Ban Quản lý dự án khu vực Tam Bình (Vĩnh Long) chi sai hơn 3,4 tỷ đồng

Theo kết luận, Ban Quản lý dự án khu vực Tam Bình có 5 nguồn thu gồm: Chi phí quản lý dự án, chi phí giám sát xây dựng, chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bán hồ sơ mời thầu và nguồn thu khác (lãi tiền gửi).

Qua thanh tra, cơ quan chức năng xác định có 3 nguồn thu được hạch toán, đưa vào báo cáo tài chính. Hai nguồn thu gồm chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và thu bán hồ sơ mời thầu - không được hạch toán vào báo cáo tài chính. Qua kiểm tra chứng từ thanh toán của 9 công trình chưa quyết toán dự án hoàn thành, Thanh tra phát hiện đơn vị chi tiếp khách tại 3 công trình với số tiền hơn 147 triệu đồng. Khoản chi này được ghi bằng hóa đơn bán hàng ghi nội dung "cơm bàn".

Bên cạnh đó, từ năm 2021-2025, đơn vị không hạch toán khoản thu, chi kinh phí từ bán hồ sơ mời thầu vào báo cáo tài chính hằng năm; không nộp ngân sách nhà nước hơn 70 triệu đồng từ việc bán hồ sơ mời thầu.

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Tam Bình cũ - Nơi xảy ra chi sai tiền tỷ.

Kết luận thanh tra chỉ ra, đơn vị ban quy chế chi tiêu nội bộ năm 2025 quy định hỗ trợ bổ sung thu nhập cho viên chức, người lao động (kể cả người đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác) từ 1-2 triệu đồng/người/tháng, tính theo thời gian công tác tại đơn vị khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, được chi từ quỹ bổ sung thu nhập. Thanh tra xác định nội dung này không đúng quy định. Đơn vị này còn chi không đúng hơn 162 triệu đồng, gồm hơn 86 triệu đồng tiền hỗ trợ trang phục năm 2025 và 76 triệu đồng hỗ trợ công tác quyết toán.

Ngoài ra, đơn vị hạch toán tăng thu vào quỹ bổ sung thu nhập hơn 70 triệu đồng và chi hỗ trợ du lịch đợt 2 năm 2024 với số tiền 40 triệu đồng, đều không đúng quy định. Đặc biệt, trong năm 2025, ngoài các khoản thu nhập tăng thêm hằng quý theo quy định, đơn vị còn chi hỗ trợ bổ sung thu nhập cho viên chức và người lao động từ quỹ bổ sung thu nhập với tổng số tiền hơn 3,384 tỷ đồng. Với 19 người được hưởng, bình quân mỗi người nhận thêm khoảng 178 triệu đồng là không đúng quy định.

Đối với quỹ phúc lợi, năm 2022, đơn vị ban hành quyết định điều chỉnh mức hỗ trợ tham quan, nghỉ mát cho cán bộ, viên chức và người lao động từ 5 triệu đồng lên 15 triệu đồng/người nhưng không xin ý kiến UBND huyện Tam Bình (cũ) theo quy định. Thanh tra xác định khoản chi vượt quy định hơn 161 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Phạm Thành Nguyên - nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Bình (cũ); hiện là Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp. Đồng thời, xem xét, chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Văn Thắng, hiện là Chủ tịch UBND xã Tam Bình, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế toán huyện Tam Bình (cũ). Đề nghị Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Võ Văn Tân- Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án khu vực Tam Bình.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị ông Võ Văn Tân Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án khu vực Tam Bình có trách nhiệm chỉ đạo thu hồi, nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh hơn 70 triệu đồng. Nộp ngân sách nhà nước hơn 1,32 tỷ đồng ( tiền số dư kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư không nộp vào ngân sách, giảm quyết toán nội dung chi tiếp khách…) đồng thời ông Tân có trách nhiệm thu hồi, nộp lại Quỹ bổ sung thu nhập hơn 3,4 tỷ đồng do chi không đúng quy định.