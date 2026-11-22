Diện tích nuôi tôm cả nước năm 2026 đạt khoảng 759.000 ha với sản lượng dự kiến khoảng 1,47 triệu tấn, tăng 4,8%. Điểm sáng nổi bật là sản lượng tôm sú đạt trên 450.000 tấn, tăng tới 13,8%.

Sản lượng tôm năm 2026 ước đạt 759 ngàn tấn.

Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản – Kiểm ngư đánh giá, nghề nuôi tôm đang có nhiều triển vọng, song vẫn tồn tại những điểm nghẽn lớn cần sớm tháo gỡ, đặc biệt là tính liên kết chuỗi và truy xuất nguồn gốc.

Như tại thủ phủ tôm Cà Mau, toàn tỉnh có khoảng 48 chuỗi liên kết nhưng mới chỉ bao phủ được 38.000 ha trên tổng diện tích hơn 120.000 ha, cho thấy tỷ lệ liên kết còn rất khiêm tốn và đây cũng là thực trạng chung của nhiều địa phương khác.

Cùng với sự lỏng lẻo trong liên kết, tiến độ cấp mã số cơ sở nuôi trồng thủy sản cũng đang diễn ra chậm. Trước đây, việc cấp mã số gặp vướng mắc do quy định, hiện đã được sửa đổi theo hướng chỉ cần xác nhận địa điểm và đối tượng nuôi để làm căn cứ truy xuất nguồn gốc, nhưng đến nay mới chỉ có khoảng 24,5% cơ sở thuộc diện bắt buộc được cấp mã số trên hệ thống.

Ông Trần Đình Luân đã nêu nhiều khó khăn cần khắc phục tại hội nghị.

Bên cạnh đó, ngành tôm còn chịu sức ép lớn từ bài toán con giống khi mỗi năm phải nhập khẩu khoảng 200.000 con bố mẹ, trong khi sản xuất nội địa chỉ đáp ứng khoảng 60.000 con, kéo theo nỗi lo về quản lý điều kiện sản xuất và tuân thủ thời hạn sử dụng đàn bố mẹ.

Thời tiết cực đoan làm gia tăng rủi ro dịch bệnh, hạ tầng cấp thoát nước thiếu đồng bộ cùng biến động chi phí thức ăn, điện, xăng dầu và nguyên liệu nhập khẩu như bột cá, đỗ tương cũng đang bào mòn lợi nhuận của người nuôi.

Trên cơ sở đánh giá thực tiễn năm 2026, kế hoạch năm 2027 diện tích nuôi sẽ giảm xuống còn 755.000 ha. Tổng sản lượng mục tiêu dự kiến đạt khoảng 1,5 triệu tấn, tăng 1,9% và kim ngạch xuất khẩu đạt 4,6 – 4,7 tỷ USD.

Tỉnh Cà Mau có thế mạnh và đứng đầu cả nước về diện tích và sản lượng tôm.

Để đạt mục tiêu trên, ông Trần Đình Luân cho biết, ngành thủy sản xác định nhóm giải pháp trọng tâm tập trung vào giảm giá thành và nâng cao tỷ lệ nuôi thành công thông qua ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh khuyến nông sát với từng mô hình.

Công tác quản lý giống sẽ được siết chặt từ khâu sản xuất, ương dưỡng đến lưu thông để đảm bảo nguồn giống sạch bệnh, an toàn sinh học. Đồng thời, các địa phương cần tăng cường quan trắc cảnh báo môi trường, ưu tiên quy hoạch vùng nguyên liệu gắn với liên kết chuỗi và chuẩn hóa truy xuất nguồn gốc, kết hợp đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa thị trường nhằm gia tăng giá trị bền vững cho con tôm Việt Nam.

Những thông tin trên được nêu ra trong Hội nghị tổng kết phát triển ngành tôm nước lợ năm 2026 và kế hoạch sản xuất năm 2027 vừa diễn ra tại Cà Mau.