyển đất san lấp mặt bằng dự án “Khu đô thị mới xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng” đã để đất, đá rơi vãi ra đường, gây trơn trượt, mất vệ sinh môi trường và không đảm bảo an toàn giao thông.

Đáng chú ý, tối 9/9/2026, một người dân được xác định bị ngã do mặt đường trơn trượt bởi đất rơi vãi. Người này được đưa đi sơ cứu, chỉ bị xây xát và sau đó trở về nhà, không phải nhập viện.

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, tình trạng xe vận chuyển đất san lấp qua địa bàn thường xuyên làm rơi vãi đất ra đường, khiến mặt đường bụi bẩn, trơn trượt. Đặc biệt vào thời điểm công nhân đi làm, tan ca, việc lưu thông qua các khu vực này gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Việc xử phạt được thực hiện nhằm chấn chỉnh tình trạng vận chuyển nguyên liệu, vật liệu để rơi vãi ra môi trường trong quá trình tham gia giao thông, đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công, vận chuyển thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.

Văn Giang/VOV.VN
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