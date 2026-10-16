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Bắc Ninh thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, hướng tới 700 doanh nghiệp vào năm 2030

Thứ Sáu, 06:00, 16/10/2026
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VOV.VN - Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 700 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, trong đó khoảng 60% doanh nghiệp nội địa đạt tiêu chuẩn quản lý quốc tế và trở thành nhà cung cấp cho các tập đoàn lớn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh vừa ký Quyết định số 1229/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Thành phố đặt mục tiêu nâng cao năng lực doanh nghiệp nội địa, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn.

Theo Đề án, Bắc Ninh định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với các ngành công nghiệp chủ lực, lấy nhu cầu của các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) làm cơ sở thu hút đầu tư. Trọng tâm là chuyển từ gia công đơn giản sang sản xuất các sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, sản xuất xanh và thông minh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

bac ninh thuc day cong nghiep ho tro, huong toi 700 doanh nghiep vao nam 2030 hinh anh 1
Khu công nghiệp Vân Trung của thành phố Bắc Ninh

Đến năm 2030, thành phố phấn đấu có từ 700 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở lên hoạt động trong các ngành ưu tiên. Trong đó, khoảng 60% doanh nghiệp nội địa đạt tiêu chuẩn quản lý quốc tế và trở thành nhà cung cấp chính thức cho các tập đoàn lớn.

Hằng năm, thành phố đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 20 lượt doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tổ chức tối thiểu 2 hoạt động kết nối cung - cầu và hoàn thiện cơ sở dữ liệu số về công nghiệp hỗ trợ.

Định hướng đến năm 2035, số lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn đạt từ 1.000 đơn vị trở lên, khoảng 80% doanh nghiệp nội địa áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn toàn cầu. Qua đó, từng bước hình thành mạng lưới cung ứng đồng bộ, nâng cao khả năng làm chủ một số công nghệ cốt lõi.

Ưu tiên công nghiệp hỗ trợ điện tử, bán dẫn

Trong giai đoạn đến năm 2030, Bắc Ninh tập trung nguồn lực phát triển các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ có tiềm năng và lợi thế. Trong đó, điện tử và bán dẫn là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu, hướng tới mục tiêu đưa thành phố trở thành trung tâm công nghệ cao của khu vực.

Bên cạnh đó, thành phố chú trọng công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghệ cao, cơ khí chế tạo, tự động hóa, sản xuất và lắp ráp ô tô, đặc biệt là ô tô điện và phương tiện thông minh. Ngành dệt may, da giày cũng được phát triển có chọn lọc theo hướng sản xuất xanh, nâng cao giá trị gia tăng.

bac ninh thuc day cong nghiep ho tro, huong toi 700 doanh nghiep vao nam 2030 hinh anh 2
Công nhân lao động tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh

Để hiện thực hóa các mục tiêu, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp về cơ chế, chính sách, hạ tầng và nâng cao năng lực doanh nghiệp. Trong đó, ưu tiên bố trí 5% quỹ đất công nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp cho doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời phát triển hạ tầng kỹ thuật, logistics và năng lượng sạch.

Thành phố Bắc Ninh cũng hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến quy trình sản xuất, áp dụng các tiêu chuẩn và phương pháp quản trị như ISO, IATF, Kaizen, Lean; thúc đẩy xây dựng nhà máy thông minh, bảo hộ sở hữu trí tuệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Các hoạt động kết nối cung - cầu giữa doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn, doanh nghiệp FDI sẽ được đẩy mạnh thông qua những sự kiện kết nối trực tiếp. Đây được xem là giải pháp giúp doanh nghiệp nội địa mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Phân công rõ trách nhiệm triển khai

Để bảo đảm tiến độ thực hiện Đề án, UBND thành phố Bắc Ninh giao Sở Công Thương làm đầu mối theo dõi, đôn đốc và chủ trì tham mưu các nội dung liên quan. Trong đó, Sở Công Thương có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt nghị quyết quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn, dự kiến ban hành trong quý IV/2026. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu số về công nghiệp hỗ trợ phải hoàn thành trong quý I/2027.

Sở Tài chính chủ trì tham mưu bố trí ngân sách, hướng dẫn quản lý kinh phí và phối hợp thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư. Sở Khoa học và Công nghệ tập trung hỗ trợ đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển hệ thống phòng thử nghiệm.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì điều tra, dự báo nhu cầu nhân lực, tổ chức đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp. Ban Quản lý các Khu công nghiệp và UBND các xã, phường có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ phát triển hạ tầng, tạo quỹ đất sạch, hỗ trợ giải quyết thủ tục về đất đai, môi trường và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa.

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Bắc Ninh tăng trưởng GRDP 11,81%, đứng thứ 4 cả nước sau 9 tháng

VOV.VN - Sau 9 tháng năm 2026, GRDP của Bắc Ninh tăng 11,81% so với cùng kỳ, đứng thứ 4 trong 34 tỉnh, thành phố cả nước. Công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng và xuất nhập khẩu tiếp tục là những động lực quan trọng giúp địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
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