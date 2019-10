Bí quyết xây dựng “đế chế” Uniqlo của tỷ phú giàu nhất Nhật Bản

Tỷ phú giàu nhất Nhật Bản Tadashi Yanai là Chủ tịch kiêm CEO của hãng bán lẻ Fast Retailing - công ty mẹ của thương hiệu thời trang Uniqlo nổi tiếng thế giới.

Tỷ phú Tadashi Yanai tại buổi lễ khai trương một cửa hàng của Uniqlo ở New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: AFP)

Theo thống kê của tạp chí Forbes, hiện ông Tadashi Yanai là người giàu có nhất tại xứ sở hoa anh đào, với khối tài sản ước tính lên tới 28 tỷ USD (tính đến ngày 19/10/2019). Tài sản mà vị tỷ phú này có được chủ yếu nhờ giá trị Fast Retailing tăng lên bởi ông Tadashi Yanai và gia đình sở hữu 44% cổ phần trong công ty này. Fast Retailing hiện là hãng bán lẻ thời trang lớn thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Zara và H&M.

Sản phẩm của Uniqlo được khách hàng trên toàn thế giới ưa chuộng. (Ảnh: BI)

Tỷ phú Tadashi Yanai đang đứng ở vị trí thứ 27 trong bảng xếp hạng các tỷ phú giàu nhất hành tinh của Forbes, tăng từ thứ hạng 41 vào hồi tháng 3 vừa qua, và chính thức soán ngôi vị giàu nhất Nhật Bản từ ông chủ Soft Bank Masayoshi Son từ tháng 4/2019.

Ông Tadashi Yanai, năm nay đã 70 tuổi, sinh ra trong một gia đình làm nghề may ở Hiroshima, Nhật Bản. Tuổi thơ của ông gắn liền với tiệm may nhỏ của gia đình, xung quanh là vải vóc, kim chỉ và cảm hứng cắt may từ cha mình.

Tỷ phú Tadashi Yanai quan niệm: Nếu sống không có tâm hồn thì sở hữu công ty lớn cũng chẳng để làm gì.

Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, ông Tadashi bắt đầu làm việc trong tiệm may của gia đình, sau đó thừa kế công việc kinh doanh của cha và lập ra công ty bán lẻ Uniqlo - Unique Clothing Warehouse.

Uniqlo nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong lĩnh vực may mặc, thời trang của Nhật Bản bởi những dòng sản phẩm được thiết kế đơn giản, mức giá bình dân hướng đến tầng lớp trung lưu.

Vươn ra thị trường quốc tế, Uniqlo tiếp tục chinh phục khách hàng toàn cầu với sản phẩm tiêu biểu là áo khoác lông siêu nhẹ Uniqlo với mức giá cạnh tranh. Sản phẩm của Uniqlo phổ biến tới mức cứ 4 người Nhật thì có ít nhất một người sử dụng sản phẩm thời trang của hãng này.

Cửa hàng Uniqlo "phủ sóng" toàn cầu. (Ảnh: BI)

Hiện thương hiệu này đã có hàng ngàn cửa hàng trên khắp thế giới. Những năm gần đây, doanh thu của Uniqlo đã vượt qua nhiều công ty may có tên tuổi của Mỹ như GAP, Calvin Klein và Tommy Hilfiger…

Tỷ phú Tadashi Yanai từng tuyên bố sẽ cố gắng đưa Fast Retailing trở thành tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới vào năm 2020 với doanh thu mỗi năm khoảng 25 tỷ USD.

Sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng gia đình tỷ phú Tadashi Yanai khép kín tại căn nhà ở ngoại ô Tokyo và ít phô trương sự giàu có của mình.

Tỷ phú Tadashi Yanai được biết đến là một golf thủ (golfer) điêu luyện. Mỗi mùa hè ông đều dành ra vài tuần để chơi golf ở Hawaii, nơi ông sở hữu hai sân golf trị giá 74,1 triệu USD. Ông Tadashi Yanai đã mua sân golf Plantation ở Hawaii với giá 50 triệu USD vào năm 2009 và chỉ một năm sau đó ông mua thêm một sân golf bên cạnh là Kapalua Bay với giá 24,1 triệu USD.

Tỷ phú Tadashi Yanai là một gôn thủ chuyên nghiệp. (Ảnh: BI)

Cách đây vài năm, tỷ phú Tadashi Yanai từng chia sẻ với Nikkei Asian Review rằng ông sẽ nghỉ hưu và thôi giữ chức giám đốc điều hành của Fast Retailing khi bước sang tuổi 70. Tính đến tháng 2 năm nay, ông Tadashi Yanai đã bước sang tuổi 70 nhưng chưa có thông báo chính thức nào về việc ông sẽ rời khỏi vai trò điều hành tập đoàn..

Hai con trai của ông Tadashi Yanai là Kazumi Yanai và Koji Yanai được dự đoán là người kế nhiệm sau khi ông về hưu. Cả hai đều đang giữ chức Phó Chủ tịch của Fast Retailing và cũng là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn.

Trong ảnh là con trai cả Kazumi Yanai (bên trái) tại một sự kiện ở New York, Mỹ, năm 2012. (Ảnh: BI)