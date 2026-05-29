English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Người dân Hà Nội quan tâm đến trải nghiệm dùng xăng E10

Thứ Sáu, 11:00, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ ngày 1/6/2026, việc phân phối xăng sinh học E10 sẽ được triển khai đồng loạt trên toàn quốc. Nhiều ý kiến người tiêu dùng cho rằng, việc chuyển sang nhiên liệu sinh học là tất yếu, giảm phát thải và bảo vệ môi trường, tuy nhiên không ít người sử dụng vẫn còn băn khoăn, e dè về những tác động có thể đến động


Từ ngày 1/6/2026, việc phân phối xăng sinh học E10 sẽ được triển khai đồng loạt trên toàn quốc. Nhiều ý kiến người tiêu dùng cho rằng, việc chuyển sang nhiên liệu sinh học là tất yếu, giảm phát thải và bảo vệ môi trường, tuy nhiên không ít người sử dụng vẫn còn băn khoăn, e dè về những tác động có thể đến động cơ xe.

Bước ra từ cửa hàng xăng trên đường Trần Khát Chân, anh Đức Nam (phường Vĩnh Tuy) cho biết, ban đầu anh cũng có chút lo lắng khi đọc những thông tin trái chiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau vài ngày sử dụng, chiếc xe máy Honda Vision của anh hoạt động ổn định.

nguoi dan ha noi quan tam den trai nghiem dung xang e10 hinh anh 1

“Như tôi thường xuyên đổ xăng thì cảm thấy xe vận hành vẫn ổn định và không có tình trạng máy bị rung giật. Việc chuyển đổi xăng sinh học này nhà nước đã nghiên cứu, chắc chắn có sự thay đổi tốt" - anh Nam cho biết.

Không riêng anh Nam, nhiều người dân Hà Nội cũng đã chủ động lựa chọn sử dụng xăng E10 nhằm hưởng ứng xu hướng tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường. Sau thời gian trải nghiệm ban đầu, nhiều người cho biết:

- “Nhà tôi đổ mấy lần, mấy xe thì không vấn đề gì cả, vẫn đi được bình thường. Về động cơ và nhiên liệu không ảnh hưởng gì mấy".

- “Nếu mà để so sánh thì tôi cũng chưa so sánh được. Nhưng đổ xăng E10 mình nghĩ để bảo vệ môi trường thì cũng tốt".

Dù bước đầu đã có những phản hồi tích cực, nhưng thực tế vẫn còn một bộ phận người dân thận trọng, đặc biệt với các dòng xe kể cả xe máy hay ô tô đời cũ. Anh Nguyễn Chí Cường (phường Hai Bà Trưng), sử dụng xe máy Super Cub đời 90 bày tỏ lo ngại về tác động của độ cồn cao trong xăng E10.

“Tôi cảm thấy xăng này bốc hơi nhanh, phải để qua thời gian mình dùng xem như nào, xem nó có ảnh hưởng đến bộ chế hoà khí của xe máy không và có bị cặn nhiều không" - anh Cường chia sẻ.

nguoi dan ha noi quan tam den trai nghiem dung xang e10 hinh anh 2

Trong khi đó, anh Vũ Đức Thắng (phường Cửa Nam) đang sử dụng xe ô tô Huyndai i10, cho biết, dù chưa ghi nhận sự cố nghiêm trọng, song anh vẫn có phần lo lắng vì chiếc xe của anh đã sử dụng hơn 10 năm.

“Nói chung đi xe cũng hơi rung giật, chủ yếu mấy hôm nắng vừa rồi đi hao xăng. Nắp bình xăng lúc nào cũng có mùi xăng bay hơi ra. Trước đi 100km tốn khoảng 7 lít xăng thì bây giờ  lên đến 8,5 lít. Nó chênh nhau khoảng 1,5 lít cho 100km" - anh Thắng bày tỏ.

Việc triển khai xăng sinh học E10 được kỳ vọng góp phần giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, để tạo được niềm tin và sự đồng thuận từ người tiêu dùng, anh Nguyễn Xuân Đạt ở phường Bạch Mai, Hà Nội nêu mong muốn: “Tôi nghĩ rằng để triển khai xăng E10 trên toàn quốc hiệu quả từ ngày 01/06, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp đầu mối và hệ thống phân phối. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục cung cấp thông tin minh bạch về chất lượng nhiên liệu, khả năng tương thích với từng loại động cơ và các kết quả kiểm nghiệm độc lập".

Cùng với việc bảo đảm chất lượng nhiên liệu ổn định, các cơ quan chức năng cần kịp thời giải đáp những băn khoăn về độ bền động cơ, đồng thời công bố dữ liệu đo kiểm và kết quả sử dụng thực tế. Khi các thông tin được minh chứng bằng cơ sở khoa học và trải nghiệm thực tế, người dân sẽ có thêm cơ sở để tin tưởng và yên tâm sử dụng xăng E10 trong dài hạn.

