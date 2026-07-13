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Phân khúc bất động sản nào sáng nhất thị trường nửa cuối năm 2026?

Thứ Hai, 09:58, 13/07/2026
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VOV.VN - Chuyên gia dự báo về thị trường bất động sản nửa cuối năm 2026, theo đó nhiều phân khúc được kỳ vọng sẽ khởi sắc như căn hộ hạng B và hạng C sẽ tiếp tục là phân khúc chủ lực, dẫn dắt thanh khoản của thị trường trong giai đoạn 6 tháng tới.

Nhận định về thị trường bất động sản nửa cuối năm 2026, bà Đỗ Thị Hương, Giám đốc Bộ phận Kinh doanh Nhà ở Savills Việt Nam cho rằng, phân khúc căn hộ hạng B và hạng C (trung cấp và bình dân) sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thanh khoản của thị trường. Số liệu nghiên cứu của Savills cho thấy căn hộ hạng A hiện chỉ chiếm khoảng 1% tổng nguồn cung, trong khi 99% còn lại thuộc phân khúc hạng B và hạng C. Cơ cấu này đang diễn ra tại cả Hà Nội và TP.HCM, phản ánh nhu cầu thực của thị trường.

Tuy nhiên, để các dự án thuộc hai phân khúc này thu hút người mua, chủ đầu tư trước hết phải đáp ứng các điều kiện nền tảng như pháp lý minh bạch, quy hoạch rõ ràng, hạ tầng đồng bộ và năng lực tài chính vững mạnh. Quan trọng hơn, sản phẩm phải phù hợp với nhu cầu thực tế và tạo ra giá trị sử dụng cũng như giá trị đầu tư bền vững.

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Các phân khúc BĐS đáp ứng nhu cầu thật của người dân, được dự báo tiếp tục hút nhà đầu tư trong nửa cuối năm 2026

Đáng chú ý, bà Hương cho rằng ngay cả nhóm khách hàng có giá trị tài sản ròng cao hay giới siêu giàu cũng không chỉ tìm kiếm bất động sản hạng sang. Khi nhận thấy giá trị thực và tiềm năng tăng trưởng, họ vẫn sẵn sàng đầu tư vào các sản phẩm thuộc phân khúc hạng B và hạng C. “Tôi cho rằng căn hộ hạng B và hạng C sẽ tiếp tục là phân khúc chủ lực, dẫn dắt thanh khoản của thị trường trong giai đoạn 6 tháng tới”, bà Hương dự báo.

Trong khi đó, theo TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, trong giai đoạn tới rất khó để xác định một phân khúc duy nhất đóng vai trò dẫn dắt thị trường bất động sản. Khác với những giai đoạn trước, hiện nay hầu hết các phân khúc đều đang được thúc đẩy khá quyết liệt và có những động lực tăng trưởng riêng, tạo nên xu hướng phát triển tương đối đồng đều.

Trước hết là bất động sản công nghiệp. Đây đã là điểm sáng của thị trường trong nhiều năm qua và hiện vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Dòng vốn FDI vào Việt Nam vẫn tập trung mạnh vào lĩnh vực sản xuất và công nghiệp. Bên cạnh đó, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng cho nhu cầu mở rộng các khu công nghiệp, trung tâm logistics và hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất.

Khi bất động sản công nghiệp tăng trưởng, các loại hình bất động sản đi kèm như nhà ở công nhân, khu lưu trú, dịch vụ thương mại và các tiện ích phục vụ người lao động cũng được hưởng lợi. Đây là chuỗi giá trị có khả năng phát triển đồng bộ cùng quá trình công nghiệp hóa.

Đối với bất động sản nhà ở, ông Đính cho rằng dư địa phát triển vẫn còn rất lớn. Quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính có thể tạo ra những tác động nhất định tại một số khu vực trong ngắn hạn. Nhưng về dài hạn, các quy hoạch mới lại đang hình thành những cực tăng trưởng mới.

Tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương khác, chủ trương giãn dân khỏi khu vực lõi đô thị đang được triển khai ngày càng rõ nét. Khi dân cư được dịch chuyển ra các khu vực vệ tinh, nhu cầu phát triển các khu đô thị mới, khu nhà ở mới và hệ thống hạ tầng đồng bộ sẽ gia tăng mạnh. Đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy phân khúc nhà ở trong những năm tới.

Khi các trung tâm tăng trưởng mới được hình thành, bất động sản văn phòng, thương mại và dịch vụ cũng sẽ phát triển theo. Bởi lẽ, bất cứ nơi nào có dân cư, có hoạt động kinh tế và sản xuất kinh doanh mở rộng thì nhu cầu về văn phòng, trung tâm thương mại, dịch vụ và các loại hình bất động sản khai thác thương mại đều sẽ tăng lên tương ứng. Vì vậy, đây cũng là phân khúc có nhiều triển vọng và không hề kém cạnh so với các loại hình khác.

Đặc biệt, ông Đính đánh giá cao bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng. Đây là phân khúc sở hữu tiềm năng khổng lồ nhưng vài năm qua bị kìm hãm do điểm nghẽn pháp lý. Việc nhà đầu tư chưa được công nhận quyền sở hữu bằng các giấy tờ có giá đã gây tâm lý hoang mang, làm suy giảm niềm tin thị trường. Tuy nhiên, Nghị quyết 29 được ban hành mới đây sẽ là “chìa khóa” tháo gỡ triệt để nút thắt này, tạo cú hích cho bất động sản nghỉ dưỡng tăng tốc trở lại.

Ngoài ra, Việt Nam định hướng lọt top 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch mạnh nhất thế giới. Việt Nam với lợi thế an toàn, cảnh quan đa dạng và hạ tầng lưu trú đang được đầu tư mạnh mẽ sẽ hoàn toàn có cơ hội trở thành trung tâm du lịch cao cấp của thế giới. Đây là cơ hội để Việt Nam thu hút nhóm khách có khả năng chi tiêu cao và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế.

“Tóm lại, từ công nghiệp, nhà ở, thương mại cho đến du lịch nghỉ dưỡng đều đang đồng loạt đón nhận những xung lực phát triển mới. Chúng ta đang chứng kiến một chu kỳ phục hồi đồng đều ”cùng tiến, cùng phát triển“ của thị trường bất động sản Việt Nam”, ông Đính nêu ý kiến.

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Ba lực ép đang định hình lại thị trường bất động sản Việt Nam năm 2026

VOV.VN - Ba nhóm tác động đang đồng thời định hình lại thị trường bất động sản Việt Nam năm 2026: lãi suất tăng mạnh, tín dụng bị kiểm soát chặt và bộ ba luật nền tảng của ngành đồng loạt có hiệu lực, buộc dòng vốn tái phân bổ và nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy cao để lướt sóng ngắn hạn không còn chỗ đứng.

Châu Anh/VTC News
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