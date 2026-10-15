Nông dân Đắk Lắk đưa công nghệ số vào sản xuất, tiêu thụ nông sản

Livestream bán hàng, điều khiển hệ thống tưới qua điện thoại hay sử dụng nền tảng số để quản lý sản xuất đang mở ra những cách làm mới cho nông dân Đắk Lắk. Tuy nhiên, từ tiếp cận công nghệ đến khai thác hiệu quả để nâng cao năng suất, mở rộng thị trường vẫn là một chặng đường cần sự chủ động của người nông dân và hỗ trợ thiết thực từ các tổ chức liên quan.

Tại một buổi livestream kết nối tiêu thụ nông sản, chị Đặng Thị Hồng Đào, chủ hộ kinh doanh Trà Nghinh Phong, ở phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, giới thiệu các sản phẩm trà, mứt và nước cốt chanh dây do cơ sở sản xuất. Từng có kinh nghiệm tiếp thị, đưa sản phẩm vào một số cửa hàng và điểm du lịch, nhưng với quy mô sản xuất còn nhỏ, chủ yếu dựa vào sức của một mình, chị Đào vẫn cần thêm đối tác và những kênh tiêu thụ mới. Livestream là một cách để chị Đào đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường.

Chị Đặng Thị Hồng Đào giới thiệu các sản phẩm trà, mứt và nước cốt chanh dây do cơ sở mình sản xuất trên livestream.

“Livestream là mình muốn tiếp cận, đưa sản phẩm đến người dùng, tạo cơ hội tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường. Hiện tại hộ kinh doanh sản xuất cơ sở, có một mình mình chứ chưa có người đồng hành nên chưa thể nào phát huy hết khả năng của mình, nên rất muốn gặp được người đồng hành phát triển thị trường”, chị Đặng Thị Hồng Đào chia sẻ.

Từ một buổi giới thiệu sản phẩm trên môi trường số đến việc hình thành kênh tiêu thụ ổn định vẫn còn khoảng cách. Với những cơ sở sản xuất nhỏ như của chị Đào, công nghệ có thể mở thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, nhưng để biến cơ hội thành đơn hàng, duy trì đầu ra và mở rộng quy mô còn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, năng lực cung ứng và khả năng kết nối thị trường.

Livestream là một cách để người sản xuất đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường.

Ở một khâu khác của chuỗi sản xuất, công nghệ đang giúp một số hộ nông dân chủ động hơn trong chăm sóc cây trồng. Gia đình bà Lê Thị Yến, ở xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk đã chuyển đổi diện tích 5ha cao su già cỗi sang trồng cà phê xen canh sầu riêng. Trên diện tích này, gia đình đã đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt kết hợp năng lượng mặt trời với tổng chi phí khoảng một tỷ đồng. Hệ thống có thể điều khiển từ xa qua điện thoại, giúp việc tưới nước thuận tiện hơn, giảm phụ thuộc vào thao tác trực tiếp tại vườn. Bà Yến cho biết, việc ứng dụng công nghệ giúp gia đình tiết kiệm công chăm sóc, chủ động hơn và hiệu quả hơn trong sản xuất.

“Bây giờ 5 ha đã đầu tư năng lượng mặt trời rồi tưới nhỏ giọt, cài vào trong điện thoại, em nó có ở cơ quan hay ở nhà cũng vẫn bật tưới được. Áp dụng khoa học kỹ thuật mới thì thu năng suất cao hơn, trước thu hoạch được 5 tấn cà phê/ha nhưng giờ lên 6 tấn/ha mà đỡ công lao động”, bà Lê Thị Yến kể.

Công nghệ số cũng đang giúp một số hộ nông dân chủ động hơn trong chăm sóc cây trồng.

Từ việc điều khiển tưới qua điện thoại đến tìm kiếm khách hàng trên nền tảng trực tuyến, những ứng dụng này cho thấy công nghệ số đang từng bước hiện diện trong sản xuất, kinh doanh của nông dân Đắk Lắk. Nhưng điều kiện tiếp cận không giống nhau. Không phải hộ nào cũng đủ vốn đầu tư thiết bị tự động; cũng không phải ai đưa sản phẩm lên mạng đều có thể duy trì hoạt động bán hàng hiệu quả. Vì vậy, bên cạnh sự chủ động của từng hộ, việc hướng dẫn, kết nối và hỗ trợ nông dân lựa chọn công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tế có ý nghĩa quan trọng.

Tại xã Ea Drăng, Hội Nông dân xã đang từng bước đưa công nghệ số vào hoạt động quản lý, điều hành. Bà Vũ Thị Thúy Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Drăng chia sẻ về cách làm của Hội: “Mình triển khai toàn bộ bằng nền tảng điện tử số. Từ khi sáp nhập đơn vị hành chính đến nay tất cả dữ liệu đều được update thường xuyên và liên tục. Để làm được việc đó thì trước đấy mình đã phải tập huấn rất chi tiết, cầm tay chỉ việc cho từng đồng chí chi hội trưởng. Điểm nhấn quan trọng nhất của xã Ea Drăng là phải tìm được dân đang cần gì để mình hỗ trợ cho đúng và cho trúng mục tiêu hội viên nông dân đang cần về cây giống, con giống với chất lượng, giá trị và có nguồn gốc rõ ràng.”

Với kinh nghiệm triển khai ở cơ sở, yêu cầu đặt ra không chỉ là đưa các công cụ số vào hoạt động của tổ chức Hội, mà còn phải giúp hội viên sử dụng công nghệ để giải quyết những nhu cầu cụ thể trong sản xuất, kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm nay, các cấp Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ gần 2.000 hộ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử; vận động hơn 116.000 hội viên cài đặt, sử dụng ứng dụng Nông dân Việt Nam. Hơn 300 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật được tổ chức, thu hút gần 27.000 lượt hội viên, nông dân tham gia. Ông Võ Duy Kha, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, Hội đặt mục tiêu hỗ trợ các địa phương quảng bá sản phẩm, hướng dẫn truy xuất nguồn gốc và tăng cường liên kết tiêu thụ.

“Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch hướng tới hằng năm mỗi xã, phường phải xây dựng được các clip để quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản tiêu biểu cho bà con nông dân, hướng dẫn hỗ trợ sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên có mã QR truy xuất nguồn gốc, gắn liên kết với các đơn vị trong việc bao tiêu đầu ra”, ông Võ Duy Kha thông tin.

Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu hỗ trợ các địa phương quảng bá sản phẩm, hướng dẫn truy xuất nguồn gốc và tăng cường liên kết tiêu thụ trên môi trường số.

Thực tế cho thấy, chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ là trang bị thiết bị hiện đại hay đưa sản phẩm lên các nền tảng trực tuyến. Điều quan trọng là người nông dân có lựa chọn được công nghệ phù hợp, biết cách sử dụng và duy trì ứng dụng trong thực tế hay không; đồng thời, các công cụ ấy có giúp họ giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và tiếp cận thị trường tốt hơn hay không. Khi việc ứng dụng công nghệ gắn với nhu cầu thực tế và mang lại hiệu quả có thể đo đếm, chuyển đổi số mới trở thành động lực thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh, giúp người nông dân Đắk Lắk từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao giá trị nông sản.