Đình Hiếu/VOV1
Tag: VOV xăng e10 xăng khoáng xăng ethanol xăng sinh học xăng sinh học E10 giá xăng dầu xăng dầu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Người dân và doanh nghiệp Đồng Tháp trước lộ trình sử dụng xăng E10
Người dân và doanh nghiệp Đồng Tháp trước lộ trình sử dụng xăng E10

VOV.VN - Từ ngày 1/6, các cửa hàng xăng dầu trên cả nước sẽ triển khai bán xăng sinh học E10 theo lộ trình của Bộ Công Thương. Tại tỉnh Đồng Tháp, bên cạnh sự đồng thuận, nhiều người dân vẫn còn những băn khoăn về khả năng tương thích của phương tiện, nhất là đối với xe đời cũ.

Người dân và doanh nghiệp Đồng Tháp trước lộ trình sử dụng xăng E10

Người dân và doanh nghiệp Đồng Tháp trước lộ trình sử dụng xăng E10

VOV.VN - Từ ngày 1/6, các cửa hàng xăng dầu trên cả nước sẽ triển khai bán xăng sinh học E10 theo lộ trình của Bộ Công Thương. Tại tỉnh Đồng Tháp, bên cạnh sự đồng thuận, nhiều người dân vẫn còn những băn khoăn về khả năng tương thích của phương tiện, nhất là đối với xe đời cũ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương lý giải vì sao bán đồng loạt xăng E10 từ ngày 1/6
Thứ trưởng Bộ Công Thương lý giải vì sao bán đồng loạt xăng E10 từ ngày 1/6

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học không phải là quyết định mang tính áp đặt hay nhằm hạn chế quyền lựa chọn của người dân.

Thứ trưởng Bộ Công Thương lý giải vì sao bán đồng loạt xăng E10 từ ngày 1/6

Thứ trưởng Bộ Công Thương lý giải vì sao bán đồng loạt xăng E10 từ ngày 1/6

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học không phải là quyết định mang tính áp đặt hay nhằm hạn chế quyền lựa chọn của người dân.

Hai câu chuyện dùng xăng E10 và lời khuyên của chuyên gia
Hai câu chuyện dùng xăng E10 và lời khuyên của chuyên gia

VOV.VN - Xăng sinh học E10 sắp được bán rộng rãi trên toàn quốc, nhận nhiều ý kiến ủng hộ nhờ thân thiện môi trường. Tuy nhiên, một số tài xế vẫn lo ngại về mức độ phù hợp với xe cũ và ảnh hưởng đến động cơ. Thực tế điều này ra sao? Gợi ý của chuyên gia về mức độ phù hợp của loại nhiên liệu này như thế nào?

Hai câu chuyện dùng xăng E10 và lời khuyên của chuyên gia

Hai câu chuyện dùng xăng E10 và lời khuyên của chuyên gia

VOV.VN - Xăng sinh học E10 sắp được bán rộng rãi trên toàn quốc, nhận nhiều ý kiến ủng hộ nhờ thân thiện môi trường. Tuy nhiên, một số tài xế vẫn lo ngại về mức độ phù hợp với xe cũ và ảnh hưởng đến động cơ. Thực tế điều này ra sao? Gợi ý của chuyên gia về mức độ phù hợp của loại nhiên liệu này như thế nào?

Các cửa hàng xăng dầu ở Đà Nẵng sẵn sàng bán xăng E10 từ ngày 1/6
Các cửa hàng xăng dầu ở Đà Nẵng sẵn sàng bán xăng E10 từ ngày 1/6

VOV.VN-Thực hiện lộ trình bán xăng E10 từ ngày 1/6 của Bộ Công Thương, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã và đang thực hiện các thủ tục cần thiết như xin giấy chứng nhận đủ khả năng phối trộn, súc rửa bình chứa nhiên liệu. Nhiều cửa hàng đã bán xăng E10 sớm hơn kế hoạch

Các cửa hàng xăng dầu ở Đà Nẵng sẵn sàng bán xăng E10 từ ngày 1/6

Các cửa hàng xăng dầu ở Đà Nẵng sẵn sàng bán xăng E10 từ ngày 1/6

VOV.VN-Thực hiện lộ trình bán xăng E10 từ ngày 1/6 của Bộ Công Thương, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã và đang thực hiện các thủ tục cần thiết như xin giấy chứng nhận đủ khả năng phối trộn, súc rửa bình chứa nhiên liệu. Nhiều cửa hàng đã bán xăng E10 sớm hơn kế hoạch

Chuyên gia Nhật Bản: “Xăng sinh học E10 lợi nhiều hơn hại”
Chuyên gia Nhật Bản: “Xăng sinh học E10 lợi nhiều hơn hại”

VOV.VN - Theo các chuyên gia Nhật Bản, xăng sinh học E10 đem lại 3 lợi ích to lớn và mang tính chiến lược trong giai đoạn hiện nay.

Chuyên gia Nhật Bản: “Xăng sinh học E10 lợi nhiều hơn hại”

Chuyên gia Nhật Bản: “Xăng sinh học E10 lợi nhiều hơn hại”

VOV.VN - Theo các chuyên gia Nhật Bản, xăng sinh học E10 đem lại 3 lợi ích to lớn và mang tính chiến lược trong giai đoạn hiện nay.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp