Bộ Công Thương chốt lộ trình cung ứng xăng E10 trên toàn quốc từ 01/6/2026

Thứ Sáu, 22:35, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Công Thương yêu cầu hệ thống kinh doanh xăng dầu phải đảm bảo nguồn cung xăng E5, E10 từ ngày 01/6/2026.

Ngày 29/5/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) ban hành văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu về việc bảo đảm nguồn cung xăng sinh học từ ngày 01/6/2026.

Việc triển khai nhằm thực hiện Thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 07/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

Bộ Công Thương yêu cầu hệ thống kinh doanh xăng dầu phải đảm bảo nguồn cung xăng E5, E10 từ ngày 01/6/2026.

Theo đó, từ ngày 01/6/2026, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Đồng thời, xăng E5RON92 tiếp tục được phối trộn, pha chế và cung ứng để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.

Để bảo đảm nguồn cung xăng sinh học phục vụ nhu cầu tiêu dùng và lưu thông hàng hóa trên thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu chủ động nguồn xăng nền, đẩy nhanh tiến độ pha chế, phối trộn xăng sinh học E5, E10; bảo đảm cung ứng đầy đủ sản lượng xăng sinh học đã ký kết, thỏa thuận với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo đúng kế hoạch và tiến độ cam kết.

Đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu, Cục yêu cầu chủ động xây dựng phương án pha chế, phối trộn, mua bán xăng sinh học từ các thương nhân có cơ sở pha chế, phối trộn xăng sinh học và các thương nhân đầu mối nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho hệ thống phân phối.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chỉ đạo, phối hợp với hệ thống phân phối trực thuộc, thương nhân nhượng quyền và các đại lý bán lẻ xăng dầu chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng phân phối xăng sinh học E5, E10 từ ngày 01/6/2026.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối theo dõi sát diễn biến tiêu thụ xăng sinh học trên thị trường; chủ động phương án nguồn hàng, bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục xăng sinh học trong mọi tình huống.

Trong quá trình triển khai, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các doanh nghiệp được yêu cầu kịp thời báo cáo về Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để xem xét, xử lý, tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn nguồn cung xăng sinh học trên thị trường.

Xăng E10 bị người dùng “hoài nghi”, thợ sửa xe và kỹ sư nói gì?

VOV.VN - Sắp đến thời điểm áp dụng lộ trình xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ 01/6. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng “hoài nghi” xăng E10 ảnh hưởng đến động cơ của xe… Trước ý kiến này, thợ sửa xe và kỹ sư cho rằng, cần quan tâm tình trạng kỹ thuật thực tế của chiếc xe mình đang sử dụng.

Nguyễn Long/VOV1
Xăng E10 bị người dùng “hoài nghi”, thợ sửa xe và kỹ sư nói gì?

VOV.VN - Từ ngày 1/6/2026, toàn bộ xăng không chì trên thị trường Việt Nam chuyển sang xăng sinh học E10 theo Thông tư 50/2025/TT-BCT. Tuy nhiên, đến hiện nay, nhiều người vẫn băn khoăn không biết xe của mình có phù hợp với loại xăng này không.

VOV.VN - Từ ngày 1/6, các cửa hàng xăng dầu trên cả nước sẽ triển khai bán xăng sinh học E10 theo lộ trình của Bộ Công Thương. Tại tỉnh Đồng Tháp, bên cạnh sự đồng thuận, nhiều người dân vẫn còn những băn khoăn về khả năng tương thích của phương tiện, nhất là đối với xe đời cũ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học không phải là quyết định mang tính áp đặt hay nhằm hạn chế quyền lựa chọn của người dân.

VOV.VN - Từ ngày 1/6/2026, việc phân phối xăng sinh học E10 sẽ được triển khai đồng loạt trên toàn quốc. Nhiều ý kiến người tiêu dùng cho rằng, việc chuyển sang nhiên liệu sinh học là tất yếu, giảm phát thải và bảo vệ môi trường, tuy nhiên không ít người sử dụng vẫn còn băn khoăn, e dè về những tác động có thể đến động

VOV.VN - Xăng sinh học E10 sắp được bán rộng rãi trên toàn quốc, nhận nhiều ý kiến ủng hộ nhờ thân thiện môi trường. Tuy nhiên, một số tài xế vẫn lo ngại về mức độ phù hợp với xe cũ và ảnh hưởng đến động cơ. Thực tế điều này ra sao? Gợi ý của chuyên gia về mức độ phù hợp của loại nhiên liệu này như thế nào?

