中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ Xây dựng cắt giảm thủ tục, cấp phép xây dựng trong vòng 6 ngày

Thứ Năm, 11:45, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hàng loạt thủ tục trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và xây dựng vừa được Bộ Xây dựng bãi bỏ, sửa đổi theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý. Trong đó, rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng xuống còn 6 ngày, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án.

Bộ Xây dựng vừa ban hành các quyết định quan trọng nhằm bãi bỏ, sửa đổi và bổ sung nhiều thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quy hoạch đô thị, nông thôn, kiến trúc và hoạt động xây dựng, hướng tới mục tiêu đơn giản hóa và tăng cường phân cấp trong quản lý nhà nước.

Cụ thể, ngày 13/5/2026, Bộ Xây dựng công bố Quyết định số 709/QĐ-BXD liên quan đến lĩnh vực quy hoạch và kiến trúc. Theo đó, một số thủ tục được bãi bỏ, trong đó có thủ tục công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài tại Việt Nam ở cấp tỉnh. Đồng thời, nhiều thủ tục khác được điều chỉnh theo hướng rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết.

bo xay dung cat giam thu tuc, cap phep xay dung trong vong 6 ngay hinh anh 1

Cụ thể, thủ tục phê duyệt hoặc điều chỉnh quy hoạch do nhà đầu tư tổ chức lập hiện được giải quyết trong thời gian không quá 8 ngày làm việc. Trong lĩnh vực kiến trúc, thời gian cấp chứng chỉ hành nghề là 6 ngày làm việc, gia hạn trong 4 ngày và cấp lại do lỗi của cơ quan cấp chỉ còn 2 ngày.

Cùng ngày, Bộ Xây dựng cũng ban hành Quyết định số 708/QĐ-BXD về lĩnh vực hoạt động xây dựng. Nội dung tập trung cải thiện quy trình cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép cho nhà thầu, đặc biệt là nhà thầu nước ngoài.

Theo đó, thời gian cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II và III được rút ngắn còn 6 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ đạt yêu cầu. Đối với nhà thầu nước ngoài, thủ tục cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cũng được yêu cầu giải quyết trong vòng 6 ngày.

Các cải cách này được triển khai trên cơ sở Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa và phân cấp thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực, trong đó có xây dựng. Người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ linh hoạt qua nhiều hình thức như trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên hệ thống dịch vụ công.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quy định tương ứng ban hành trước đó trong các năm 2020, 2025 và đầu năm 2026. Đây là bước đi nhằm giảm gánh nặng thủ tục, thúc đẩy môi trường đầu tư và nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực xây dựng.

Ánh Phương/VOV.VN
Tag: rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng Bộ Xây dựng sửa đổi thủ tục hành chính chứng chỉ hành nghề kiến trúc bao lâu cấp phép nhà thầu nước ngoài Việt Nam quyết định 709 QĐ BXD nội dung gì quyết định 708 QĐ BXD xây dựng rút ngắn thủ tục quy hoạch đô thị phân cấp quản lý xây dựng 2026 dịch vụ công trực tuyến ngành xây dựng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhiều phường, xã tại TP.HCM không giải quyết cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Nhiều phường, xã tại TP.HCM không giải quyết cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

VOV.VN - Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo về những khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

Nhiều phường, xã tại TP.HCM không giải quyết cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Nhiều phường, xã tại TP.HCM không giải quyết cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

VOV.VN - Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo về những khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

Từ ngày 9/6, người dân nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng trực tuyến
Từ ngày 9/6, người dân nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng trực tuyến

VOV.VN - Từ ngày mai (9/6), Trung tâm Phục vụ hành chính công chính thức triển khai tiếp nhận 100% hồ sơ theo hình thức trực tuyến và trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng.

Từ ngày 9/6, người dân nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng trực tuyến

Từ ngày 9/6, người dân nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng trực tuyến

VOV.VN - Từ ngày mai (9/6), Trung tâm Phục vụ hành chính công chính thức triển khai tiếp nhận 100% hồ sơ theo hình thức trực tuyến và trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng.

Cấp giấy xây dựng sai phép: Trách nhiệm của UBND quận Cầu Giấy đến đâu?
Cấp giấy xây dựng sai phép: Trách nhiệm của UBND quận Cầu Giấy đến đâu?

VOV.VN - Cán bộ của UBND quận Cầu Giấy làm sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do việc cấp giấy phép sai theo quy định của pháp luật.

Cấp giấy xây dựng sai phép: Trách nhiệm của UBND quận Cầu Giấy đến đâu?

Cấp giấy xây dựng sai phép: Trách nhiệm của UBND quận Cầu Giấy đến đâu?

VOV.VN - Cán bộ của UBND quận Cầu Giấy làm sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do việc cấp giấy phép sai theo quy định của pháp luật.

Dữ liệu số giúp người dân giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian làm thủ tục
Dữ liệu số giúp người dân giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian làm thủ tục

VOV.VN - Kết nối đồng bộ dữ liệu dân cư, đất đai, hộ tịch và đẩy mạnh tái sử dụng hồ sơ điện tử đang giúp Thanh Hóa tạo bước đột phá trong cải cách hành chính. Với tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu số hóa đạt 93,87%, tỉnh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu “mỗi thông tin chỉ khai một lần”, nâng cao sự hài lòng của người dân

Dữ liệu số giúp người dân giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian làm thủ tục

Dữ liệu số giúp người dân giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian làm thủ tục

VOV.VN - Kết nối đồng bộ dữ liệu dân cư, đất đai, hộ tịch và đẩy mạnh tái sử dụng hồ sơ điện tử đang giúp Thanh Hóa tạo bước đột phá trong cải cách hành chính. Với tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu số hóa đạt 93,87%, tỉnh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu “mỗi thông tin chỉ khai một lần”, nâng cao sự hài lòng của người dân

Dự kiến giảm 23.000 tỷ đồng chi phí mỗi năm từ cải cách thủ tục hành chính
Dự kiến giảm 23.000 tỷ đồng chi phí mỗi năm từ cải cách thủ tục hành chính

VOV.VN - Chiều 4/5, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh mục tiêu cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết, coi đây là nhiệm vụ cơ bản trong năm 2026.

Dự kiến giảm 23.000 tỷ đồng chi phí mỗi năm từ cải cách thủ tục hành chính

Dự kiến giảm 23.000 tỷ đồng chi phí mỗi năm từ cải cách thủ tục hành chính

VOV.VN - Chiều 4/5, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh mục tiêu cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết, coi đây là nhiệm vụ cơ bản trong năm 2026.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

VOV.VN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phòng vừa ký Công văn 3905/VPCP-CĐS ngày 2/5/2026 gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

VOV.VN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phòng vừa ký Công văn 3905/VPCP-CĐS ngày 2/5/2026 gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp