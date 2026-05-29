Người dân Hà Nội quan tâm đến trải nghiệm dùng xăng E10



Từ ngày 1/6/2026, việc phân phối xăng sinh học E10 sẽ được triển khai đồng loạt trên toàn quốc. Nhiều ý kiến người tiêu dùng cho rằng, việc chuyển sang nhiên liệu sinh học là tất yếu, giảm phát thải và bảo vệ môi trường, tuy nhiên không ít người sử dụng vẫn còn băn khoăn, e dè về những tác động có thể đến động cơ xe.

Bước ra từ cửa hàng xăng trên đường Trần Khát Chân, anh Đức Nam (phường Vĩnh Tuy) cho biết, ban đầu anh cũng có chút lo lắng khi đọc những thông tin trái chiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau vài ngày sử dụng, chiếc xe máy Honda Vision của anh hoạt động ổn định.

“Như tôi thường xuyên đổ xăng thì cảm thấy xe vận hành vẫn ổn định và không có tình trạng máy bị rung giật. Việc chuyển đổi xăng sinh học này nhà nước đã nghiên cứu, chắc chắn có sự thay đổi tốt" - anh Nam cho biết.

Không riêng anh Nam, nhiều người dân Hà Nội cũng đã chủ động lựa chọn sử dụng xăng E10 nhằm hưởng ứng xu hướng tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường. Sau thời gian trải nghiệm ban đầu, nhiều người cho biết:

- “Nhà tôi đổ mấy lần, mấy xe thì không vấn đề gì cả, vẫn đi được bình thường. Về động cơ và nhiên liệu không ảnh hưởng gì mấy".

- “Nếu mà để so sánh thì tôi cũng chưa so sánh được. Nhưng đổ xăng E10 mình nghĩ để bảo vệ môi trường thì cũng tốt".

Dù bước đầu đã có những phản hồi tích cực, nhưng thực tế vẫn còn một bộ phận người dân thận trọng, đặc biệt với các dòng xe kể cả xe máy hay ô tô đời cũ. Anh Nguyễn Chí Cường (phường Hai Bà Trưng), sử dụng xe máy Super Cub đời 90 bày tỏ lo ngại về tác động của độ cồn cao trong xăng E10.

“Tôi cảm thấy xăng này bốc hơi nhanh, phải để qua thời gian mình dùng xem như nào, xem nó có ảnh hưởng đến bộ chế hoà khí của xe máy không và có bị cặn nhiều không" - anh Cường chia sẻ.

Trong khi đó, anh Vũ Đức Thắng (phường Cửa Nam) đang sử dụng xe ô tô Huyndai i10, cho biết, dù chưa ghi nhận sự cố nghiêm trọng, song anh vẫn có phần lo lắng vì chiếc xe của anh đã sử dụng hơn 10 năm.

“Nói chung đi xe cũng hơi rung giật, chủ yếu mấy hôm nắng vừa rồi đi hao xăng. Nắp bình xăng lúc nào cũng có mùi xăng bay hơi ra. Trước đi 100km tốn khoảng 7 lít xăng thì bây giờ lên đến 8,5 lít. Nó chênh nhau khoảng 1,5 lít cho 100km" - anh Thắng bày tỏ.

Việc triển khai xăng sinh học E10 được kỳ vọng góp phần giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, để tạo được niềm tin và sự đồng thuận từ người tiêu dùng, anh Nguyễn Xuân Đạt ở phường Bạch Mai, Hà Nội nêu mong muốn: “Tôi nghĩ rằng để triển khai xăng E10 trên toàn quốc hiệu quả từ ngày 01/06, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp đầu mối và hệ thống phân phối. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục cung cấp thông tin minh bạch về chất lượng nhiên liệu, khả năng tương thích với từng loại động cơ và các kết quả kiểm nghiệm độc lập".

Cùng với việc bảo đảm chất lượng nhiên liệu ổn định, các cơ quan chức năng cần kịp thời giải đáp những băn khoăn về độ bền động cơ, đồng thời công bố dữ liệu đo kiểm và kết quả sử dụng thực tế. Khi các thông tin được minh chứng bằng cơ sở khoa học và trải nghiệm thực tế, người dân sẽ có thêm cơ sở để tin tưởng và yên tâm sử dụng xăng E10 trong dài hạn.