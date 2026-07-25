Bất động sản đổi “luật chơi”: Tiền không còn chảy theo tin đồn

Thị trường thiếu các sản phẩm thuộc phân khúc vừa túi tiền

Sau nhiều năm vận hành theo tâm lý “đón sóng”, thị trường bất động sản đang cho thấy dấu hiệu đảo chiều rõ rệt. Dòng tiền không còn dễ dàng chảy theo tin đồn hay kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, mà bắt đầu dịch chuyển sang những phân khúc có khả năng sử dụng thực và tạo giá trị lâu dài.

Dữ liệu thị trường bất động sản cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa các loại hình. Chung cư tiếp tục duy trì sức hút nhờ đáp ứng nhu cầu ở thực, trong khi đất nền và một số sản phẩm mang tính đầu cơ cao có dấu hiệu chững lại. Tỷ trọng quan tâm đối với chung cư đạt 37%, cao hơn đáng kể so với đất nền (23%) và nhà riêng (22%), phản ánh xu hướng người mua đang thay đổi cách tiếp cận.

Không chỉ dừng ở việc lựa chọn loại hình, người mua còn trở nên khắt khe hơn với từng sản phẩm cụ thể. Những dự án có pháp lý đầy đủ, hạ tầng kết nối tốt, tiện ích hoàn thiện và cộng đồng cư dân rõ ràng đang chiếm ưu thế. Ngược lại, các sản phẩm thiếu nền tảng thực hoặc chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá đang dần mất sức hút.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận xu hướng gia tăng nguồn cung căn hộ hạng A, kéo theo mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục đi lên. Tuy nhiên, thị trường vẫn thiếu các sản phẩm thuộc phân khúc vừa túi tiền hợp với nhu cầu ở thực.

Đáng chú ý, thị trường thứ cấp bắt đầu xuất hiện điều chỉnh nhẹ về giá, phản ánh tâm lý thận trọng hơn của người mua và dấu hiệu chững lại của giao dịch. Trong khi đó, phân khúc nhà thấp tầng diễn biến phân hóa rõ rệt giữa biệt thự, liền kề và shophouse.

Theo bà Hằng, khi giá khu vực trung tâm duy trì ở mức cao, xu hướng dịch chuyển ra vùng ven tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại các khu vực hưởng lợi từ hạ tầng. Về dài hạn, quy hoạch và phát triển giao thông sẽ là yếu tố then chốt định hình lại nguồn cung, trong đó phân khúc nhà ở vừa túi tiền được kỳ vọng sẽ cải thiện từ sau năm 2027.

Còn ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com nhận định, thị trường bất động sản đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, nơi các yếu tố như quy hoạch, hạ tầng, minh bạch thông tin và nhu cầu thực đóng vai trò dẫn dắt.

Thị trường thiếu các sản phẩm thuộc phân khúc vừa túi tiền

Sự thay đổi này cho thấy, thị trường bất động sản đang tự điều chỉnh theo hướng “lọc nhiễu”, loại bỏ dần các yếu tố mang tính đầu cơ, đồng thời thiết lập lại mặt bằng giá trị dựa trên nhu cầu thực tế.

Hạ tầng, dữ liệu và minh bạch thông tin định hình “cuộc chơi” mới

Một trong những thay đổi quan trọng nhất của thị trường bất động sản hiện nay là vai trò ngày càng rõ nét của hạ tầng và dữ liệu trong việc định hình giá trị bất động sản. Nếu trước đây, hạ tầng thường được xem là yếu tố tạo kỳ vọng, thì nay đã trở thành tiêu chí trực tiếp ảnh hưởng đến quyết định xuống tiền.

Tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, nguồn cung bất động sản đang có xu hướng dịch chuyển ra khu vực cận trung tâm và vùng vệ tinh, bám theo các trục hạ tầng lớn. Điều này phản ánh sự thay đổi trong tư duy của người mua, khi khoảng cách địa lý không còn là yếu tố quyết định duy nhất.

“Khoảng cách đang dần được thay thế bằng thời gian di chuyển và chất lượng kết nối,” ông Tuấn nhận định. Những khu vực có hạ tầng thuận lợi vẫn có thể thu hút nhu cầu dù nằm xa trung tâm.

Khảo sát cho thấy, khoảng 81% môi giới đánh giá thị trường bất động sản hiện nay minh bạch hơn so với hai năm trước. Người mua ngày càng dựa vào dữ liệu và thông tin được kiểm chứng, thay vì quyết định theo tâm lý đám đông.

Bà Đỗ Thị Ngọc Ánh, Quản lý kinh doanh cấp cao Batdongsan.com nhận định, tâm lý thị trường hiện nay có thể gói gọn trong hai chữ “tỉnh táo”. Người mua không còn bị cuốn theo kỳ vọng tăng giá mà chú trọng nhiều hơn đến khả năng tài chính, giá trị sử dụng và mức độ an toàn của khoản đầu tư.

Trong bối cảnh đó, một “luật chơi” mới đang dần hình thành, dòng tiền chỉ tìm đến những sản phẩm có giá trị thực, pháp lý rõ ràng và khả năng khai thác bền vững. Những tài sản chỉ dựa vào tin đồn hoặc kỳ vọng tăng giá sẽ ngày càng khó tồn tại.

Ở góc độ dài hạn, sự dịch chuyển này được xem là bước “tái cân bằng” cần thiết sau giai đoạn thị trường tăng trưởng nóng. Khi dòng tiền không còn bị dẫn dắt bởi tin đồn, áp lực cũng đặt lên chủ đầu tư trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tiến độ và minh bạch pháp lý. Đây không chỉ là yêu cầu từ phía cơ quan quản lý, mà còn là đòi hỏi trực tiếp từ người mua ngày càng am hiểu và thận trọng.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia cho rằng, giai đoạn 2026-2027 sẽ là thời điểm sàng lọc mạnh mẽ, nơi chỉ những sản phẩm và doanh nghiệp đủ năng lực mới có thể tồn tại và phát triển. Khi “luật chơi” đã thay đổi, cuộc đua không còn nằm ở tốc độ tăng giá, mà ở khả năng tạo ra giá trị bền vững theo thời gian.