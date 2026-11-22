Tại Diễn đàn các đại biểu tập trung trao đổi sâu ba nhóm vấn đề: Giải pháp khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu quả nuôi thâm canh và giảm rủi ro; tổ chức liên kết thực chất, phát huy giá trị các mô hình tôm - lúa, tôm - rừng; Định vị sản phẩm tôm Việt Nam trên thị trường quốc tế bằng chất lượng, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Phùng Đức Tiến- Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam nhấn mạnh, ngành tôm đã khẳng định vai trò là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của thủy sản Việt Nam. Trong 10 tháng năm 2026, xuất khẩu tôm đạt khoảng 4,21 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ, đóng góp khoảng 40% kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước.

Ông Phùng Đức Tiến- Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam phát biểu khai mạc Diễn đàn

Đó là nỗ lực rất đáng trân trọng của cả chuỗi ngành hàng. Tuy nhiên, thành công về sản lượng và kim ngạch xuất khẩu chưa đồng nghĩa với thành công về hiệu quả kinh tế và năng lực cạnh tranh, nhất là lợi nhuận thực chất của người nuôi và khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Ngành tôm đang phải cạnh tranh ngày càng gay gắt với Ecuador, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác. Giá thành sản xuất của Việt Nam còn cao; chất lượng giống chưa đồng đều; dịch bệnh, biến động môi trường và chi phí đầu vào tiếp tục gây sức ép. Sản xuất phân tán và liên kết chuỗi chưa bền vững cũng là những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Cùng với áp lực về giá là các yêu cầu ngày càng chặt chẽ của thị trường đối với an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát kháng sinh, trách nhiệm môi trường và phát triển bền vững. Những yêu cầu này vừa là thách thức, vừa là động lực đổi mới của ngành tôm.

Chính vì vậy, “định vị ngành tôm Việt Nam” lúc này không phải là chuyện vẽ thêm những khẩu hiệu mới, mà là làm cho rõ lợi thế cốt lõi của mình ở đâu và tháo cho được những điểm nghẽn đang kìm chân mình lại. Không thể chỉ cạnh tranh bằng việc mở rộng diện tích, gia tăng sản lượng hay giá bán thấp mà cần chuyển mạnh sang cạnh tranh bằng chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng, tính minh bạch và trách nhiệm với môi trường.

Đặc biệt, cần xác định hướng đi phù hợp với từng đối tượng nuôi. Đối với tôm thẻ chân trắng, trọng tâm là nâng tỷ lệ nuôi thành công, giảm giá thành và ổn định chất lượng, tạo sức cạnh tranh ở các phân khúc thị trường lớn. Đối với tôm sú, cần phát huy lợi thế về chất lượng và giá trị thương mại, nhất là mô hình tôm – rừng, tôm – lúa, tôm quảng canh cải tiến để phát triển các sản phẩm khác biệt, có thương hiệu và giá trị cao.

“Diễn đàn hôm nay không chỉ nhận diện thách thức mà còn đưa ra được những sáng kiến, kiến nghị cụ thể, khả thi, có đầu mối phối hợp và có khả năng triển khai. Hội Thủy sản Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Cà Mau và các địa phương để thúc đẩy những đề xuất thiết thực đó. Tôi tin tưởng rằng, với kinh nghiệm tích lũy, lợi thế sản xuất và chế biến, cùng tinh thần đổi mới của người nuôi và doanh nghiệp, ngành tôm Việt Nam sẽ củng cố vị thế trên thị trường quốc tế bằng chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững”, Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam nói.