Bộ Xây dựng cắt giảm thủ tục, cấp phép xây dựng trong vòng 6 ngày

Bộ Xây dựng vừa ban hành các quyết định quan trọng nhằm bãi bỏ, sửa đổi và bổ sung nhiều thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quy hoạch đô thị, nông thôn, kiến trúc và hoạt động xây dựng, hướng tới mục tiêu đơn giản hóa và tăng cường phân cấp trong quản lý nhà nước.

Cụ thể, ngày 13/5/2026, Bộ Xây dựng công bố Quyết định số 709/QĐ-BXD liên quan đến lĩnh vực quy hoạch và kiến trúc. Theo đó, một số thủ tục được bãi bỏ, trong đó có thủ tục công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài tại Việt Nam ở cấp tỉnh. Đồng thời, nhiều thủ tục khác được điều chỉnh theo hướng rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết.

Cụ thể, thủ tục phê duyệt hoặc điều chỉnh quy hoạch do nhà đầu tư tổ chức lập hiện được giải quyết trong thời gian không quá 8 ngày làm việc. Trong lĩnh vực kiến trúc, thời gian cấp chứng chỉ hành nghề là 6 ngày làm việc, gia hạn trong 4 ngày và cấp lại do lỗi của cơ quan cấp chỉ còn 2 ngày.

Cùng ngày, Bộ Xây dựng cũng ban hành Quyết định số 708/QĐ-BXD về lĩnh vực hoạt động xây dựng. Nội dung tập trung cải thiện quy trình cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép cho nhà thầu, đặc biệt là nhà thầu nước ngoài.

Theo đó, thời gian cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II và III được rút ngắn còn 6 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ đạt yêu cầu. Đối với nhà thầu nước ngoài, thủ tục cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cũng được yêu cầu giải quyết trong vòng 6 ngày.

Các cải cách này được triển khai trên cơ sở Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa và phân cấp thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực, trong đó có xây dựng. Người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ linh hoạt qua nhiều hình thức như trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên hệ thống dịch vụ công.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quy định tương ứng ban hành trước đó trong các năm 2020, 2025 và đầu năm 2026. Đây là bước đi nhằm giảm gánh nặng thủ tục, thúc đẩy môi trường đầu tư và nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực xây dựng.